Keres: 220 000 euro annetamises sai kahtlustuse Pruunsild kui juriidiline isik

Kahtlustuse kohaselt on Isamaa saanud 330 000 eurot keelatud annetusi ning sellest 220 000 euro osas on Parvel Pruunsilla kaitsja Paul Kerese sõnul esitatud kahtlustus Pruunsillale kui juriidilisele isikule.

Teisipäeval teatas prokuratuur, et kriminaalasjas kontrollitakse kaht eraldiseisvat sündmustikku, millest ühe puhul on tegu keelatud annetuse tegemises erakonnale Isamaa 110 000 euro ulatuses ja selle eest esitati Isamaale kahtlustus annetuse vastuvõtmises. Teise sündmuse puhul on tegu 220 00 euro ulatuses keelatud annetuse tegemisega Isamaale.

Veel teisipäeva õhtul ei soostunud Pern avalikustama, milline juriidiline isik on 220 000-eurose annetusega seotud, kuid kolmapäeval ütles Pruunsilla kaitsja Paul Keres ERR-ile, et tegu on Parvel Pruunsillale kui juriidilisele isikule esitatud kahtlustusega.

"Kahtlustus heidab Pruunsillale ette juriidilise isikuna annetuse tegemist," lausus Keres.

Ta lisas, et olukord tekitab kimbatust, sest Pruunsild ei ole juriidiline isik ega saa seetõttu juriidilise isikuna ka annetust teha.

"Aga prokuratuuril on teistsugune nägemus," tõdes Keres, kelle sõnul ei saa ta kohtueelse menetluse andmeid detailsemalt kommenteerida.

Varem on Pern öelnud, et kahtlustatavate nimesid avaldab prokuratuur siis, kui nad ennast ise avalikustavad. Kolmapäeval lubas prokuratuur ERR-ile, et heidab teemale valgust enne õhtut.