X!

USA valitsus annab miljard dollarit laenu tuumareaktori taaskäivitamiseks

Välismaa
Endine Three Mile Islandi tuumaelektrijaam Pennsylvanias
Endine Three Mile Islandi tuumaelektrijaam Pennsylvanias Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Eduardo Munoz
Välismaa

USA president Donald Trumpi administratsioon teatas teisipäeval, et andis Constellation Energy Corpile miljard dollarit laenu, et taaskäivitada ettevõtte tuumareaktor Pennsylvanias asuvas jaamas, mis varem oli tuntud Three Mile Islandi nime all.

Constellation sõlmis 2024. aasta lõpus Microsoftiga lepingu 835-megavatise reaktori taaskäivitamiseks. Reaktor suleti 2019. aastal ning selle taasavamine aitaks katta Microsofti andmekeskuste kasvavat elektritarbimist. Jaama teine plokk, mis nimetati hiljem ümber Crane'i puhta energia keskuseks (Crane Clean Energy Center), suleti juba 1979. aastal pärast rasket õnnetust, mis pidurdas aastateks USA tuumaenergeetika arengut.

USA elektrinõudlus kasvab praegu esimest korda enam kui kahe aastakümne jooksul, seda eeskätt tehisintellekti ja teiste energiamahukate tehnoloogiate kasvava kasutuse tõttu. Tuumenergia on muutunud tehnoloogiaettevõtete jaoks atraktiivseks võimaluseks – see tagab katkematu elektrivarustuse ja aitab täita kliimaeesmärke. Kriitikud juhivad aga tähelepanu, et riigil pole siiani püsivat lahendust radioaktiivsete jäätmete hoiustamiseks.

Energeetikaministeeriumi laenuprogrammide büroo (LPO) juht Greg Beard ütles, et reaktori taaskäivitamine toetaks PJM-i piirkondlikku elektrivõrku. "See energialiik on oluline, kuna tegemist on suure, stabiilse ja taskukohase baaskoormuse energiaga," ütles ta ajakirjanikele.

Constellationi teatel aitab valitsuse laen vähendada projekti finantseerimiskulusid ning kaasata täiendavaid erainvesteeringuid, et taastada tootmine jaama elektrivõrgus.

LPO käsutada on üle 250 miljardi dollari kapitali. "Ootame, et suur osa sellest suunatakse suuremahuliste tuumareaktorite arendamise elavdamiseks," ütles Beard. Energeetikaminister Chris Wright kinnitas sel kuul, et enamik LPO rahastusest lähebki tuumaprojektidele.

Ettevõte tõi taaskäivitamise tähtaja juunis aasta võrra varasemaks – 2027. aastasse –, pärast seda, kui PJM kiirendas reaktori elektrivõrku ühendamise projekti läbivaatamist.

Constellation on teatanud, et on juba palganud sadu töötajaid, viinud lõpule taristu ülevaatused ja tellinud reaktori jaoks põhiseadmed.

Beard märkis, et tegu on esimese korraga, mil LPO kinnitas laenu pärast seda, kui ettevõte oli täitnud kõik laenutingimused. Tema sõnul käendab Constellation laenu ise, mis tähendab, et selline struktuur kaitseb maksumaksjaid juhul, kui projekt ei õnnestu.

Beard lisas, et Constellation on mainekas investeerimisjärgu tuumaenergia operaator, mis oleks saanud pangafinantseeringu ka valitsuse toetuseta. "Kuid meie soov on näidata toetust taskukohasele, usaldusväärsele ja turvalisele energiale USA-s – vastavalt president Trumpi suunistele."

