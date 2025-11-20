X!

Kagu-Eestis alustavad mitmes vallas peagi tööd uued vallavanemad

Eesti
Põlva vallavalitsus
Põlva vallavalitsus Autor/allikas: ERR
Eesti

Kagu-Eesti mitmes valllas alustavad peagi vastavalt koalitsioonilepingule ametisse uued vallavanemad. Poliitikasse tulnud noortel vallajuhtidel on julgeid ideid ja lennukaid plaane, mida soovitakse ellu viia.

Paljudes Kagu-Eesti piirkondades peetakse suurimaks probleemiks elanikkonna vanenemist ja vähenemist. Ka uus Põlva vallajuht muretseb, kuidas valla elanike arvu vähenemist saaks pidurdada.

"Eesti riigi julgeolekuraportites on rõhutatud, et väljasurev regionaalpoliitika on oht kogu riigi julgeolekupoliitikale. Ma arvan, et ühel hetkel peame vaatama ka valitsejate otsa ja vaatama, mis see lahendus sellele regionaalpoliitika murele on. Kas need on väiksematele omavalitsustele tehtavad maksusoodustused või siis mõned aastad tagasi tehti üleminekufond - juba täna vajab Kagu-Eesti sarnast üleminekufondi," lausus Põlva vallavanema kandidaat Maris Neeno.

"Meie fookus on haridus, mis puudutab gümnaasiumiastme säilitamist ja selle arendamist. Hiljuti tõime kooli ka näiteks drooniõppe ehk kõik, mis puudutab haridust ja noorte tulevikku. Teiseks on hästi oluline taristu, teed ja valla korrashoid ning selles osas plaanime ka mitmeid investeeringuid, siinjuures kindlasti ka Euroopa Liidu ja riigi tuge saades. Loomulikult ka sotsiaalvaldkond - kõik, mis puudutab haigla arendamist, teenuseid eakatele ja palju muud, et kogu elukaar oleks valla raames kaetud," sõnas Räpina vallavanema kandidaat Mikk Tarros.

Seni Võru abilinnapea ametis olnud Raul Tohv suuri arendusi Võru vallas teha ei luba. Tema arvates on on oluline, et valla põhiteenused inimestele säiliksid.

"Teenuste osutamine, et teed oleksid sõidetavad, sest on ju talv tulemas ja et koolid töötaksid, et soe oleks koolimajades, et toit oleks lastel laua peal - need on sellised elutähtsad teenused ja see on baas. Võru vald on väga hästi majandanud, Võru valla laenujääk on null ja hetkel püütakse niimoodi hoida, et kõikides piirkodades oleks esindatus, komisjonides ja töögruppides, et kõik piirkonnad saaksid õiglaselt kaetud," ütles Võru vallavanema kandidaat Raul Tohv.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:50

Saaliliigas ootab Tartu derbi ja Harjumaa meeskondade duell

21:34

PÖFF-il kirjutati toetussõnumeid Ukraina küüditatud lastele

21:29

Reedel sajab nii vihma, lund kui ka lörtsi

21:22

Kagu-Eestis alustavad mitmes vallas peagi tööd uued vallavanemad

21:15

Eesti-Läti piiril asuv Valka omavalitsus on sattunud rahalistesse raskustes

20:56

Rannavolle MM sai läbi nii Vesiku kui Pajusalu hoolealuste jaoks

20:45

Leedu sulges taaskord õhupallide tõttu Vilniuse lennujaama

20:38

Kogemused aitasid Hispaania Davise karikaturniiril nelja parema sekka

20:15

Selgusid muinsuskaitseameti aastaauhindade laureaadid

19:49

Lajal jättis Bergamo turniiri pooleli ja tõmbas hooajale joone alla

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19.11

Meedia: USA uus rahuettepanek nõuab Ukrainalt maade loovutamist Uuendatud

19.11

Ühe suurima päikeseenergia tootja omavoliline tegevus on probleemiks mitmel pool Eestis

19.11

Vaida viaduktilt alla kukkunud veok sulges liikluse Tallinna-Tartu maanteel Uuendatud

17:00

Ukraina ründas droonidega Rjazani oblasti naftatöötlemistehast Uuendatud

13:25

Meedia: Zelenski ja Witkoffi plaanis olnud kohtumine lükati edasi Uuendatud

19.11

Suri ka Eesti spordiloosse jälje jätnud Norra suusalegend

19.11

Riigikogu võttis vastu paindlikku tööaega lubava seadusemuudatuse Uuendatud

16:38

Politsei kahtlustab Maaülikooli instituudi direktorit riigihangete nõuete suures rikkumises Uuendatud

10:59

Vseviov salajasest rahuplaanist: see ei peegelda terviklikku pakkumist

11:12

Antibiootikumiresistentsus jõuab Eestisse reisilt ja Ukrainast

ilmateade

loe: sport

21:50

Saaliliigas ootab Tartu derbi ja Harjumaa meeskondade duell

20:56

Rannavolle MM sai läbi nii Vesiku kui Pajusalu hoolealuste jaoks

20:38

Kogemused aitasid Hispaania Davise karikaturniiril nelja parema sekka

19:49

Lajal jättis Bergamo turniiri pooleli ja tõmbas hooajale joone alla

loe: kultuur

20:15

Selgusid muinsuskaitseameti aastaauhindade laureaadid

19:00

Endlas esietendus muusikaline koguperelavastus "Nösperi Nönni Natuke"

18:56

Eesti kunstnikud osalevad New Yorgi ehtekunsti nädalal

16:32

Epp Maria Kokamägi: minu kõige parem maal pole ikka veel valminud

loe: eeter

19:00

Eesti Laulu finaalkontserdi piletid on nüüd müügil

13:17

Karl Madis: minu elus on märgilise tähtsusega number kuus

12:16

Toomas Kõrvitsa poeg Mihkel: isa tämbrit pole ühelgi meie pere meesterahval

10:53

Kert Varik treenib poega ja pingutab kodurajal toimuva MM-i nimel

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (20.11.2025 18:00:00)

18:35

Tartu linn rajab endise Katlamaja territooriumile kaldapromenaadi

15:35

Õppelaenu reegleid muutev seadus jõuab peagi riigikokku

15:35

Prantsusmaa hakkab narkojõukude probleemiga jõulisemalt tegelema

15:25

Raadiouudised (20.11.2025 15:00:00)

12:30

Antibiootikumidele resistentsed bakterid põhjustavad Euroopas igal aastal ligi 35 000 surma

12:25

Taani sotsiaaldemokraadid said kohalikel valimistel ajalooliselt halva tulemuse

12:25

Raadiouudised (20.11.2025 12:00:00)

10:35

Tööandjad tahavad keskkonnaameti bürokraatiat vähendada

10:30

USA meedia: Trumpi administratsioon koostab rahuplaani Ukrainale

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo