X!

President Alar Karise riigivisiit Kasahstani läbi kaamerasilma

Eesti
President Alar Karise riigivisiit Kasahstani.
Vaata galeriid
31 pilti
Eesti

President Alar Karis tegi sel nädalal koos abikaasa Sirje Karisega riigivisiidi Kasahstani sealse presidendi Kasõm-Žomart Tokajevi kutsel. ERR-i portaalist saab vaadata valikut fotodest, mille tegi presidendi kantselei fotograaf Raigo Pajula.

President Karis kohtus Astanas Kasahstani riigipea Kasõm-Žomart Tokajeviga ning parlamendi alamkoja esimehe Jerlan Košanoviga. 

President Karis avas visiidi ajal ka Kasahstani rahvusakadeemilises raamatukogus Eesti raamatu 500. aastapäevale pühendatud näituse ning Kasahstani rahvusmuuseumis Eesti kirjanduse nurga ning Eesti Rahva Muuseumi kinnaste teemalise rändnäituse "Kaetud kätega". Visiidi raames toimus ka kontsert Astana ooperis, kus esinesid VHK keelpilliorkester ja viiulisolist Hans Christian Aavik.

Riigipeaga olid kaasas ligi 50-liikmeline ettevõtjate delegatsioon ning ülikoolide ja kõrgkoolide juhid.

Tagasi Eestisse jõuavad president Alar Karis ja Sirje Karis kolmapäeval õhtul.

Kogu galeriid saab vaadata presidendi kantselei pildipangast.

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:31

Barbara Haage ja Tarmo Miilits: lähisuhtevägivald ei ole eraasi

13:26

Otse kell 16: Tallinna võimuläbirääkijate ülevaade uutest kokkulepetest

13:14

Selgus naiste jalgpallikoondise koosseis novembrikuu laagriks

13:10

Kaur Ilves: miks me räägime liiklusohutusest valesti?

13:09

Sinefiil | PÖFFi viimane nädalavahetus. Baltimaad on ärkvel

13:06

Reinsalu: Eesti on rakendanud Istanbuli konventsiooni tervemõistuslikul moel

13:03

President Alar Karise riigivisiit Kasahstani läbi kaamerasilma

12:55

Analüüs: Ühendkuningriik pole valmis ennast kaitsma

12:49

Malõgina kaotas Slovakkias kvalifikatsiooni otsustavas ringis

12:49

PÖFF-i päevik | Eesti-Soome koostööfilm "Teraapia" on üsna tuhm näide põhjanaabrite kinost

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18.11

Eesti poeriiulitel toimub pakenditega varjatud hinnatõus

18.11

Rahvusvahelise pilveteenuse rikked segavad mitme asutuse tööd Uuendatud

10:23

Axios: USA ja Venemaa peavad salakõnelusi sõja lõpetamiseks Ukrainas Uuendatud

17.11

Pensionide väljamaksmise kuupäeva muutmine ei ole vastuolus hea halduse tavaga

18.11

Iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus lõpetab sportlaskarjääri

18.11

ERR-i nõukogu erakorralisel koosolekul otsuseid ei teinud Uuendatud

18.11

PPA tühistas Isa Khalilovi elamisloa

18.11

Kallas lükkas tagasi von der Leyeni idee uue luureasutuse loomiseks

18.11

Vahetusmehed tõid mängu pöörde ja Eesti lõi Küprosel neli väravat Uuendatud

18.11

Sõja 1364. päev: Ukraina ründas okupeeritud Donetski oblastis asuvat soojuselektrijaama Uuendatud

ilmateade

loe: sport

13:14

Selgus naiste jalgpallikoondise koosseis novembrikuu laagriks

12:49

Malõgina kaotas Slovakkias kvalifikatsiooni otsustavas ringis

12:18

Eesti neidude U-15 koondis avas sõprusturniiril väravaarve

11:47

Davis Cupi finaalturniir algas Belgia üllatusvõiduga

loe: kultuur

13:09

Sinefiil | PÖFFi viimane nädalavahetus. Baltimaad on ärkvel

12:49

PÖFF-i päevik | Eesti-Soome koostööfilm "Teraapia" on üsna tuhm näide põhjanaabrite kinost

11:33

Maris Pihlap avaldas lühialbumi "Kes sa siis oled?"

11:02

Klimti portree püstitas Sotheby's oksjonil modernse kunsti hinnarekordi

loe: eeter

12:19

Loomaaia kuraator: loomadele väga meeldib ekstreemne ilm

11:12

Lastepsühhiaater: tõrges-trotsliku käitumishäirega laps vajab kindlasti abi

09:38

Contra: Eesti ja Läti kirjandusklassikas on üllatavaid paralleele

08:30

New Yorgis endanimelise galerii omanik Margot Samel: konkurents on ülitihe

Raadiouudised

12:35

New Yorgis avati Ernst Jaaksoni nime kandev tänavaosa

12:20

Raadiouudised (19.11.2025 12:00:00)

10:50

Kohtla-Järvel loobus Keskerakond valitsuspartneri otsingutest ja jätkab üksi

10:40

Naiste tugikeskused saavad järjest vähem riigi tuge

10:35

Soomet võib ähvardada eelarvepuudujäägi tõttu Euroopa Liidu menetlus

09:20

Raadiouudised (19.11.2025 09:00:00)

18.11

Päevakaja (18.11.2025 18:00:00)

18.11

Poodides toimub pakenditega varjatud hinnatõus

18.11

Eesti Energia gaasielektrijaama ehitab Iisraeli ettevõte

18.11

Järvan lubab Tallinna liinimuudatustega edasi minna

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo