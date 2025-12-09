X!

Eesti suursaadik Kasahstanis astus presidendi visiidi tõttu tagasi

Eesti
Jaap Ora ja Alar Karis Kasahstani visiidi ajal ratsasõitu vaatamas.
Jaap Ora ja Alar Karis Kasahstani visiidi ajal ratsasõitu vaatamas. Autor/allikas: Raigo Pajula / VPK
Eesti

Eesti suursaadik Kasahstanis Jaap Ora astus ametist tagasi pärast president Alar Karise visiiti, mille käigus jäid tema soovitusel välja ütlemata Eesti jaoks olulised sõnumid Ukraina toetamise kohta.

Karis tegi novembri lõpul koos abikaasa Sirje Karisega riigivisiidi Kasahstani, sealse presidendi Kasõm-Žomart Tokajevi kutsel. Teda saatis ka majandusdelegatsioon ning hulga kultuuri- ja haridustegelasi ning poliitikuid.

Visiidil peetud riigipea kõnedest jäid välja Eesti seisukohad Venemaa sõjas Ukraina vastu. Neid väljaütlemisi arutati väidetavalt ka visiidil kaasas olnud delegatsiooni kuuldes.

Eesti Ekspress kirjutab, et suursaadik Jaap Ora oli õhtusöögilauas soovitanud presidendil ja tema välisnõunikul Margus Kolgal kõnes Ukraina teemasid pehmendada, nii et ka teised lauas istunud delegatsiooni liikmed seda arutelu pealt kuulsid.

Arutelu järel otsustas Karis kõne ümber kirjutada ja kõnet ka pehmendati ning muudeti ebamäärasemaseks. Peale visiidi lõppu tekkis juhtunust Eestis välisministeeriumis terav arutelu.

Nüüd on suursaadik Kasahstanis otsustanud ametist lahkuda.

"Kahetsusväärselt on presidendi Kasahstani visiidi ümber viimasel ajal tekkinud põhjendamatu poleemika. Välisministeerium teeb igast visiidist järeldused ning on teadlik, et antud juhul on kujunenud arusaamatus selle osas, kas kõik Eesti sõnumid pääsesid presidendi visiidil piisava selgusega esile," teatas välisministeerium teisipäeval vahetult enne Ekspressi artikli ilmumist.

"Selleks, et maandada pingeid praegusel keerulisel ajal, on Eesti suursaadik Kasahstanis, Jaap Ora otsustanud teenistusest lahkuda omal soovil alates järgmisest aastast," märkis välisministeerium.

Vastavalt esitatud avaldusele ja Eestis kehtivale korrale esitab välisministeerium ettepaneku suursaadiku tagasikutsumiseks valitsusele.

Jaap Ora ja Alar Karis presidendi Kasahstani visiidi ajal võõrustajatega asju arutamas. Autor/allikas: Raigo Pajula / VPK

Jaap Ora

Suursaadik Jaap Ora andis üle volikirja Kasahstani presidendile Kasõm-Žomart Tokajevile 11. septembril 2024.

Ora oli akrediteeritud suursaadikuna ka Türkmenistanis, Kõrgõzstanis, Usbekistanis ja tänavu 11. novembrist ka Tadžikistanis.

Ora asus välisministeeriumisse tööle 2000. aastal. Aastatel 2000–2002 ja 2005–2007 töötas ta teise sekretäri ja büroo direktorina välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonnas, ja 2007–2011 Lääne-Euroopa ja Põhja-Ameerika büroo direktorina poliitikaosakonnas. 

Aastatel 2002–2005 töötas Ora poliitikadiplomaadina saatkonnas Londonis, 2011–2014 poliitikanõunikuna alalises esinduses NATO juures ja aastatel 2014–2015 oli ta välisministeeriumi Bakuu esinduse juht.

Alates 2015. aastast töötas Ora Euroopa välisteenistuses – 2015.–2018. aastani asejuhi ja asjurina EL-i esinduses Kõrgõzstanis, 2018.–2020. aastatel välis- ja kaitsepoliitika osakonnas Brüsselis ja 2020.–2024. aastatel asejuhina EL-i esinduses Saudi Araabias, Bahreinis ja Omaanis.

Jaap Ora on töötanud külalislektorina Tartu Ülikoolis ning avaldanud artikleid välispoliitikast päevalehtedes, Eesti välispoliitika instituudi ja välisministeeriumi aastaraamatutes ning ajakirjas Diplomaatia.

