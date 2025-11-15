Reformierakonna volikogul arutati, kuidas minna riigikogu valimistele

Reformierakond plaanib riigikogu valimistele minna sõnumitega oma väärtustest, majandusest ja julgeolekust.

Erakonna pressiesindaja Kristofer Renneli sõnul kinnitati riigikogu valimiste programmi toimkond ja lähtudes omavalitsuste volikogude valimiste tulemusest otsustati, millele keskenduda.

Avaldusi volikogu vastu ei võtnud.

Tartus kogunes Reformierakonna volikogu poliitilise olukorra arutamiseks ja kohalike valimiste tulemuste kokkuvõtmiseks. Reformierakond plaanib riigikogu valimistel rääkida väärtustest, majandusest ja julgeolekust.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: