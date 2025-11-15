Reformierakonna volikogul arutati, kuidas minna riigikogu valimistele
Tartus kogunes Reformierakonna volikogu poliitilise olukorra arutamiseks ja kohalike valimiste tulemuste kokkuvõtmiseks. Reformierakond plaanib riigikogu valimistel rääkida väärtustest, majandusest ja julgeolekust.
Avaldusi volikogu vastu ei võtnud.
Erakonna pressiesindaja Kristofer Renneli sõnul kinnitati riigikogu valimiste programmi toimkond ja lähtudes omavalitsuste volikogude valimiste tulemusest otsustati, millele keskenduda.
Reformierakond plaanib riigikogu valimistele minna sõnumitega oma väärtustest, majandusest ja julgeolekust.
Toimetaja: Aleksander Krjukov