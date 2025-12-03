Ukraina luure: Rosnefti kasum on järsult kukkunud

Venemaa suurima naftafirma Rosneft finantstulemused on aasta algusest saadik järsult langenud ja ettevõtte kasumlikkuse langus ohustab Vene majanduse muid sektoreid, teatas Ukraina välisluureteenistus.

Rosnefti puhaskasum on alates 2025. aasta algusest on langenud 70 protsenti, ulatudes vaid 3,51 miljardi dollarini, võrreldes eelmise aasta sama perioodi 11,72 miljardi dollariga, selgub Ukraina välisluure teisipäeval avaldatud ülevaatest.

Ettevõtte tulud vähenesid 17,8 protsenti ning langesid ka tootmismahud: gaasi ammutamine vähenes 13,1 protsenti ja nafta rafineerimine 7,8 protsenti.

Ukraina välisluureteenistuse andmetel põhjustasid languse julgeolekumeetmete, logistika ja hoolduse kulude kasv, samuti Ukraina õhurünnakute tõttu toimunud umbes 20-protsendine rafineerimistehaste tootmismahu langus augustist oktoobrini. Lisakulusid tõid remondi- ja taastamistööd ning tehaste töökoormuse optimeerimine.

Lisaks suurendas Venemaa keskpanga kõrge baasintressimäär võla teenindamise kulusid. Rubla 20–25 protsendi suurune tugevnemine vähendas ekspordist saadavat välisvaluuta tulu, mis moodustab üle 70 protsendi ettevõtte tuludest.

Lisaks on lääne tehnoloogiatele juurdepääsu kaotamine viinud tootmise sulgemiseni või vähendamiseni tehnoloogiliselt keerukates leiukohtades, sealhulgas avamereprojektides ja raskete naftasortide puhul.

Ettevõtte kasumi langus ei ole märk ajutistest kõikumistest, vaid pigem Venemaa nafta- ja gaasisektori struktuursest langusest. Rosneft on sunnitud müüma naftat pideva allahindlusega, mis õõnestab tema konkurentsivõimet.

Keskpikas perspektiivis viib Venemaa majanduse ühe võtmeettevõtte finantstulemuste halvenemine paratamatult ahelreaktsioonini, mille tulemuseks on maksevõime vähenemine sellega seotud tööstusharudes – logistikas, naftaväljade teenindamises ja masinaehituses.

Välisluure ülevaadet vahendanud Ukraina väljaanne RBC-Ukraine viitas ka varasematele teadetele selle kohta, et Venemaa sisemajanduse koguprodukt (SKP) langeb koos nafta- ja gaasitulude vähenemisega ning et sõjatehased plaanivad juba töötajate koondamist.

Lisaks on Venemaa naftahinnad langenud enam kui kahe aasta madalaimale tasemele juba enne seda, kui USA kehtestas Venemaa kahele suurimale naftakompaniile, Lukoilile ja Rosneftile, sanktsioonid.

Naftahinna langus on Venemaale rahaline hoop ja vähendab Kremli vahendeid Ukraina-vastase sõja rahastamiseks.