X!

Tallinna uue võimuliidu läbirääkimised hakkavad lõpule jõudma

Eesti
Foto: Priit Mürk/ERR
Eesti

Tallinna võimuliidu läbirääkimised hakkavad lõppema. Esmaspäevaks peaksid kõik teemad olema kokku lepitud ning kolmapäevaks peaks olema selge ka koalitsioonileppe rahaline pool.

Reede õhtul arutasid Isamaa ja Keskerakond Maarjamäe memoriaali tulevikku ja lammutama seda ei hakata.

"Seal me kindlasti hauarahu rikkuma ei hakka ja kuna seal on tegemist riigimaaga, siis seda saab lahendada koostöös riigiga," ütles Isamaa Tallinna piirkonna esimees Riina Solman.

Esmaspäeval ja teisipäeval arutavad läbirääkijad raha jagamist eelarvest. Üheks küsimuseks on õpetajate palk. Nelikliit otsustas kevadel, et tõstab õppeaasta algusest õpetajate töötasu alammäära 1920 euroni kuus, mis tähendab, et linn pani omalt poolt õpetajate palgale 100 eurot juurde.

"Nagu meile finatsteenistus andis teada, õpetajate palgatõus ei olnud planeeritud järgmisel aastal. Oli ainult valimiskampaania osa. Isegi õppeaasta lõpuni vahendeid eelarves ei olnud ette nähtud. Me ei saa sellist suhtumist lubada. Kõik meetmed, mida rakendame, peavad olema järjepidevad," lausus Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart.

"Kui linnas tõstetakse palka, siis tegemist on püsikuluga ja loomulikult planeeritakse need vahendid finantsteenistuse poolt ka järgnevateks aastateks. Sellepärast tuleb loomulikult palgatõusu ja püsikulude kõiksugu otsuste puhul olla pigem realist ja need teha hoolikalt, sellepärast et neid ei ole võimalik tagasi pöörata. Ja loomulikult rahaline kate on nii sellele lubadusele kui ka kõikidele teistele, mis hetkel eelarvestatult on olemas," ütles Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE).

Ossinovski sõnul võiks uus koalitsioon jätkata õpetajate toetamist

"Kuna riik tõstab õpetajate palka alates 1. jaanarist siis on linnal kaks varianti: kas ta jätkab sellega, et maksab oma õpetajatele 100 eurot rohkem kui riigi miinimum ette näeb või võtab selle raha haridusest välja," lausus Ossinovski.  

Küsimusele, kas pealinna õpetajad võivad jätkuvalt arvestada 100-eurose lisaga, vastas Solman nii: "Ma muidugi katteta lubadusi ei anna. Need päevad seisavad ees, mil me nende asjade üle vaidleme."

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:42

Tartu Titans võttis Balti liiga finaalis Kaunaselt revanši

19:15

USA tutvustab Ukraina rahuplaani Euroopale pühapäeval Uuendatud

19:12

Kiiver võttis sisesõudmise EMV-l Endreksonilt rahvusrekordi

18:55

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:47

Aigro alustas MK-hooaega 14. kohaga, austerlased võtsid kolmikvõidu Uuendatud

18:42

Narva võimuliit ei taha anda riigile muuseumi vene kunsti kollektsiooni

18:39

Tallinna uue võimuliidu läbirääkimised hakkavad lõpule jõudma

18:38

Maadleja Janno Iljas sai kurtide olümpial viienda koha

18:35

Kelmid on tänavu Eesti inimeste kontodelt varastanud 23 miljonit eurot

18:25

Päevakaja (22.11.2025 18:00:00)

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

00:25

Trump: Zelenskile peab meeldima USA rahuplaan Uuendatud

21.11

Zelenski pidas telefonivestluse USA asepresident Vance'iga Uuendatud

19:15

USA tutvustab Ukraina rahuplaani Euroopale pühapäeval Uuendatud

07:37

Siim Kallas kritiseeris Trumpi tegevust

21.11

Prokuratuur esitab Isamaale kahtlustuse seoses väidetava rahastamisega Uuendatud

12:18

Venemaa keskpank alustas oma reservidest kulla müümist

21.11

Ukraina analüütik: NATO on praegu pabertiiger

21.11

Axios: Trumpi Ukraina rahuplaan sisaldab NATO-laadset julgeolekugarantiid Uuendatud

09:29

USA Esindajatekoja liige Marjorie Greene astub pärast tüli Trumpiga tagasi

21.11

Isa elu päästnud noormees: ma ei suutnud midagi tegemata kõrval seista

ilmateade

loe: sport

19:42

Tartu Titans võttis Balti liiga finaalis Kaunaselt revanši

19:12

Kiiver võttis sisesõudmise EMV-l Endreksonilt rahvusrekordi

18:47

Aigro alustas MK-hooaega 14. kohaga, austerlased võtsid kolmikvõidu Uuendatud

18:38

Maadleja Janno Iljas sai kurtide olümpial viienda koha

loe: kultuur

17:44

Suri sisearhitekt Leila Pärtelpoeg

15:36

Hendrik Toompere toob Albert Camus' "Caligula" draamateatri lavale

13:52

Just Filmi peavõidu pälvis Leedu film "Mind kutsutakse Dankaks"

13:16

Lembit Peterson: keeruline periood aitab paremini endasse vaadata

loe: eeter

16:15

Marek Sadam: ma kardan inimesi, kes kogu aeg rõõmsad on

13:16

Lembit Peterson: keeruline periood aitab paremini endasse vaadata

12:14

Hollywoodi filmides mängiv eestlasest kaskadöör: see töö põhineb usaldusel

10:51

Aasta kokk: tanklast ostetud hot dog on pärast rasket tööpäeva parim asi

Raadiouudised

21.11

Saksa valitsuse majanduse turgutamise otsused tulevad aeglaselt

21.11

Sotsiaalministeerium valmistab ette iseteenindusapteekide tulekut

21.11

Päevakaja (21.11.2025 18:00:00)

21.11

Pärnu kesklinna kavandatakse arvukalt uusi äri- ja eluhooneid

21.11

Raadiouudised (21.11.2025 15:00:00)

21.11

Laupäeval sajab kohati lörtsi ja vihma

21.11

ÜRO kliimakonverentsil pole fossiilkütuste teemal kokkuleppele jõutud

21.11

Raadiouudised (21.11.2025 12:00:00)

21.11

ERR-i uus telemaja saab nurgakivi

21.11

Kantar Emor: Isamaa toetus kasvas

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo