X!

Sigade Aafrika katku levik metsades on kasvavas trendis

Eesti
Metssiga
Metssiga Autor/allikas: Sander Loite/ERR
Eesti

Kuigi sigade Aafrika katk pole viimasel ajal enam farmidesse jõudnud, on katkuviiruse levik metssigade hulgas üle-Eestiliselt kasvavas trendis. Selle kuu alguses tuvastati katk ka Saaremaal.

Eesti Jahimeeste seltsi president Margus Puust tunnistab, et metsas käib praegu tavapärasest jahieetikast pisut erinev jahipidamine metssigadele, et sigade aafrika katku levikut üle Eesti ohjeldada.

"Pean jahimehena ütlema, et olen kogu aeg pidanud lugu eetilisest ja väga kindlate reeglitega jahtidest, aga täna tuleb see eetilisuse reeglistik natuke mingiks ajaks metssigade puhul ära unustada. Kahjuks see nii on. Selgemast selgem on, et targem on neid täna ära küttida, kui neid jälle matma hakata," ütles Puust.

Tänaseks on Saaremaalt leitud kuus kütitud katkuhaiget siga ja kaks katku surnud siga. Katkust puutumata on seni Muhu ja Hiiumaa.

"Eelmisel nädalal oli tõsine piirkond Jõgevamaa, Järvamaa. Ja kahjuks on ta väga tugevasti sisse tulnud nüüd ka Lääne-Virumaale. Ja Saaremaal, kus me praegu intervjuud teeme on see tihedus väga suur," lausus Puust.

Põllumajandus- ja toiduameti peadirektor Raimo Heinam ütles, et praegu leitakse sigade Aafrika katku väga palju jahitud loomadelt. "Võib-olla surnud loomi on isegi vähem," sõnas Heinam.

Farmides pole enam puhanguid tekkinud ja tänaseks puudub ka selgus, kuidas suvel ikkagi viirus farmidesse pääses.

"Ühtegi konkreetset vastust ei ole. Täpselt samamoodi hulk erinevaid teooriaid ja arvamusi. Aga sellist konkreetset, et me saaksime faktipõhiselt öelda, et see või teine on põhjus - seda me ei saa öelda," rääkis Heinam.

"Midagi on teisiti sügisel-talvel farmidega seonduvalt kui on suvel. Aga teistpidi - metsas ta levib suht samamoodi edasi," lisas ta.

Eesti jahimehed peavad tänavu küttima 18 000 metssiga. Suurim koormus langeb metsigade arvukusest tingitult just Saaremaa ja Muhu jahimeestele, kes peaksid tänavu küttima ligi 6000 metsiga.

"Ma ei taha halba ennustaja olla, ma ütlen ausalt, aga väga lihtsat tulevikku ma järgmise kahe kuni kolme kuu jooksul ei näe. Ma arvan, et neid positiivseid proove näeme paratamatult veel," ütles Margus Puust.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:55

Pärnu kunsti aastanäitus toob linnagaleriisse 61 kunstniku värske loomingu

18:54

Aasia sõnatu teatri festival täidab Tallinna ja Tartu tantsu- ja teatrikunstiga

18:54

Erika ja Tambet Pedak avasid Tartu Kunstimajas viltvaipade näituse

18:49

VAATA OTSE | Eesti jalgpallikoondis paneb aastale punkti Küprosel Uuendatud

18:48

Naiste korvpallikoondis sai tugevalt Lätilt kindla kaotuse Uuendatud

18:46

Sigade Aafrika katku levik metsades on kasvavas trendis

18:36

Eesti noor- ja harrastusratturid püüdsid cyclo-crossi EM-il kõrgeid kohti

18:36

Valimiskampaaniatele kulutasid enim Reformierakond ja Isamaa

18:36

Jaapan ähvardas sõjaliselt sekkuda, kui Hiina peaks Taiwani ründama

18:35

Päevakaja (18.11.2025 18:00:00)

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

17.11

Pensionide väljamaksmise kuupäeva muutmine ei ole vastuolus hea halduse tavaga

17.11

Poed võtavad vargustega võitluses kasutusele pidevalt uusi turvanippe

17:50

Ukraina ründas okupeeritud Donetski oblastis asuvat soojuselektrijaama Uuendatud

11:27

Iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus lõpetab sportlaskarjääri

16:45

Rahvusvahelise pilveteenuse rikked segavad mitme asutuse tööd Uuendatud

10:38

Kallas lükkas tagasi von der Leyeni idee uue luureasutuse loomiseks

17.11

Sõja 1363. päev: Macron ja Zelenski sõlmisid kokkuleppe kuni 100 Rafale ostmiseks Uuendatud

08:17

Tartu-Riia ekspressrong alustab sõite ilmselt veel sel aastal

11:33

Väike-Maarjas sadas öösel maha 24 sentimeetrit lund Uuendatud

17.11

Margit Mutso: miks ma olen nii kiuslik?

ilmateade

loe: sport

18:49

VAATA OTSE | Eesti jalgpallikoondis paneb aastale punkti Küprosel Uuendatud

18:48

Naiste korvpallikoondis sai tugevalt Lätilt kindla kaotuse Uuendatud

18:36

Eesti noor- ja harrastusratturid püüdsid cyclo-crossi EM-il kõrgeid kohti

17:41

Korvpallurid välismaal: Veesaar, Böckler ja Laane olid hoos

loe: kultuur

18:55

Pärnu kunsti aastanäitus toob linnagaleriisse 61 kunstniku värske loomingu

18:54

Aasia sõnatu teatri festival täidab Tallinna ja Tartu tantsu- ja teatrikunstiga

18:54

Erika ja Tambet Pedak avasid Tartu Kunstimajas viltvaipade näituse

16:27

Selgusid Euroopa filmiauhindade nominendid

loe: eeter

15:39

Psühholoog: pikaaegseid paare hoiavad koos kannatused ja ühised huvid

14:12

Ansambel Sadu liige Sofia-Liis Liiv: meie tühjast-tähjast draamat ei kisu

12:47

Jaagup Tuisk: Eesti tippnäitlejatega koos töötades on aukartus väga suur

11:34

Usbekistanis maratoni jooksnud Jaak Kilmi: Kesk-Aasia on mind alati võlunud

Raadiouudised

17:35

Poodides toimub pakenditega varjatud hinnatõus

17:35

Eesti Energia gaasielektrijaama ehitab Iisraeli ettevõte

17:35

Järvan lubab Tallinna liinimuudatustega edasi minna

15:40

Zelenski kohtub Istanbulis USA eriesindajaga

15:35

Kohtla-Järve korruptsiooniskandaalis määrati kolmas karistus

15:25

Raadiouudised (18.11.2025 15:00:00)

12:50

Jaapani peaministri sõnavõtt ärritas Hiinat

12:30

Kolmapäeval sajab mitmel pool lund, lörtsi ja vihma

12:25

Raadiouudised (18.11.2025 12:00:00)

10:00

Eesti avab tuleval aastal viis uut saatkonda

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo