Tallinna uue võimuliidu läbirääkimised hakkavad lõpule jõudma

Tallinna võimuliidu läbirääkimised hakkavad lõppema. Esmaspäevaks peaksid kõik teemad olema kokku lepitud ning kolmapäevaks peaks olema selge ka koalitsioonileppe rahaline pool.

Reede õhtul arutasid Isamaa ja Keskerakond Maarjamäe memoriaali tulevikku ja lammutama seda ei hakata.

"Seal me kindlasti hauarahu rikkuma ei hakka ja kuna seal on tegemist riigimaaga, siis seda saab lahendada koostöös riigiga," ütles Isamaa Tallinna piirkonna esimees Riina Solman.

Esmaspäeval ja teisipäeval arutavad läbirääkijad raha jagamist eelarvest. Üheks küsimuseks on õpetajate palk. Nelikliit otsustas kevadel, et tõstab õppeaasta algusest õpetajate töötasu alammäära 1920 euroni kuus, mis tähendab, et linn pani omalt poolt õpetajate palgale 100 eurot juurde.

"Nagu meile finatsteenistus andis teada, õpetajate palgatõus ei olnud planeeritud järgmisel aastal. Oli ainult valimiskampaania osa. Isegi õppeaasta lõpuni vahendeid eelarves ei olnud ette nähtud. Me ei saa sellist suhtumist lubada. Kõik meetmed, mida rakendame, peavad olema järjepidevad," lausus Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart.

"Kui linnas tõstetakse palka, siis tegemist on püsikuluga ja loomulikult planeeritakse need vahendid finantsteenistuse poolt ka järgnevateks aastateks. Sellepärast tuleb loomulikult palgatõusu ja püsikulude kõiksugu otsuste puhul olla pigem realist ja need teha hoolikalt, sellepärast et neid ei ole võimalik tagasi pöörata. Ja loomulikult rahaline kate on nii sellele lubadusele kui ka kõikidele teistele, mis hetkel eelarvestatult on olemas," ütles Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE).

Ossinovski sõnul võiks uus koalitsioon jätkata õpetajate toetamist

"Kuna riik tõstab õpetajate palka alates 1. jaanarist siis on linnal kaks varianti: kas ta jätkab sellega, et maksab oma õpetajatele 100 eurot rohkem kui riigi miinimum ette näeb või võtab selle raha haridusest välja," lausus Ossinovski.

Küsimusele, kas pealinna õpetajad võivad jätkuvalt arvestada 100-eurose lisaga, vastas Solman nii: "Ma muidugi katteta lubadusi ei anna. Need päevad seisavad ees, mil me nende asjade üle vaidleme."