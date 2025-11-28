Putini sõnul on ta valmis kinnitama oma soovimatust Euroopat rünnata

"Üks asi on üldiselt öelda, et Venemaal pole kavatsust Euroopat rünnata. See kõlab meile naeruväärselt ja meil pole kunagi olnud kavatsust seda teha. Aga kui nad tahavad seda meilt kuulda, no tehkem siis seda, me paneme selle kirja. Küsimusi pole," rääkis Putin neljapäeval Kõrgõzstani pealinnas Biškekis toimunud pressikonverentsil.

Euroopas, eriti Venemaale lähemates idapoolsetes riikides, levib kartus, et pärast sõja lõppemist Ukrainas võib suure ja lahingukogemusega sõjaväe üles ehitanud Vene režiim suunata oma agressiivsuse teiste naaberriikide vastu.

Putin jätkas: "Ma arvan, et seal on inimesi, kes on natuke hullud või mingisugused kelmid, kes tahavad selle eest midagi saada, kes avalikult oma elanikkonnale, oma kodanikele ütlevad, et Venemaa valmistub Euroopat ründama ja et me peame viivitamatult tugevdama oma kaitsepotentsiaali."

Putin sõnul teenivad need inimesed kas kaitsetööstuse ja eraettevõtete huve või püüavad selle taustal oma sisepoliitilist toetust tõsta.

"Raske öelda, mis neid motiveerib, aga meie vaatenurgast on see täielik jama, vale. Sellegipoolest, kui seda avalikkuse teadvuses propageeritakse, kui nad on oma kodanikke hirmutanud ja tahavad kuulda, et me ei kavatse midagi ette võtta, et meil pole plaane, agressiivseid kavatsusi Euroopa vastu, siis tehke seda, me oleme valmis seda dokumenteerima kuidas vaja," ütles Putin.

Ta lisas, et see võib olla mõistlik, kui kõik tahavad omavahel arutada üleeuroopalise julgeoleku küsimusi. "Jah, me ise tegime kunagi selle ettepaneku, aga kui meie lääne partnerid, nagu me neid nimetame, tahavad seda nüüd, siis tehke seda, me oleme valmis. Aga me mõistame, et peame maha istuma ja seda tõsiselt arutama; iga sõna on oluline," ütles Putin.