Jaap Oral on magistrikraad (M.Phil) rahvusvahelistes suhetes Cambridge'i ülikoolist (1997) ja bakalaureusekraad ajaloos Tartu ülikoolist (1994).

Toimetaja: Huko Aaspõllu

Samal teemal

ERILISED HELID

jõuluootus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

05:57

FT andmeil tahab USA jõuludeks Ukraina rahuleppe valmis saada

00:15

Hiline penalti tõi Liverpoolile punktid, võidukad ka Barcelona ja Bayern

09.12

Kullamäe hea mäng ei päästnud Lietkabelist eurosarjas kaotusest

09.12

Sõja 1385. päev: Deepstate'i andmeil vallutasid Vene väed Donetski oblastis viis asulat Uuendatud

09.12

Viimsi/Tallinna Ülikool jõudis pika pausi järel karikafinaali

09.12

Mälksoo: rahvusvahelise õiguse jaoks ei ole praegu kõige paremad ajad

09.12

Zirk: olin pronksile väga lähedal ja ka kuld polnud kaugel

09.12

ETV spordisaade, 9. detsember

09.12

Keila jäi ENBL-i sarjas kindlalt alla Islandi klubile

09.12

Aktuaalne kaamera kell 21:00

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

09.12

Moskva lähistel kukkus alla Vene armee transpordilennuk

09.12

Eesti suursaadik Kasahstanis astus presidendi visiidi tõttu tagasi

08.12

Ajateenijatele juhilubade kompenseerimine meeldib nii kaitseväele kui ka noortele

09.12

Sõja 1385. päev: Deepstate'i andmeil vallutasid Vene väed Donetski oblastis viis asulat Uuendatud

09.12

ERR-i nõukogu kutsus Rein Veidemanni esimehe kohalt tagasi Uuendatud

09.12

Ossinovski maksis linnaosavanematele lahkumishüvitist kokku 56 000 eurot

09.12

Raudsepp: mul pole olnud Pruunsillaga ühiseid ärilisi ettevõtmisi

08.12

Kinnisvaraostjate esitatud hiliste kahjunõuete arv on viimastel aastatel kasvanud

09.12

Politico nimetas Kaja Kallase Euroopas mõjukuselt 16. inimeseks

08.12

Hoiustajad on hoiu-laenuühistutes kaotanud üle 30 miljoni euro

ilmateade

loe: sport

00:15

Hiline penalti tõi Liverpoolile punktid, võidukad ka Barcelona ja Bayern

09.12

Kullamäe hea mäng ei päästnud Lietkabelist eurosarjas kaotusest

09.12

Viimsi/Tallinna Ülikool jõudis pika pausi järel karikafinaali

09.12

Zirk: olin pronksile väga lähedal ja ka kuld polnud kaugel

loe: kultuur

09.12

Pildid ja video: Klassikaraadio kontserdisarjas "Viis laulu" astusid üles Kadri Voorand ja Mihkel Mälgand

09.12

Mika Keränen: peaksime kõik õppima rohkem kuulamist, see on sama oluline kui eneseväljendus

09.12

Kell 20 "Impulsis" Purga, Oidsalu, Nüganen, Mänd teatrite rahastamisest

09.12

Teatrijuhid "Impulsis": kuidas parandada teatrite toetussüsteemi?

loe: eeter

09.12

Ukrainas tegutsev eestlanna: ootame hirmuga aega, mil saame leina endasse lasta

09.12

Parima verivorsti ja -käki konkursi kohtunik: verikäkitako on võrratu

09.12

TAI teadur: uue põlvkonna energiajoogid piitsutavad noorte südant

09.12

Maarja Tammemägi: noortelavastuses näeb, kui valusalt võivad sõnad mõjuda

Raadiouudised

09.12

Päevakaja (09.12.2025 18:00:00)

09.12

Rannametsa-Ikla riigitee remont ebaõnnestus

09.12

Elering: Eesti vajab 2035. aastaks 1000 megavati ulatuses uusi elektrijaamu

09.12

Tartu eelarve kasvab ligi 330 miljoni euroni

09.12

Vene külmutatud varadest 18 miljardit eurot paikneb Prantsusmaal

09.12

Kliimaministeerium sai valmis tuumaenergiaseaduse eelnõu

09.12

Raadiouudised (09.12.2025 15:00:00)

09.12

Leedu kuulutas Valgevene õhupallide tõttu välja eriolukorra

09.12

Kolmapäev tuleb samuti vihmane

09.12

Narva võimuliidu püsimine muutus küsitavaks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo