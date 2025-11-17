Ametiühingud avaldasid meelt muutuvtundidega töölepingute seadustamise vastu

Seaduse muudatus võimaldaks sõlmida muutuvtunni töölepinguid, kus vähemalt kümme tundi nädalas oleks garanteeritud tööaeg ja ülejäänud sõltuks tööandja soovist. Nii väheneks selliste lepingute alusel töötavatel inimestel garanteeritud igakuine töötasu.

Ametiühingute hinnangul tuleks eelnõu vastu võtmata jätta.

"Inimeste sissetulek võib väga lühikese ajaga väheneda neli korda. Kui me võtame seaduse minimaalseid tingimusi, siis see võib tähendada mõningatele töötajatele, et nende kuu sissetulek on ainult 266 eurot, mis on alla Eesti elatusmiinimumi. Selline eelnõu, mis ei anna töötajale ühtegi garantiid, mis jätab ta tööandja suva alla, ei peaks saama riigikogu heakskiitu," lausus ametiühingute keskliidu juht Kaia Vask.

"Euroopa kogemus näitab selgelt, kuhu sellised tööturumudelid viivad. Need viivad ebastabiilsete sissetulekuteni, nõrga sotsiaalkaitseni ja suurema vaesuseni. Töötajad elavad teadmatuses, kui palju nad järgmisel kuu palka saavad. See pole mitte tulevikutöö, vaid tööturu tagasi viimine 20. sajandi ebakindlusse," lisas Vask.