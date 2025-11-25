Suurem osa suusakeskuseid alustas sel nädalal lume tootmisega

Otepääl on lumi maas ning sel nädalal alustas suurem osa suusakeskuseid lume tootmisega. Kirglikumatel suusasõpradel on lootust esimesed laskumised teha enne novembri lõppu. Murdmaasuusatajaid leidus aga Tehvandil juba teisipäeval.

Otepääl Tehvandi suusaradadel käivitati lumekahurid esmaspäeva õhtul. Siiski võiks hea suusalume saamiseks külmakraade enam olla.

"Selleks, et sportlastele ja harrastajatele ning ka koolilastele sellist head murdmaasuusarada teha, siis see eeldab ikkagi kuivemat lund, et seda saaks pärast vormida ja ta oleks ka nagu hea suusatada. Kui liumäe peal on, et mida jäisem liug, seda parem, siis meie puhul see lumi peab olema kuivem ja külmakraade peaks rohkem olema," sõnas Tehvandi spordikeskuse tegevjuht Jaak Mae.

Kuigi lumekiht rajal on veel üsna õhuke, siis kõige suuremaid suusasõpru see ei sega ning alla on pandud mullasuusad ja esimesteks võistlusteks juba valmistutakse.

"Praegu on päris nukker, aga praegu tehakse lund ja seda võidakse nüüd laiali hakata viima. Siis võib juba suusarada päris heaks saada," lausus suusataja Harrys.

"Detsembri lõpu poole on vist esimesed võistlused meil, et peab valmistuma hakkama. Kümme aastat juba sporti tehtud ja teeme ka edasi, ma arvan," ütles suusataja Artur.

Väikesel Munamäel soovitakse hooaega alustada veel enne detsembri algust. Keskuse juhi sõnul on talved aina pehmemad ning seetõttu peavad nad üha enam panustama lume tootmisele.

"Praegu meil käib ka rekordiline arv 15 kahurit korraga, et aasta-aastalt me koguaeg nihutame neid piire. Ja see aasta saabusid just täiesti uue põlvkonna kahurid, millega on võimalik teha lund selliste marginaalsete külmakraadide juures. Paari-kolme külmakraadiga, vanasti oli see täitsa mõttetu raiskamine," lausus AS Suusakeskused juhataja Priit Tammemägi.

Otepää südalinnas talvepargis Winterplace töötavad lumekahurid alates pühapäevast. Nädala jagu oleks veel vaja külmakraade, et nõlvad avada.

"Meil on siin Otepääl niimoodi, et kui sügise lõpus miinuskraadid tulevad, siis aetakse lumekahurid kohe välja ja pannakse käima. Meie tegelikult alustasime nädala tagasi, saime ühe ööpäeva teha, saime testida enda kahurid ära ja nüüd juba eelmise nädala pühapäevast käivad nad ühtlaselt. Praegu prognoos näitab, et päris mitu päeva saame veel juurde teha," ütles Otepää Winterplace juhataja Siim Kalda.