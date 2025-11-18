X!

Otse kell 14: poliitikud ja eksperdid lähisuhtevägivallast ja ohvriabist

Eesti
Eesti

Riigikogu sotsiaalkomisjon ja õiguskomisjon tutvuvad teisipäeval avalikul istungil lähisuhtevägivalla ja ohvriabi õigusliku raamistiku ning praktikaga. Kell 14 algavat arutelu saab jälgida ERR-i portaalis otsepildis.

Politsei registreeris mullu ligi 10 000 lähisuhtevägivalla juhtumit, millest suur osa on korduvad. Sotsiaalkomisjoni esimees Signe Riisalo (Reformierakond) tõdes, et nii ohvriabi kui ka politsei on märganud vägivallast teavitamise vähenemist ja lisas, et komisjonid soovivad saada selgust, miks inimesed abi ei otsi ning kuidas peaks õigusraamistik muutuma, et seda neile paremini pakkuda.

Samuti tahavad komisjonid saada ülevaadet praegusest olukorrast, sealhulgas info liikumisest ja pakutavast abist, samuti kitsaskohtadest, et leida paremaid lahendusi ja vajadusel ka seadusi muuta.

Istungile on kutsutud justiits- ja digiministeeriumi kriminaalpoliitika valdkonna asekantsler Laidi Surva ja kriminaalpoliitika osakonna arenduse ja kriminaalstatistika talituse juhataja Anna-Liisa Uisk, siseministeeriumi korrakaitse ja süüteomenetluse osakonna nõunik Barbara Haage, politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev, sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna ohvriabi poliitika juht Kristiina Luht, sotsiaalkindlustusameti peadirektor Maret Maripuu, ohvriabi osakonna juhataja Kaire Tammja vägivallaohvrite teenuste talituse juhataja Andrea Kink, President Kaljulaidi Fondi tegevjuht Taavi Linnamäe ja lähisuhtevägivalla ennetuse suuna juht Hannaliisa Uusma, MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse tegevjuht Pille Tsopp-Pagan, MTÜ Eesti Naiste Varjupaikade Liidu juhatuse liige Eha Reitelmann, riigiprokurör Katrin Talviste ja Põhja ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Priit Heinsoo, samuti riigikogu lähisuhtevägivalla ja naistevastase vägivalla lõpetamise toetusrühma esimees Timo Suslov.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:05

TÄNA OTSE | Eesti jalgpallikoondis tahab aastale panna ilusa punkti

11:57

HTM tahab erahuvikoolidele ja laagrikorraldajatele käibemaksuvabastust

11:56

Jõhvis suudeti üks kortermaja korda teha

11:36

Lenny Kravitz esineb järgmisel suvel Tallinnas

11:35

KUULA | "Võimla" küsis: millise hinnangu annate Eesti jalgpallikoondise MM-valiksarjale?

11:34

Usbekistanis maratoni jooksnud Jaak Kilmi: Kesk-Aasia on mind alati võlunud

11:33

Väike-Maarjas sadas öösel maha 24 sentimeetrit lund Uuendatud

11:33

Eesti Kontserdi uueks juhiks saab Eha Pank

11:27

Iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus lõpetab sportlaskarjääri

11:24

Valimisliitudest tegi taas kalleima kampaania Katri Raigi nimekiri Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

17.11

Sõja 1363. päev: Macron ja Zelenski sõlmisid kokkuleppe kuni 100 Rafale ostmiseks Uuendatud

17.11

Pensionide väljamaksmise kuupäeva muutmine ei ole vastuolus hea halduse tavaga

17.11

Tusk: Poola raudteel toimunud plahvatus oli sabotaaž Uuendatud

17.11

Poed võtavad vargustega võitluses kasutusele pidevalt uusi turvanippe

17.11

Poola kindral: Vene droonide sissetung septembris oli arvatust ohtlikum

05:49

Ukraina ründas okupeeritud Donetski oblastis asuvat soojuselektrijaama

17.11

Kultuurikomisjon nõustus, et Estonia palgad pole konkurentsivõimelised

17.11

Jan Uuspõld: ma ei ole suutnud oma tõelist armastust tegudega tõestada

17.11

Margit Mutso: miks ma olen nii kiuslik?

17.11

Tervisekassa tahab perearsti pearaha patsiendi haiguste hulgast sõltuma panna Uuendatud

ilmateade

loe: sport

12:05

TÄNA OTSE | Eesti jalgpallikoondis tahab aastale panna ilusa punkti

11:35

KUULA | "Võimla" küsis: millise hinnangu annate Eesti jalgpallikoondise MM-valiksarjale?

11:27

Iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus lõpetab sportlaskarjääri

11:18

Panthers viskas Canucksi värava litreid täis

loe: kultuur

11:36

Lenny Kravitz esineb järgmisel suvel Tallinnas

11:33

Eesti Kontserdi uueks juhiks saab Eha Pank

09:49

Toivo Tänavsuu: igaühe vastutus oma tervise eest peab suurenema

09:22

Niguliste muuseumisse jõuavad Hispaania maalikunstniku El Greco teosed

loe: eeter

11:34

Usbekistanis maratoni jooksnud Jaak Kilmi: Kesk-Aasia on mind alati võlunud

10:36

Grete Lõbu avangardne kunstsoeng valmis juuksepaberi abil

09:59

Muusikateraapia aitab enneaegsete beebide elulisi näitajaid stabiliseerida

17.11

20-aastaselt vangivalvurina töötanud Gerda Kull: olin kui mutt tunnelis

Raadiouudised

10:00

Eesti avab tuleval aastal viis uut saatkonda

10:00

Jõhvi korrusmaja renoveerimiseks läks vaja kohtu abi

09:55

Tartu-Riia ekspressrong alustab sõite ilmselt detsembris

09:50

Mitmel pool sajab lund ja lörtsi

09:30

Raadiouudised (18.11.2025 09:00:00)

17.11

Mingo Rajandi esitles Gentis uut teost Lady Sapiens

17.11

Katri Raigi valimisliit ja Mihhail Stalnuhhini rahvanimekiri esitlesid Narva uut võimulepet

17.11

Konkurentsiamet on välja töötanud kaugkütteseaduse muutmise ettepanekud

17.11

Päevakaja (17.11.2025 18:00:00)

17.11

Võru keele lisamine keeleseadusesse eraldi keelena ei leia toetust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo