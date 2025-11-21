Viimane valimiskaebus peaks saama lahendi kolmapäeval

"Hetkel on riigikohtu menetluses veel üks valimiskaebus, mis tuleb seaduses antud tähtaja järgi lahendada hiljemalt järgmise nädala kolmapäevaks," ütles Põder ERR-ile.

Põder märkis, et seaduse järgi võib riigikohus tunnistada hääletamistulemused osaliselt või täielikult kehtetuks, kui rikkumine mõjutas või võis mõjutada hääletamistulemusi oluliselt.

"Praeguseks on riigikohus lahendanud juba ligi poolsada valimiskaebust. Osade kaebuste puhul on kohus küll leidnud valimiste korraldajate töös puudujääke ja rikkumisi, aga ükski neist pole olnud selline, et oleks toonud kaasa tulemuste tühistamise," ütles ta.

Valimisteenistuse pressiesindaja Kadri Masing ütles ERR-ile, et tähtaeg vabariigi valimiskomisjonile valimisprotseduuride peale kaebusi esitada on praeguseks läbi: seda sai teha kuni kolm päeva pärast vaidlustatavat protseduuri.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimispäev oli Eestis 19. oktoobril. Valimistest võttis osa 59,2 protsenti valimisealistest kodanikest.