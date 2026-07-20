Prokuratuur vajab Isamaaga seotud menetluses otsuse tegemiseks lisaaega

Kuigi prokuratuur tahtis erakonnale Isamaa esitatud kahtlustuses menetlusotsuse ära teha juunis-juulis, et see ei jääks liiga lähedale kevadistele riigikogu valimistele, on selle tegemine asja keerukuse tõttu edasi lükkunud. Prokuratuuri kinnitusel peaks suve lõpuks otsus siiski saabuma.

Kui juuni alguses lubas prokuratuur otsuse teha hiljemalt juuli lõpuks, siis nüüd on pressiesindaja Helen Uldrichi sõnul menetluse aeg esialgsest plaanist mõnevõrra pikemaks läinud.

"Seda põhjusel, et kogutud materjal vaadatakse praegu veel väga põhjalikult ja korduvalt läbi, et sõltumata sellest, kas menetlusotsuseks saab olema kohtusse pöördumine või mitte, põhineks see võimalikult põhjalikul analüüsil," selgitas Uldrich.

"Eksimise ruumi on prokuratuuril väga vähe. Asi on keerukas ja kaalukas," lisas ta.

Siiski on Uldrichi sõnul endiselt jõus teha menetlusotsus ära suvekuude jooksul, sest muidu jääks see liiga lähedale valimistsükli algusele. Uldrichi sõnul tegeleb asjaga paari-kolmeliikmeline prokuröride tiim.

Prokuratuur esitas mullu novembris Isamaale kahtlustuse karistusseadustiku paragrahv 402 lõige kaks järgi kvalifitseeritavas kuriteos: see on ajavahemikul 19. november 2020 kuni 3. aprill 2024 suures ulatuses keelatud annetuse vastuvõtmises 110 234 euro ulatuses.

Keelatud annetusi tehti kahtlustuse järgi erakonnale Isamaa kokku umbes 330 000 euro ulatuses.

Kahtlustuse järgi oli Isamaal väidetavalt võimalus saada hüvesid nii, et neid rahastati väljastpoolt Isamaa eelarvet. Kahtluse järgi kattis erakonnale annetatud 110 000 euro suuruse teenuste kulu MTÜ Isamaalised. Isamaa erakonna liikmed Tõnis Palts, Parvel Pruunsild ja Mart Maastik on kinnitanud, et said kahtlustuse Isamaale keelatud annetuse tegemises. Milline juriidiline isik on seotud 220 000-eurose annetusega, pole prokuratuur avaldanud.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu on öelnud, et Isamaa lükkab kahtlustuse täiel määral tagasi.

Kahtlustus puudutab perioodi, kui 2021. aastal kandideerisid Isamaa esimehe kohale Helir-Valdor Seeder ja Lavly Perling. Perling oli koos oma mõttekaaslastega moodustanud erakonna sees ühenduse Parempoolsed ning Seederi tulisemad toetajad omakorda koondusid MTÜ Isamaalised taha. Viimase tegevust toetas aktiivselt Parvel Pruunsild, kes on ise Isamaa liige 28. oktoobrist 1999. Palts oli MTÜ Isamaalised tegevjuht.

Riigikogu valimised toimuvad 7. märtsil 2027.