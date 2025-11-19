President Alar Karise riigivisiit Kasahstani läbi kaamerasilma

President Karis kohtus Astanas Kasahstani riigipea Kasõm-Žomart Tokajeviga ning parlamendi alamkoja esimehe Jerlan Košanoviga.

President Karis avas visiidi ajal ka Kasahstani rahvusakadeemilises raamatukogus Eesti raamatu 500. aastapäevale pühendatud näituse ning Kasahstani rahvusmuuseumis Eesti kirjanduse nurga ning Eesti Rahva Muuseumi kinnaste teemalise rändnäituse "Kaetud kätega". Visiidi raames toimus ka kontsert Astana ooperis, kus esinesid VHK keelpilliorkester ja viiulisolist Hans Christian Aavik.

Riigipeaga olid kaasas ligi 50-liikmeline ettevõtjate delegatsioon ning ülikoolide ja kõrgkoolide juhid.

Tagasi Eestisse jõuavad president Alar Karis ja Sirje Karis kolmapäeval õhtul.

