Prokurör nõuab Kalle Laanetile tingimisi vangistust

Prokurör nõuab kelmuses süüdistatava riigikogu liikme Kalle Laaneti süüdimõistmist ja karistamist poolteiseaastase vangistusega, mida ei pöörataks täitmisele, kui Laanet ei pane kahe aasta jooksul toime uut kuritegu.

Harju maakohtus jõudis esmaspäeval lõpule Laaneti kelmussüüdistuse kriminaalasja arutamine, kirjutab Delfi. Laanet (Reformierakond) ütles oma viimases sõnas, et tal ei ole kunagi olnud kavatsust küsida riigilt midagi, milleks tal pole olnud seaduslikku alust ega õigust.

Kuna kelmuse eest ei võimalda karistusseadustik määrata rahalist karistust, tuleb prokurör Olgerd Peterselli sõnul Laanetile seega mõista vangistus, mis aga jäetaks katseajaga tingimisi kohaldamata.

Kohus langetab Laaneti kriminaalasjas otsuse veebruaris.

Prokuratuur süüdistab Laanetit selles, et ta esitas 2022. ja 2023. aastal justiitsministri ning riigikogu liikmena teadvalt justiitsministeeriumile ning riigikogu kantseleile üürikulude hüvitamiseks taotlusi, mille aluseks olev leping oli sõlmitud seotud isikuga.

Laaneti esitatud üürileping oli sõlmitud osaühinguga, mille omanik ja ainuke juhatuse liige oli tema abikaasa poeg. Kuivõrd riigikogu kantselei ja justiitsministeeriumi ametnikud ei teadnud seda ning neil ei olnud võimalik seda kontrollida, hüvitati süüdistuse järgi Laanetile eluaseme üürikulusid õigusliku aluseta üle 13 000 euro.

Riigikogu võttis 22. mail Laanetilt saadikupuutumuse. Laanet ütles toona riigikogu ees, et tal ei ole kunagi olnud kavatsust küsida riigilt midagi, milleks tal polnud õigust, ning ta ei ole kunagi kuidagi varjanud, kellelt ta korterit üürib – kõik üürilepingud on edastatud ministeeriumidele ja riigikogu kantseleile.

Kohtueelse menetluse viis majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuuri juhtimisel läbi keskkriminaalpolitsei.