Prokuratuur tahab Isamaad puudutava menetlusotsuse suvel ära teha

Prokuratuur plaanib erakonnale Isamaa esitatud kahtlustuses menetlusotsuse suvel ära teha, et see ei jääks väga lähedale kevadel toimuvatele riigikogu valimistele.

"Loodame lähikuudel otsuse ära teha, et mitte jääda valimiste perioodi. Eesmärgiks oleme seadnud juuni-juuli," ütles juhtiv riigiprokurör Taavi Pern pressiesindaja vahendusel ERR-ile.

Prokuratuuri kommunikatsioonijuht Helen Uldrich teatas, et politsei on edastanud prokurörile toimiku ning pärast sellega tutvumist on uurijatel ilmselt vaja teha veel täiendavaid toiminguid. Hetkel ei ole menetlusotsust tehtud, märkis ta.

Prokuratuur esitas mullu novembris kahtlustuse keelatud annetuste tegemises Isamaale kokku umbes 330 000 euro ulatuses, millest erakond on vastu võtnud 110 000 eurot.

Kahtlustuse järgi oli Isamaal väidetavalt võimalus saada hüvesid nii, et neid rahastati väljastpoolt Isamaa eelarvet. Kahtluse järgi kattis erakonnale annetatud 110 000 euro suuruse teenuste kulu MTÜ Isamaalised. Isamaa erakonna liikmed Tõnis Palts, Parvel Pruunsild ja Mart Maastik on kinnitanud, et said kahtlustuse Isamaale keelatud annetuse tegemises.

Kahtlustus puudutab perioodi, kui 2021. aastal kandideerisid Isamaa esimehe kohale Helir-Valdor Seeder ja Lavly Perling. Perling oli koos oma mõttekaaslastega moodustanud erakonna sees ühenduse Parempoolsed ning Seederi tulisemad toetajad omakorda koondusid MTÜ Isamaalised taha. Viimase tegevust toetas aktiivselt Parvel Pruunsild, kes on ise Isamaa liige 28. oktoobrist 1999. Palts oli MTÜ Isamaalised tegevjuht.

Riigikogu valimised toimuvad 7. märtsil 2027.