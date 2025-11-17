X!

Ametiühingud avaldasid meelt muutuvtundidega töölepingute seadustamise vastu

Eesti
Foto: Ivika Aman
Eesti

Ametiühingud avaldasid esmaspäeval riigikogu ees meelt kolmapäeval riigikogus kolmandale lugemisele mineva töölepingu seaduse muudatuse vastu.

Seaduse muudatus võimaldaks sõlmida muutuvtunni töölepinguid, kus vähemalt kümme tundi nädalas oleks garanteeritud tööaeg ja ülejäänud sõltuks tööandja soovist. Nii väheneks selliste lepingute alusel töötavatel inimestel garanteeritud igakuine töötasu.

Ametiühingute hinnangul tuleks eelnõu vastu võtmata jätta.

"Inimeste sissetulek võib väga lühikese ajaga väheneda neli korda. Kui me võtame seaduse minimaalseid tingimusi, siis see võib tähendada mõningatele töötajatele, et nende kuu sissetulek on ainult 266 eurot, mis on alla Eesti elatusmiinimumi. Selline eelnõu, mis ei anna töötajale ühtegi garantiid, mis jätab ta tööandja suva alla, ei peaks saama riigikogu heakskiitu," lausus ametiühingute keskliidu juht Kaia Vask.

"Euroopa kogemus näitab selgelt, kuhu sellised tööturumudelid viivad. Need viivad ebastabiilsete sissetulekuteni, nõrga sotsiaalkaitseni ja suurema vaesuseni. Töötajad elavad teadmatuses, kui palju nad järgmisel kuu palka saavad. See pole mitte tulevikutöö, vaid tööturu tagasi viimine 20. sajandi ebakindlusse," lisas Vask.

Toimetaja: Johanna Alvin

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:08

Piiri taga tegid enim skoori Kurik, Tammearu, Vares ja Allik

19:32

Anthony Joshua läheb poksiringis vastamisi Jake Pauliga

19:24

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:22

Tervisekassa tahab perearsti pearaha patsiendi haiguste hulgast sõltuma panna Uuendatud

19:22

Macron ja Zelenski sõlmisid kokkuleppe kuni 100 Rafale ostmiseks Uuendatud

19:03

Poola taasavab kaks piiripunkti Valgevenega

18:56

Asi Läti naiskonna staarist: nii kindla viskaja vastu meie veel mänginud ei ole

18:55

Galerii: Viljandis avati akvarellist Eduard Timbermanni elu ja loomingut kajastav näitus

18:50

Ametiühingud avaldasid meelt muutuvtundidega töölepingute seadustamise vastu

18:47

Aktuaalne kaamera kell 17:00

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19:22

Macron ja Zelenski sõlmisid kokkuleppe kuni 100 Rafale ostmiseks Uuendatud

07:34

Pensionide väljamaksmise kuupäeva muutmine ei ole vastuolus hea halduse tavaga

15:24

Tusk: Poola raudteel toimunud plahvatus oli sabotaaž Uuendatud

16.11

Rein Veidemann: tõesti, elan nagu varjuteatris

19:22

Tervisekassa tahab perearsti pearaha patsiendi haiguste hulgast sõltuma panna Uuendatud

10:33

Poola kindral: Vene droonide sissetung septembris oli arvatust ohtlikum

06:29

Trump asus toetama Epsteini toimikute avaldamist

16.11

ERR Ukrainas: tagalas asunud Pokrovskest on saanud paari nädalaga rindelinn

10:02

Gren ehitab Eestisse kaks uut 30-megavatist elektrijaama

08:20

Nafta hind langes pärast laadimise taasalustamist Novorossiiskis

ilmateade

loe: sport

20:08

Piiri taga tegid enim skoori Kurik, Tammearu, Vares ja Allik

19:32

Anthony Joshua läheb poksiringis vastamisi Jake Pauliga

18:56

Asi Läti naiskonna staarist: nii kindla viskaja vastu meie veel mänginud ei ole

18:19

Abitreener Pehka: meil on kuus väga korralikku veerandit ette näidata

loe: kultuur

18:55

Galerii: Viljandis avati akvarellist Eduard Timbermanni elu ja loomingut kajastav näitus

18:47

Tartu kunstimuuseumis on avatud Henn Roode autoportreede näitus

18:45

Mingo Rajandi: tahan kiviaja naisele anda tagasi rollid, mis tal tegelikult olid

17:43

Selgusid Põlvepikuraamatu konkursi võitjad

loe: eeter

14:19

20-aastaselt vangivalvurina töötanud Gerda Kull: olin kui mutt tunnelis

12:25

Jan Uuspõld: ma ei ole suutnud oma tõelist armastust tegudega tõestada

09:26

Pääru Oja: Hollywoodi märulifilmi võtteplatsil olid igal pool eestlased

08:45

Uuskasutuskeskuse juht: maailm vajab inimesi, kes valivad teisiti

Raadiouudised

18:35

Mingo Rajandi esitles Gentis uut teost Lady Sapiens

18:35

Katri Raigi valimisliit ja Mihhail Stalnuhhini rahvanimekiri esitlesid Narva uut võimulepet

18:35

Konkurentsiamet on välja töötanud kaugkütteseaduse muutmise ettepanekud

18:35

Päevakaja (17.11.2025 18:00:00)

17:10

Võru keele lisamine keeleseadusesse eraldi keelena ei leia toetust

17:10

Euroopa Liit ei langeta USA meelest küllalt kiiresti tollimakse

15:20

Raadiouudised (17.11.2025 15:00:00)

13:00

Miinuskraadid muutuvad üha tavalisemaks

13:00

Koolist puudumine ei ole Eesti koolides murekoht

12:20

Raadiouudised (17.11.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo