Sigade Aafrika katku levik metsades on kasvavas trendis

Kuigi sigade Aafrika katk pole viimasel ajal enam farmidesse jõudnud, on katkuviiruse levik metssigade hulgas üle-Eestiliselt kasvavas trendis. Selle kuu alguses tuvastati katk ka Saaremaal.

Eesti Jahimeeste seltsi president Margus Puust tunnistab, et metsas käib praegu tavapärasest jahieetikast pisut erinev jahipidamine metssigadele, et sigade aafrika katku levikut üle Eesti ohjeldada.

"Pean jahimehena ütlema, et olen kogu aeg pidanud lugu eetilisest ja väga kindlate reeglitega jahtidest, aga täna tuleb see eetilisuse reeglistik natuke mingiks ajaks metssigade puhul ära unustada. Kahjuks see nii on. Selgemast selgem on, et targem on neid täna ära küttida, kui neid jälle matma hakata," ütles Puust.

Tänaseks on Saaremaalt leitud kuus kütitud katkuhaiget siga ja kaks katku surnud siga. Katkust puutumata on seni Muhu ja Hiiumaa.

"Eelmisel nädalal oli tõsine piirkond Jõgevamaa, Järvamaa. Ja kahjuks on ta väga tugevasti sisse tulnud nüüd ka Lääne-Virumaale. Ja Saaremaal, kus me praegu intervjuud teeme on see tihedus väga suur," lausus Puust.

Põllumajandus- ja toiduameti peadirektor Raimo Heinam ütles, et praegu leitakse sigade Aafrika katku väga palju jahitud loomadelt. "Võib-olla surnud loomi on isegi vähem," sõnas Heinam.

Farmides pole enam puhanguid tekkinud ja tänaseks puudub ka selgus, kuidas suvel ikkagi viirus farmidesse pääses.

"Ühtegi konkreetset vastust ei ole. Täpselt samamoodi hulk erinevaid teooriaid ja arvamusi. Aga sellist konkreetset, et me saaksime faktipõhiselt öelda, et see või teine on põhjus - seda me ei saa öelda," rääkis Heinam.

"Midagi on teisiti sügisel-talvel farmidega seonduvalt kui on suvel. Aga teistpidi - metsas ta levib suht samamoodi edasi," lisas ta.

Eesti jahimehed peavad tänavu küttima 18 000 metssiga. Suurim koormus langeb metsigade arvukusest tingitult just Saaremaa ja Muhu jahimeestele, kes peaksid tänavu küttima ligi 6000 metsiga.

"Ma ei taha halba ennustaja olla, ma ütlen ausalt, aga väga lihtsat tulevikku ma järgmise kahe kuni kolme kuu jooksul ei näe. Ma arvan, et neid positiivseid proove näeme paratamatult veel," ütles Margus Puust.