Nii kultuuriminister kui teatrid tahavad rahastamissüsteemi muuta

Reedel kogunes erateatrite rahastuse üle otsustav komisjon, et anda teatrite küsimustele vastuseid. Kultuuriminister Heidy Purga loodab, et nädalaga on pilt selge, milliseks rahastusotsus jääb, ja siis selgub ka, mis on tema edasine plaan nii Theatrumiga kui ka laiemalt. Kadri Põlendik