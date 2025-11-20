Kagu-Eestis alustavad mitmes vallas peagi tööd uued vallavanemad

Paljudes Kagu-Eesti piirkondades peetakse suurimaks probleemiks elanikkonna vanenemist ja vähenemist. Ka uus Põlva vallajuht muretseb, kuidas valla elanike arvu vähenemist saaks pidurdada.

"Eesti riigi julgeolekuraportites on rõhutatud, et väljasurev regionaalpoliitika on oht kogu riigi julgeolekupoliitikale. Ma arvan, et ühel hetkel peame vaatama ka valitsejate otsa ja vaatama, mis see lahendus sellele regionaalpoliitika murele on. Kas need on väiksematele omavalitsustele tehtavad maksusoodustused või siis mõned aastad tagasi tehti üleminekufond - juba täna vajab Kagu-Eesti sarnast üleminekufondi," lausus Põlva vallavanema kandidaat Maris Neeno.

"Meie fookus on haridus, mis puudutab gümnaasiumiastme säilitamist ja selle arendamist. Hiljuti tõime kooli ka näiteks drooniõppe ehk kõik, mis puudutab haridust ja noorte tulevikku. Teiseks on hästi oluline taristu, teed ja valla korrashoid ning selles osas plaanime ka mitmeid investeeringuid, siinjuures kindlasti ka Euroopa Liidu ja riigi tuge saades. Loomulikult ka sotsiaalvaldkond - kõik, mis puudutab haigla arendamist, teenuseid eakatele ja palju muud, et kogu elukaar oleks valla raames kaetud," sõnas Räpina vallavanema kandidaat Mikk Tarros.

Seni Võru abilinnapea ametis olnud Raul Tohv suuri arendusi Võru vallas teha ei luba. Tema arvates on on oluline, et valla põhiteenused inimestele säiliksid.

"Teenuste osutamine, et teed oleksid sõidetavad, sest on ju talv tulemas ja et koolid töötaksid, et soe oleks koolimajades, et toit oleks lastel laua peal - need on sellised elutähtsad teenused ja see on baas. Võru vald on väga hästi majandanud, Võru valla laenujääk on null ja hetkel püütakse niimoodi hoida, et kõikides piirkodades oleks esindatus, komisjonides ja töögruppides, et kõik piirkonnad saaksid õiglaselt kaetud," ütles Võru vallavanema kandidaat Raul Tohv.