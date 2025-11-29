Airbus peatas tehnilise probleemi avastamisel ligi 6000 lennuki lennud

Airbus peatas reedel ligikaudu 6000 A320 tüüpi lennuki lennud, kui tuvastas, et päikesekiirgus võib mõjutada lennujuhtimisarvuteid lennuki pardal. Lendude peatamine põhjustab lendude viivitusi üle maailma, suuremal osal lennukitest piisab aga probleemi lahendamiseks mõnetunnise tarkvarauuenduse läbimisest.

Probleem puudutab tõenäoliselt ligikaudu 6000 ehk ligi poolt Airbusi lennukitest.

Airbus teatas, et avastas probleemi uurides oktoobrikuus aset leidnud vahejuhtumit, kus USA ja Mehhiko vahel lennanud lennuk kaotas ootamatult kõrgust.

Suurbritannia lennundusjärelevalve teatel võivad ees oodata mõned hilinemised ja lendude tühistamised, kuid Airbusi lennukite lendude peatamise mõju lennujaamadele on piiratud.

Lisaks A320 lennukitele puudutab probleem ka A318, A319 ja A321 lennukimudeleid.

Murekoht puudutab tarkvara, mis arvutab lennuki kõrgust. Airbus avastas, et suurel kõrgusel võib intensiivne päikesekiirgus tarkvaras andmeid mõjutada.

Praeguse arusaama kohaselt saab ligikaudu 5100 Airbusi lennukil lahendada murekoha tarkvarauuendusega, mis võtab tavapäraselt aega ligikaudu kolm tundi.

Ülejäänud 900-l vanemal lennukimudelil on selleks aga vaja pardaarvuti füüsiliselt välja vahetada ning need lennukid ei saa reisijaid vedada, kuni see protsess on läbitud. Kui kaua protsess aega võtab sõltub sellest, kui kiiresti on võimalik saada asendusarvutid.

Tegemist on Airbusi 55-aastase ajaloo ühe suurima tagasikutsumisega, mis leiab aset mõned nädalad pärast seda kui A320 vahetas Boeing 737 välja levinuima lennukimudelina.

BBC-ga rääkinud lennundusanalüütik Sally Gethini sõnul on tekkinud olukord väga ebatavaline ja häirete ulatus lennunduses sõltub sellest, kuidas erinevad lennufirmad uuendusi teostavad.

"Minu teada kaalub Lufthansa selleks oma lennukite ajutist teenindusest kõrvaldamist, teised lennufirmad aga ütlevad, et mõju peaks olema minimaalne," sõnas ta.

Ühendkuningriigis on lennujaamad seni kogenud oma töös vaid väheseid häireid. Londoni Gatwicki lennujaam teatas mõningatest häiretest, samas kui Heathrow' teatel pole neil ühtegi lendu tühistatud.

Häirete ulatus erineb ka lennufirmati: British Airways ei ole tugevalt mõjutatud, Wizz Air ja Air India teatasid, et on juba uuendustega tegelemas. EasyJet teatas algselt, et ootab mõningast häiringut, lisades hiljem, et paljudel lennukitel on juba tarkvarauuendus läbitud ning plaanib laupäeval täismahus lennugraafikut.

USA-s langes tarkvaraprobleem tänupühade ajale, mis on aasta üks kõige tihedam reisiperiood. Riigis on sellest enim mõjutatud American Airlines, mille 480 A320 lennukist vajab uuendust ligikaudu 340, kuid lennufirma ootab, et uuendused saaks tehtud laupäeva jooksul. USA-s on veel mõjutatud ka Delta, millel on alla 50 A321 lennuki.