BSW võib aidata AfD-l Saksi-Anhaltis võimule pääseda

BSW kogus 5,3 protsenti häältest ning pääses liidumaa parlamenti. BSW sai viis kohta, samas kui AfD kogus 44 protsenti häältest ja sai 83-kohalises parlamendis 39 kohta.

BSW ja AfD paiknevad poliitilise maastiku eri telgedel, kuid neid ühendavad Vene-meelsus ja vastuseis Ukraina toetamisele. Kõik peavooluparteid on välistanud koostöö AfD-ga, kuid BSW on ainus, mis on valmis arutama AfD-ga koostööd.

BSW ei soovi ametlikult AfD-ga koalitsiooni moodustada, kuid on valmis AfD-d vajadusel toetama või hääletusest loobuma.

Saksi-Anhalti peaministri valimiseks toimub vajadusel kolm hääletusvooru. Esimeses voorus peab kandidaat saama vähemalt 42 häält ehk üle poole kõigist parlamendiliikmetest. Kui peaministrit siis ei valita, toimub teine voor, kus kehtivad samad reeglid, vahendas Financial Times.

Kui ka teine voor ebaõnnestub, toimub kolmas voor. Siis ei ole enam vaja 42 häält, vaid piisab sellest, kui kandidaat saab hääletanutelt rohkem poolt- kui vastuhääli. Hääletus on salajane.

Seega, kui BSW saadikud jääksid erapooletuks, oleks seis 39 : 39. AfD esinumber Ulrich Siegmund ei osutuks küll valituks, kuid vajaks selleks vaid ühe CDU, SPD, roheliste või Vasakpartei saadiku poolthäält või erapooletuks jäämist.

Siegmund ise on näidanud üles vähest huvi BSW-ga koostöö vastu. AfD ja BSW on sotsiaal-, haridus- ja migratsioonipoliitikas eri arvamusel. Samal ajal kasvab AfD juhtkonnas surve teha koostööd BSW-ga, sest teised erakonnad järgivad tulemüüripoliitikat ehk keelduvad koostööst parempopulistidega.

Üks Saksi-Anhalti AfD ametnik ütles, et suure tõenäosusega ei liitu AfD-ga piisavalt CDU saadikuid, mistõttu on ainus realistlik valik BSW.

AfD piirkondlik esimees Oliver Kirchner kohtus augustis BSW liikme Claudia Wittigiga. Viimane ütles, et BSW ei soovi vähemusvalitsust täielikult toetada, kuid võib AfD-ga iga küsimuse puhul eraldi koostööd teha.

Potsdami ülikooli politoloogi Jan Philipp Thomeczeki hinnangul oleks aga AfD ja BSW koostöö väga ebakindel, sest AfD sõltuks valitsemisel suuresti vasakpoolse BSW toetusest.