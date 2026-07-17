Jahimehed alustasid seakatku ennetamiseks drooniseiret

Rapla valla jahiseltsi juhatuse liige Ergo Viil on jahil käinud üle 40 aasta. Äsja tuli tal selgeks õppida ka drooni juhtimine, sest üks viiest kliimaministeeriumi soetatud seiredroonist usaldati Raplamaa jahimeeste kätte.

Viil kinnitas, et vaatlusdroon on jahimehele väga tõhus abimees seakatku leviku peatamiseks.

"Näiteks lennates põldude peal on selgelt ära näha, kus on metssead käinud, kus on jahimehe vaates kõige magusamad kohad, kus tasuks kõrgistmeid panna, kuhu jahile minna õhtul. Tal on peal infrapunakaamera, millega on võimalik päris hästi selgeks saada, kus loom on, ja siis tavakaamera zoomiga vaadata, mis loomaga tegemist on," rääkis Viil.

Neljapäeva õhtul Raplamaal Kuusiku lähistel tiirutades droon metssigu ei avastanud, küll aga nende jälgi, kuid rohkesti oli näha viljapõllul nosivaid kitsi.

Tänavu pole ükski kodusiga Aafrika seakatku veel nakatunud, kuigi metsast on leitud üle saja viirusekandja metssea.

Põllumajandus- ja toiduameti loomatervise valdkonnajuht Gerlin Järvela märkis, et väga palju on tänavu panustatud bioturvalisusesse ja tehtud koostööd jahimeestega. "Ja nüüd on ka droonide meede kliimaministeeriumim poolt, kus siis sigalad ja seakasvatajad saavad tellida droonilende oma sigalate lähedusse," lisas ta.

"Peame sealt sigalate ümbrusest need metssead ikkagi eemale saama. Kui need metssead ikkagi seal sigalate ümbruses on, see tähendab, et see oht sigaletele on tohutult suur," rõhutas Järvela.