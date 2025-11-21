Sotsiaalministeerium valmistab ette iseteenindusapteekide tulekut

Muudatuste eesmärk on parandada ravimite geograafilist ja ajalist kättesaadavust ning vähendada ebamõistlikku koormust apteekidele, teatas ministeerium.

Eestis on mitmeid piirkondi, kus apteeki ei ole või on see avatud väga piiratud aegadel. Näiteks ei ole ligi 60 perearstikeskuse patsientidel võimalust oma asulas apteeki kasutada, selgitas ministeerium.

Lisaks on apteekrite arv vähenemas, sest rohkem kui pooled apteekritest on üle 50 aasta vanad.

"Eesmärk on, et iga inimene saaks talle esmavajaliku ravimi kätte ka siis, kui ta elab väikeses asulas või vajab abi õhtul ja nädalavahetusel. Iseteenindusapteek oleks praktiline lahendus. Seejuures peab kindlasti olema tagatud ka proviisori nõustamine inimesele, näiteks video kaudu. See ei ole vaid apteeki asendav automaat, vaid tänapäevane lahendus, mis täiendab apteegivõrku ja aitab inimestel abi kiiremini saada," ütles sotsiaalminister Karmen Joller. "Ka Raplas läbi viidud pilootprojekt näitas, et inimesed kasutaksid sellist võimalust meelsasti."

Iseteenindusapteek oleks ministeeriumi väljapakutud nägemuses üldapteegi struktuuriüksus, mis koosneb automaadist ja veebiapteekri konsultatsiooni võimalusest.

Inimese jaoks näeks teenus välja nii, et kõigepealt valib ta automaadist vajaliku ravimi ja tuvastab end ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID abil. Apteeker ühendub patsiendiga veebi teel, kontrollib retseptiravimi korral retsepti, annab nõu ravimi kasutamise kohta ja vastab küsimustele. Seejärel kinnitab apteeker ostu ja masin väljastab ravimi.

Selline lahendus võimaldaks pakkuda levinumaid käsimüügi- ja retseptiravimeid ka seal, kus apteegi ülalpidamine ei ole mõistlik. Masin saab olla avatud pikemalt - sealhulgas õhtuti, nädalavahetustel ja vajadusel ööpäev läbi.

Väljatöötamiskavatsus rõhutab, et iseteenindusapteekide kasutuselevõtt eeldab täpseid tingimusi, mis tuleb edasise õigusloome käigus veel reguleerida. Näiteks, kus võib iseteenindusapteeke avada, et need ei suruks turult välja toimivaid apteeke. Milline peab olema apteegi videonõustamise kvaliteet ja kuidas on tagatud küberturvalisus. Samuti, milline on ravimite valik, mida automaat tohib väljastada.

Iseteenindusapteegi lahendust on Eestis ka juba testitud. 2023. aastal toimus Raplas pilootprojekt, kus automaat väljastas käsimüügiravimeid ning klient sai soovi korral apteekriga video teel nõu pidada. Piloot näitas, et tehnoloogiline lahendus toimib ja inimesed kasutavad seda meelsasti, kuid kehtiv seadus lubas automaadil töötada vaid olemasoleva apteegi lahtioleku ajal ja apteegi ruumides. Seetõttu ei olnud võimalik katsetada teenust nii, nagu seda tegelikult vaja oleks – näiteks ööpäevaringselt ja eraldiseisva teenuspunktina.

Teine väljapakutav muudatus puudutab apteekides kohapeal valmistatavaid ravimeid. Suur osa selliseid ravimeid valmib praegu kümnekonnas apteegis, samal ajal kui teised apteegid peavad hoidma selleks mõeldud ruume ja varustust, mida nad praktiliselt ei kasuta.

Väljatöötamiskavatsus näeb ette võimaluse, et apteek võib ravimite valmistamise kohustuse lepingu alusel anda üle teisele üldapteegile. Inimese jaoks jääb ravimi kättesaadavus tagatuks: vajaliku ravimi saab inimene kätte ikka sellest apteegist, kuhu ta esmalt pöördus. Samas väheneb apteekide koormus ning ravimite valmistamine koondub pädevamatesse apteekidesse, kus on vastav kogemus ja seadmed.

Pärast tagasiside laekumist otsustab ministeerium, kas ja millises mahus liigutakse edasi seaduseelnõu koostamisega.