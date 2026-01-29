X!

Lukoil tahab oma välisvarad müüa USA ettevõttele Carlyle Group

Vene tuletõrjujad õppusel Lukoili naftamahutit kustutamas.
Vene tuletõrjujad õppusel Lukoili naftamahutit kustutamas. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com / Alexander Melekhov
USA sanktsioonide alla pandud Vene naftafirma Lukoil teatas kokkuleppest müüa suurem osa oma välismaal asuvatest varadest, mille väärtus on hinnanguliselt 22 miljardit dollarit, USA erakapitalifirmale Carlyle Group.

Venemaa agressioonisõja tõttu Ukrainas ettevõttele kehtestatud sanktsioonide kohaselt, andis USA rahandusministeerium Lukoilile aega kuni 28. veebruarini oma globaalse portfelli müümiseks. Neljapäeval teataski Venemaa suuruselt teine ​​naftatootja, et müüb oma välisvarad Carlyle'ile ning ootab nüüd sellele USA valitsuse heakskiitu.

Müük, kui see teoks saab, lõpetaks Lukoili tegevuse välismaal. Lukoil on kõige enam rahvusvaheliste energiaturgudega seotud Venemaa ettevõte.

Lukoil teatas avalduses, et on Carlyle'iga kokku leppinud oma üksuse LUKOIL International GmbH müümises, mis haldab ettevõtte välisvarasid.

Nende hulka kuuluvad tegevused Euroopas, Lähis-Idas, Aafrikas, Kesk-Aasias ja Mehhikos ning ulatuvad kontrollosalusest Iraagi naftaväljas West Qurna 2 kuni rafineerimistehasteni Bulgaarias ja Rumeenias.

"Allkirjastatud leping ei ole ettevõtte jaoks eksklusiivne ja see sõltub teatud eeltingimustest, näiteks vajalike regulatiivsete heakskiitude hankimisest, sealhulgas USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) loast tehinguks Carlyle'iga," teatas Lukoil.

Carlyle ütles avalduses, et tehingu elluviimine sõltub ettevõtte hoolsuskohustusest ja regulatiivsetest otsustest.

USA kehtestas eelmise aasta oktoobris Lukoilile ja Venemaa suurimale naftatootjale Rosneftile sanktsioonid, viidates sellele, et Venemaa ja Ukraina vahelised rahuläbirääkimised edenevad liiga aeglaselt.

Sanktsioonid on osa USA presidendi Donald Trumpi survest sundida Venemaad nõustuma kokkuleppega sõja lõpetamiseks Ukrainas.

Erinevad allikad on öelnud, et vähemalt kümmekond potentsiaalset ettevõtet on avaldanud huvi Lukoili välisvarade ostmise vastu, sealhulgas Carlyle, USA naftahiiglased Exxon Mobil ja Chevron, Abu Dhabi konglomeraat IHC ning Saudi Araabia Midad Energy.

Carlyle haldab 474 miljardi dollari väärtuses varasid, mis hõlmavad kolme ärisegmenti ja 660 investeerimisvahendit.

Lukoil teatas, et tehing ei hõlmanud tema varasid Kasahstanis.

Kasahstan teatas kolmapäeval, et on esitanud USA võimudele ametliku pakkumise Lukoili osaluse omandamiseks riigi energiaprojektides.

Osaluse hulka kuuluvad Kaspia torujuhtme konsortsium, mis on Kasahstani naftaekspordi peamine värav, ning riigi suurim naftaväli Tengiz.

USA rahandusministeerium on seni blokeerinud kaks Lukoili varade ostmise katset: esmalt tehingu Lukoili ja Šveitsi kaubandusgrupi Gunvor vahel oktoobris ning seejärel detsembris Vene panga VTB endise USA haru Xtellus Partnersi kavandatud aktsiate vahetuse.

Toimetaja: Mait Ots

