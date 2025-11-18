Otse kell 14: poliitikud ja eksperdid lähisuhtevägivallast ja ohvriabist

Riigikogu sotsiaalkomisjon ja õiguskomisjon tutvuvad teisipäeval avalikul istungil lähisuhtevägivalla ja ohvriabi õigusliku raamistiku ning praktikaga. Kell 14 algavat arutelu saab jälgida ERR-i portaalis otsepildis.

Politsei registreeris mullu ligi 10 000 lähisuhtevägivalla juhtumit, millest suur osa on korduvad. Sotsiaalkomisjoni esimees Signe Riisalo (Reformierakond) tõdes, et nii ohvriabi kui ka politsei on märganud vägivallast teavitamise vähenemist ja lisas, et komisjonid soovivad saada selgust, miks inimesed abi ei otsi ning kuidas peaks õigusraamistik muutuma, et seda neile paremini pakkuda.

Samuti tahavad komisjonid saada ülevaadet praegusest olukorrast, sealhulgas info liikumisest ja pakutavast abist, samuti kitsaskohtadest, et leida paremaid lahendusi ja vajadusel ka seadusi muuta.

Istungile on kutsutud justiits- ja digiministeeriumi kriminaalpoliitika valdkonna asekantsler Laidi Surva ja kriminaalpoliitika osakonna arenduse ja kriminaalstatistika talituse juhataja Anna-Liisa Uisk, siseministeeriumi korrakaitse ja süüteomenetluse osakonna nõunik Barbara Haage, politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev, sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna ohvriabi poliitika juht Kristiina Luht, sotsiaalkindlustusameti peadirektor Maret Maripuu, ohvriabi osakonna juhataja Kaire Tammja vägivallaohvrite teenuste talituse juhataja Andrea Kink, President Kaljulaidi Fondi tegevjuht Taavi Linnamäe ja lähisuhtevägivalla ennetuse suuna juht Hannaliisa Uusma, MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse tegevjuht Pille Tsopp-Pagan, MTÜ Eesti Naiste Varjupaikade Liidu juhatuse liige Eha Reitelmann, riigiprokurör Katrin Talviste ja Põhja ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Priit Heinsoo, samuti riigikogu lähisuhtevägivalla ja naistevastase vägivalla lõpetamise toetusrühma esimees Timo Suslov.