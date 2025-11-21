Kaitseliidu droonikursuse on kuuga läbinud üle saja huvilise

Kaitseliidu instruktorite ja Taavi Kotka koostöös alanud droonikursuse on kuu ajaga läbinud üle saja huvilise. Paar tuhat huvilist on järjekorras. Oktoobris sõlmis kaitseliit koostöökokkuleppe Unicorn MTÜ-ga laialdase drooni algõppe läbiviimiseks.

Droonide lennutamine köidab noori, sest see on nende jaoks kiiresti omandatav ja igasugused harjutused tekitavad sportlikku huvi. Droonimise militaarne aspekt pole oluline.

"Mulle on alati droonid meeldinud. Tundus hea võimalus, kuidas õppida rohkem nende kohta," sõnas Klaus, lisades, et teda huvitab ka võimalus drooniga fotograafiat viljeleda.

Karta on, et huvi süveneb ja tahtmine on omandada FPV drooni juhtimise oskust, milleks instruktori sõnul kulub paar aastat.

Kõigepealt oleks tarvis aga oma aparaati. Noor Jens loodab jõuluvanalt kingituseks drooni saada, kuna seni on kasutanud sõbra oma.

Kuu aja jooksul pärast kaitseliiduga koostöö algust on Kurja Kotka kursuse läbinud üle 120 huvilise, järjekorras on peaaegu 3000 inimest.

"Ma näen, et drooninduses on vaja vajutada korralikult gaasi. On vaja laiemat teadlikkust. Alustades sellest, et drooni osta saab igaüks, aga kas ta oskab ka sellega turvaliselt lennata? Teab lennulage, teab lennukaugust, vanuseid ja muid piiranguid sellega," sõnas kaitseliidu drooniinstruktor Andres Lilleste.

Kui drooni algkursus on läbitud, võib harjutada droonide kasutamist taktikalistel eesmärkidel.