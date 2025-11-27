Sigade Aafrika katk jõudis Läänemaale

Läänemaal Martna ja Taebla jahimaadelt möödunud laupäeval leitud ja kütitud metssead olid katkuviirusega nakatunud, kirjutas Lääne Elu .

Läänemaa jahindusklubi juhatuse esimees Endrik Raun ütles maakonnalehele, et jahimehed küttisid laupäeval Martnas metsseapõrsa ja talle metsa järele minnes leidsid lähikonnast kaks metsseakorjust.

Kõik kolm siga Martnas ja ka samal päeval Taeblas kütitud metssiga olid katkuviirusega nakatunud, mida kinnitasid sel teisipäeval laborist tulnud vastused.

"Otsustasime, et maha matma ei hakka," ütles Raun ja nakatunud sead lähevad põletisse.

Läänemaa koos Ida-Virumaaga oli üks viimaseid seni katkuvabu maakondi, kuid mõlemas leiti katk läinud nädalal.

Sigade Aafrika katk on väga nakkav kodusigade ja metssigade viirushaigus, mida iseloomustab palavik, verejooksud, põletikulised muutused elundites ning suur suremus. Katku teised loomaliigid ega inimene ei nakatu, kuid nad võivad viirust edasi kanda. Viirus võib keskkonnas püsida isegi aasta aega ning ei pruugi ka kuumtöötlemisel hävineda – liha töötlemisel on risk nakkust edasi kanda.