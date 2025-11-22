USA tutvustab Ukraina rahuplaani Euroopale pühapäeval

Ühendkuningriigi, Saksamaa, Prantsusmaa ja Ukraina riikliku julgeoleku nõunikud peaksid kohtuma USA maavägede aseministri Dan Driscolliga – tõenäoliselt Londonis –, et kahe informeeritud allika sõnul alustada vaikse diplomaatia vooruga, mida mitmed lääne ametnikud kirjeldavad kui võta või jära olukorda, kirjutas Kyiv Post laupäeva hommikul.

Asepresident JD Vance, kes arvatakse olevat koos Driscolliga USA-poolse tegevuse juht, kirjeldas administratsiooni lähenemisviisi reede õhtul tehtud sotsiaalmeediapostituses, milles ta rõhutas, et rahuplaan peab peatama võitluse, säilitades samal ajal Ukraina suveräänsuse, olema vastuvõetav nii Kiievile kui ka Moskvale ning minimeerima uue konflikti ohtu.

"Iga kriitika rahuraamistiku kohta, mille kallal administratsioon töötab, kas mõistab raamistikku valesti või esitab valesti mingit olulist reaalsust kohapeal," kirjutas Vance, lisades, et rahu "võivad luua targad inimesed, kes elavad reaalses maailmas".

Euroopa ametnikud lähenevad pühapäevasele istungile aga ettevaatliku skepsisega, tõdes Kyiv Post.

Kuigi kohtumise päevakorda hoitakse rangelt saladuses, väidavad mitmed allikad, et Washington on andnud märku, et see võib olla tema viimane suurem katse rahupüüdluste vahendamiseks enne oma strateegia ümberhindamist.

Kokkuleppe, mis üldise arusaama kohaselt peegeldab Moskva maksimalistlikke nõudmisi, kirjutas Vene režiimijuhi Vladimir Putini erisaadik Kirill Dmitriev koos Trumpi eriesindaja Steve Witkoffiga.

Lääne ametnikud rõhutasid, et kohtumiselt ei oodata konkreetseid tulemusi. See on mõeldud selleks, et testida, kas potentsiaalsete läbirääkimiste kontuurid võiksid välja kujuneda.

Kõrge USA ametnik, kes rääkis anonüümsust paludes, kirjeldas eelseisvat kohtumist kui katset tekitada viimane võimalus lahenduseks enne, kui strateegiline kannatus otsa saab, vahendas Kyiv Post.

Kiiev omalt poolt on aga endiselt ettevaatlik igasuguste survete suhtes, mis võiksid Ukrainat sundida enneaegsetele järeleandmistele, kuigi Ukraina ametnikud ütlevad, et nad osalevad kohtumisel kindlasti, et mitte anda Washingtonile või Euroopale ettekäänet suhtluse vähendamiseks.

Pühapäevane kohtumine rõhutab nii lääne pealinnades tekkinud arusaama olukorra pakilisusest kui ka Washingtoni kasvavat kannatamatust aeglase edasimineku suhtes Ukraina sõja peatamisel.

"Kõik teavad, et see (sõda – toim.) ei saa igavesti triivida," ütles kõrge Euroopa ametnik ja lõpetas: "Pühapäev on selleks, et teada saada, kas triivist on mingit tegelikku väljapääsu."