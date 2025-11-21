X!

Kaitseliidu droonikursuse on kuuga läbinud üle saja huvilise

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Kaitseliidu instruktorite ja Taavi Kotka koostöös alanud droonikursuse on kuu ajaga läbinud üle saja huvilise. Paar tuhat huvilist on järjekorras. Oktoobris sõlmis kaitseliit koostöökokkuleppe Unicorn MTÜ-ga laialdase drooni algõppe läbiviimiseks.

Droonide lennutamine köidab noori, sest see on nende jaoks kiiresti omandatav ja igasugused harjutused tekitavad sportlikku huvi. Droonimise militaarne aspekt pole oluline.

"Mulle on alati droonid meeldinud. Tundus hea võimalus, kuidas õppida rohkem nende kohta," sõnas Klaus, lisades, et teda huvitab ka võimalus drooniga fotograafiat viljeleda.

Karta on, et huvi süveneb ja tahtmine on omandada FPV drooni juhtimise oskust, milleks instruktori sõnul kulub paar aastat.

Kõigepealt oleks tarvis aga oma aparaati. Noor Jens loodab jõuluvanalt kingituseks drooni saada, kuna seni on kasutanud sõbra oma.

Kuu aja jooksul pärast kaitseliiduga koostöö algust on Kurja Kotka kursuse läbinud üle 120 huvilise, järjekorras on peaaegu 3000 inimest.

"Ma näen, et drooninduses on vaja vajutada korralikult gaasi. On vaja laiemat teadlikkust. Alustades sellest, et drooni osta saab igaüks, aga kas ta oskab ka sellega turvaliselt lennata? Teab lennulage, teab lennukaugust, vanuseid ja muid piiranguid sellega," sõnas kaitseliidu drooniinstruktor Andres Lilleste.

Kui drooni algkursus on läbitud, võib harjutada droonide kasutamist taktikalistel eesmärkidel.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:59

ETV spordisaade, 21. november

21:57

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:41

Axios: Trumpi Ukraina rahuplaan sisaldab NATO-laadset julgeolekugarantiid Uuendatud

21:31

Kaitseliidu droonikursuse on kuuga läbinud üle saja huvilise

21:28

Nädalavahetus möödub sombuselt ja sademeterohkelt

21:15

Kolm Eesti suusatajat jõudis Gällivare sprindis 30 sekka

21:12

Ülikoolide hinnangul pole valitsus täitnud kõrgharidusega seotud lubadusi

21:11

Prokuratuur esitab Isamaale kahtlustuse seoses väidetava rahastamisega Uuendatud

20:35

Zelenski pidas telefonivestluse USA asepresident Vance'iga Uuendatud

20:34

Viljasaar ja Betlem said kurtide olümpial tavarajal 18. ja 27. koha

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20.11

Ukraina teatas, et on valmis USA koostatud rahuplaani kallal töötama Uuendatud

21:11

Prokuratuur esitab Isamaale kahtlustuse seoses väidetava rahastamisega Uuendatud

20:35

Zelenski pidas telefonivestluse USA asepresident Vance'iga Uuendatud

20.11

Hääl: tarbija praegune võit kütusehinnas ei tohiks kedagi rõõmustada

21:41

Axios: Trumpi Ukraina rahuplaan sisaldab NATO-laadset julgeolekugarantiid Uuendatud

08:38

Paldiski Põhjasadam vahetas omanikku

13:13

Ukraina analüütik: NATO on praegu pabertiiger

20.11

Politsei kahtlustab maaülikooli instituudi direktorit riigihangete nõuete suures rikkumises Uuendatud

13:50

Zelenski keeldub tagandamast korruptsiooniskandaaliga seostatud tippnõunikku

13:05

Venemaa rünnaku tõttu hukkus Zaporižžjas vähemalt viis inimest Uuendatud

ilmateade

loe: sport

21:59

ETV spordisaade, 21. november

21:15

Kolm Eesti suusatajat jõudis Gällivare sprindis 30 sekka

20:34

Viljasaar ja Betlem said kurtide olümpial tavarajal 18. ja 27. koha

19:40

Suusahüpete MK-sari sai hoo sisse Jaapani triumfiga

loe: kultuur

18:45

Martti Kalda tõlkis neli Vana-India näitemängu esimest korda eesti keelde

18:45

Kehtna vald soovib Järvakandist klaasikeskuse kujundada

16:04

PÖFF-i päevik | 12 näpunäidet festivali viimaseks nädalavahetuseks

15:58

Galerii: uuenduskuuri läbinud Tallinna linnaelumuuseum avab taas uksed

loe: eeter

13:09

Galerii: Tallinna Raekoja platsil ootab taas külastajaid jõuluturg

13:03

Isa elu päästnud noormees: ma ei suutnud midagi tegemata kõrval seista

11:29

EBU muudab usalduse suurendamise eesmärgil Eurovisiooni hääletusreegleid

08:57

Ant Nurhan: kavatsen jätkata ka edaspidi Eesti Laulul osalemist

Raadiouudised

18:50

Saksa valitsuse majanduse turgutamise otsused tulevad aeglaselt

18:45

Sotsiaalministeerium valmistab ette iseteenindusapteekide tulekut

18:35

Päevakaja (21.11.2025 18:00:00)

16:20

Pärnu kesklinna kavandatakse arvukalt uusi äri- ja eluhooneid

15:20

Raadiouudised (21.11.2025 15:00:00)

12:40

ÜRO kliimakonverentsil pole fossiilkütuste teemal kokkuleppele jõutud

12:40

Laupäeval sajab kohati lörtsi ja vihma

12:20

Raadiouudised (21.11.2025 12:00:00)

10:00

ERR-i uus telemaja saab nurgakivi

09:45

Kantar Emor: Isamaa toetus kasvas

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo