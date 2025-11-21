Kohus tühistas kultuurkapitali otsused Artefilm OÜ toetustaotluse rahuldamata jätmise kohta

Kaebaja leidis, et toetuse andmisest keeldumise otsused olid sisuliselt põhjendamata. Vaidlustatud otsustes oli märgitud üksnes, et taotlus ei saanud toetust ekspertide kaalutlusotsuse alusel, kuid puudus selgitus, milliste hindamiskriteeriumide järgi taotlus teistega võrreldes nõrgemaks hinnati. Ka kultuurkapitali esitatud ekspertgrupi protokollidest ei nähtunud konkreetseid põhjendusi, vaid peamiselt hääletustulemused ja standardne märge toetuse mittemääramise kohta.

Kohus selgitas, et haldusaktid peavad olema selliselt põhjendatud, et nende õiguspärasust oleks võimalik kontrollida. Kohus tõi välja, et haldusaktide põhjendamise kohustuse ulatus võib olla erinev. Kohtu arvates audiovisuaalse kunsti sihtkapitali eripära arvestades ‒ samale rahalisele meetmele konkureerivad väga erineva olemusega projektid ‒ pelgalt ekspertgrupi hääletustulemuse äratoomine taotluse rahuldamata jätmisel ei ole piisav.

Kohus märkis, et hindamissüsteemi täpne kujundamine on kultuurkapitali pädevuses ning kohus ei saa ette kirjutada konkreetset hindamiskorda. Samas rõhutas kohus, et taotlejate õiguste paremaks kaitseks ja otsustuse läbipaistvuse suurendamiseks tuleks kaaluda detailsema tagasiside andmist (näiteks kriteeriumipõhiste hinnangute või pingerea esitamise kaudu), et oleks arusaadav, kus taotlused pingereas paiknesid.

Otsus on jõustumata, sellele saab esitada apellatsioonkaebuse 30 päeva jooksul Tallinna ringkonnakohtusse.