Constellation teatas samuti, et tehas vajab enne käivitamist veel USA Tuumaregulatsiooni Komisjoni ning veekasutusega seotud lubade heakskiitu.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: CNN/Reuters

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:14

David ja Ceesay kasvatasid koondises väravasaldo kolme peale

14:07

Michal: koostöös ettevõtjatega saab kliimaseaduse see riigikogu vastu võtta

14:07

Harri Tiido: Putini USA-st

14:05

USA valitsus annab miljard dollarit laenu tuumareaktori taaskäivitamiseks

13:37

Hooaja avavõistluseks valmistuv Lehis: tuleb uue innuga peale minna

13:30

Merzi sõnul saab Ukraina kaugmaarakette Uuendatud

13:25

Meedia: Zelenski ja Witkoffi plaanis olnud kohtumine lükati edasi Uuendatud

13:17

Karl Madis: minu elus on märgilise tähtsusega number kuus

13:07

Headreadi raamatuaasta blogi: Tristan Priimäe "101 Eesti filmi"

12:47

PÖFF-i päevik | Elisabeth Kužovniku "Stiina" võtab lühikesest kestusest maksimumi

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19.11

Vaida viaduktilt alla kukkunud veok sulges liikluse Tallinna-Tartu maanteel Uuendatud

19.11

Meedia: USA uus rahuettepanek nõuab Ukrainalt maade loovutamist Uuendatud

19.11

Ühe suurima päikeseenergia tootja omavoliline tegevus on probleemiks mitmel pool Eestis

19.11

Riigikogu võttis vastu paindlikku tööaega lubava seadusemuudatuse Uuendatud

19.11

Sõja 1365. päev:Venemaa rünnakus Lääne-Ukrainas asuvale linnale hukkus vähemalt 25 inimest Uuendatud

19.11

Suri ka Eesti spordiloosse jälje jätnud Norra suusalegend

19.11

London: Vene luurelaev suunas laserid Briti õhuväe pilootide pihta

13:25

Meedia: Zelenski ja Witkoffi plaanis olnud kohtumine lükati edasi Uuendatud

13:30

Merzi sõnul saab Ukraina kaugmaarakette Uuendatud

19.11

Sukles: Reformierakonna agoonia kestab veel kaks aastat

ilmateade

loe: sport

14:14

David ja Ceesay kasvatasid koondises väravasaldo kolme peale

13:37

Hooaja avavõistluseks valmistuv Lehis: tuleb uue innuga peale minna

12:46

Rosenthal kavatseb koondisemängud vahele jätta

12:13

Tallinna külje all avati moodne rannahall

loe: kultuur

13:07

Headreadi raamatuaasta blogi: Tristan Priimäe "101 Eesti filmi"

12:47

PÖFF-i päevik | Elisabeth Kužovniku "Stiina" võtab lühikesest kestusest maksimumi

12:42

"Plekktrummi" külaline on Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viik

10:55

Kultuuriminister toetab komisjoni eitavast otsusest sõltumata Theatrumit ja Elektroni

loe: eeter

13:17

Karl Madis: minu elus on märgilise tähtsusega number kuus

12:16

Toomas Kõrvitsa poeg Mihkel: isa tämbrit pole ühelgi meie pere meesterahval

10:53

Vigastuse tõttu karjääri lõpetanud Varik: põlv tuletab end iga päev meelde

09:34

Üheksa lapse isa: kõige suurem muutus oli esimese lapse sündimine

Raadiouudised

12:30

Antibiootikumidele resistentsed bakterid põhjustavad Euroopas igal aastal ligi 35 000 surma

12:25

Taani sotsiaaldemokraadid said kohalikel valimistel ajalooliselt halva tulemuse

12:25

Raadiouudised (20.11.2025 12:00:00)

10:35

Tööandjad tahavad keskkonnaameti bürokraatiat vähendada

10:30

USA meedia: Trumpi administratsioon koostab rahuplaani Ukrainale

09:30

Raadiouudised (20.11.2025 09:00:00)

19.11

Päevakaja (19.11.2025 18:00:00)

19.11

Tallinna uus võimuliit lubab uue konverentsikeskuse rajamist Linnahalli

19.11

Ekraani kino hoone Tartus läheb lammutamisele

19.11

Seeder: kohalike omavalitsuste valimised võiks kuu aega varasemaks tuua

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo