USA valitsus annab miljard dollarit laenu tuumareaktori taaskäivitamiseks

USA president Donald Trumpi administratsioon teatas teisipäeval, et andis Constellation Energy Corpile miljard dollarit laenu, et taaskäivitada ettevõtte tuumareaktor Pennsylvanias asuvas jaamas, mis varem oli tuntud Three Mile Islandi nime all.

Constellation sõlmis 2024. aasta lõpus Microsoftiga lepingu 835-megavatise reaktori taaskäivitamiseks. Reaktor suleti 2019. aastal ning selle taasavamine aitaks katta Microsofti andmekeskuste kasvavat elektritarbimist. Jaama teine plokk, mis nimetati hiljem ümber Crane'i puhta energia keskuseks (Crane Clean Energy Center), suleti juba 1979. aastal pärast rasket õnnetust, mis pidurdas aastateks USA tuumaenergeetika arengut.

USA elektrinõudlus kasvab praegu esimest korda enam kui kahe aastakümne jooksul, seda eeskätt tehisintellekti ja teiste energiamahukate tehnoloogiate kasvava kasutuse tõttu. Tuumenergia on muutunud tehnoloogiaettevõtete jaoks atraktiivseks võimaluseks – see tagab katkematu elektrivarustuse ja aitab täita kliimaeesmärke. Kriitikud juhivad aga tähelepanu, et riigil pole siiani püsivat lahendust radioaktiivsete jäätmete hoiustamiseks.

Energeetikaministeeriumi laenuprogrammide büroo (LPO) juht Greg Beard ütles, et reaktori taaskäivitamine toetaks PJM-i piirkondlikku elektrivõrku. "See energialiik on oluline, kuna tegemist on suure, stabiilse ja taskukohase baaskoormuse energiaga," ütles ta ajakirjanikele.

Constellationi teatel aitab valitsuse laen vähendada projekti finantseerimiskulusid ning kaasata täiendavaid erainvesteeringuid, et taastada tootmine jaama elektrivõrgus.

LPO käsutada on üle 250 miljardi dollari kapitali. "Ootame, et suur osa sellest suunatakse suuremahuliste tuumareaktorite arendamise elavdamiseks," ütles Beard. Energeetikaminister Chris Wright kinnitas sel kuul, et enamik LPO rahastusest lähebki tuumaprojektidele.

Ettevõte tõi taaskäivitamise tähtaja juunis aasta võrra varasemaks – 2027. aastasse –, pärast seda, kui PJM kiirendas reaktori elektrivõrku ühendamise projekti läbivaatamist.

Constellation on teatanud, et on juba palganud sadu töötajaid, viinud lõpule taristu ülevaatused ja tellinud reaktori jaoks põhiseadmed.

Beard märkis, et tegu on esimese korraga, mil LPO kinnitas laenu pärast seda, kui ettevõte oli täitnud kõik laenutingimused. Tema sõnul käendab Constellation laenu ise, mis tähendab, et selline struktuur kaitseb maksumaksjaid juhul, kui projekt ei õnnestu.

Beard lisas, et Constellation on mainekas investeerimisjärgu tuumaenergia operaator, mis oleks saanud pangafinantseeringu ka valitsuse toetuseta. "Kuid meie soov on näidata toetust taskukohasele, usaldusväärsele ja turvalisele energiale USA-s – vastavalt president Trumpi suunistele."

Constellation teatas samuti, et tehas vajab enne käivitamist veel USA Tuumaregulatsiooni Komisjoni ning veekasutusega seotud lubade heakskiitu.