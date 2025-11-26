Reuters: Lukoili kaasasutaja müüs osaluse Vene naftahiiglases

Kolm asjaga kursis olevat inimest ütlesid uudisteagentuurile Reuters, et Venemaa miljardär Leonid Fedun müüs oma 10-protsendilise osaluse Lukoilis. Fedun oli Lukoili kaasasutaja ning ta teenis oma varanduse 1990. aastate erastamislaine ajal.

Reutersi teatel müüs Fedun oma osaluse Lukoilile tagasi juba 2025. aasta alguses. Augustis teatas ka Lukoil, et tühistab 11 protsenti oma aktsiatest, kuna ostis need aastatel 2024-2025 turult tagasi.

Reutersi arvutuste kohaselt oli Feduni osaluse väärtus ligikaudu seitse miljardit dollarit. Pole selge, kui palju ta tehingu raames tegelikult teenis. Fedun ja ka Lukoil ei vastanud Reutersi kommentaaritaotlustele.

69-aastane Fedun oli varem Lukoili asepresident ning ta teenis oma varanduse 1990. aastate kaootilise erastamislaine ajal.

Pärast sõjakooli lõpetamist töötas Fedun õppejõuna ning kohtus 1980. aastate lõpus toonase naftaministri asetäitja Vagit Alekperoviga.

Lukoil ise asutati 1991. aastal, kui võimud ühendasid mitu naftatootmisüksust ja rafineerimistehast, luues Venemaa esimese vertikaalselt integreeritud energiakontserni. Erastamislaine ajal suurendasid Fedun ja Alekperov järk-järgult oma osalust Lukoilis.

Alekperov töötas Lukoili juhina naftatootmise suurendamise nimel, samal ajal kui Fedun keskendus naftaväljade omandamisele ja tehingutele väljaspool Venemaad.

Pärast Putini võimuletulekut näitasid nii Alekperov kui ka Fedun üles lojaalsust ja nad suutsid oma varad säilitada. Lukoil vältis sellega Mihhail Hodorkovski juhitud Jukose saatust ning jäi erakätesse.

Alekperov astus 2022. aastal Lukoili juhi kohalt tagasi, kuid ta on endiselt Venemaa üks rikkamaid inimesi. Ka Fedun astus Lukoili asepresidendi kohalt tagasi 2022. aasta juunis.

Kolm allikat ütlesid Reutersile, et Alekperov siiski jätkab Lukoili juhtimist kulisside tagant. Fedun on aga firma juhtimisest taganenud ning ühe allika sõnul otsustas ta oma Venemaa varasid vähendada.

USA kehtestas hiljuti Lukoilile ka sanktsioonid ning ettevõte sattus seejärel tõsistesse raskustesse. Firma püüab nüüd oma välismaiseid varasid maha müüa, meedias levivad taas väited, et Lukoil võib minna kodumaise rivaali Rosnefti kontrolli alla.