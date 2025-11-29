X!

Kruuda: mind ei ole vaja riiklikult taga otsida

Eesti
Oliver Kruuda
Oliver Kruuda Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Eesti

Politsei kuulutas 20. novembril ärimehe Oliver Kruuda tagaotsitavaks, kuna mees hoiab kõrvale kriminaalmenetluse toimingutest. Kruuda teatas laupäeval, et tagaotsitavaks kuulutamine ei olnud vajalik ning soovitas Põhja prefektuuri kriminaalbüroo küber- ja majanduskuritegude talituse ametnikel temaga inimlikul viisil kontakteeruda.

"Suure kahjutundega tõden ja mulle jääb täiesti arusaamatuks, miks ühte Eesti inimest selliselt stigmatiseeritakse. Stigmatiseerimine tähendab inimese häbimärgistamist ja negatiivset sildistamist, millega üldjuhul kaasneb ebaõiglane kohtlemine ning mis on alati avalik sotsiaalne nähtus," kirjutas ärimees Oliver Kruuda oma teadaandes.

Kruuda sõnas, et on kursis Eestis kehtivate seadustega ning teab, et inimese tagaotsitavaks kuulutamine on äärmuslik meede, millele peavad eelnema muud toimingud, näiteks kutsete või teadete kättetoimetamised (sh katsed). Ta lisas, et Eesti inimesed peavad saama usaldada, et riik ja selle institutsioonid tegutsevad heas usus ja vastutustundlikult.

"Ma ei ole Eestis elanud ega viibinud juba enam kui viis aastat. Juba 2021. aasta juunis teavitasin Tartu maakohtu kaudu, et mul puudub alaline elukoht Eesti Vabariigis ning ma ei viibi Eestis. Sellest tulenevalt on politseile faktiliselt teada, et minu tagaotsimine Eestis ei anna ega saagi anda tulemusi. Mul on Eestis lepinguline esindaja, kuid politsei ega uurimisasutused ei ole kordagi tema poole pöördunud, kuigi see oleks olnud lihtsaim viis minuga kontakti saavutada," ütles Kruuda.

"Palun Põhja prefektuuri kriminaalbürool minuga sobival ajal ühendust võtta. Minu e-posti aadress on pöördumise saatmisel selgelt nähtav ning sellele on võimalik alati pöörduda. Samuti palun teha samaväärne teavitus meediale tagaotsimise aluse äralangemise kohta, arvestades, et olen ise käesoleva pöördumise teel politseiga ühendust võtnud," seisis avalduses.

Kruuda lausus, et on korduvalt väljendanud valmidust riigiasutustega koostööd teha, mida on kinnitanud ka Tartu maakohtu kohtunik Marju Persidskaja ja Lõuna Prokuratuuri prokurör Jane Pajus kohtulikus arutelus.

"Loodan siiralt, et heas vastastikuses koostöös õnnestub kiiresti ja objektiivselt välja selgitada tegelikud asjaolud. Olen veendunud, et minu vastu on esitatud teadlikult vale kuriteoteade pankrotihaldur Andres Tootsmani poolt, kes tegutses Marcel Vichmanni mõjutusel. Politsei on seda materjali menetlenud alates 2022. aastast. Minu vastu esitatud ligi 15 miljoni euro suurune nõue (Best Idea OÜ ja Marcel Vichmann), mille alusel on algatatud pankrotimenetlus, ei põhine tegelikkusel. Ma ei ole mitte kunagi saanud ei Marcel Vichmannilt ega Best Idea OÜ-lt mitte ühtegi senti ning sellist nõuet ei ole faktiliselt eksisteerinud ega ka eksisteeri Best Idea OÜ-l," kirjeldas ärimees.

Kruuda hinnangul on täiesti ebaproportsionaalne kuulutada inimene tagaotsitavaks pelgalt väidetava majanduskuriteo uurimise eesmärgil, eriti olukorras, kus temaga ei ole eelnevalt mingil kujul ühendust võetud. Ärimees palub politseil väljastada tagaotsitavaks kuulutamise õiguslik alus – määrus, korraldus või muu dokument, mis sellise otsuse tegemise aluseks on olnud.

"Palun politseil lõpetada minu põhjendamatu tagaotsimine, kuna selleks puudub mistahes õiguslik või praktiline alus. Palun eemaldada mind riiklikust tagaotsitavate andmebaasist – sealhulgas minu nimi, pilt ja kõik minu isikuandmed – ning võtta minuga otse ühendust. Kordan selgelt: mind ei ole vaja riiklikult taga otsida. Ei ole eluliselt usutav, et jälgimisühiskonnana tuntud Eestis ei oleks politseile teada, kuidas on võimalik minuga inimlikult kontakteeruda," lausus Kruuda.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo küber- ja majanduskuritegude talituse juht Hannes Kelt selgitas reedel, et politsei on püüdnud seoses alustatud kriminaalmenetlusega tuvastada Kruuda asukohta, kuid ei ole temaga kontakti saanud.

Kriminaalmenetluse üksikasju Kelt ei avaldanud, kuid täpsustas, et tegemist on võimaliku majanduskuriteoga.

Politsei lisas Kruuda tagaotsitavate isikute nimekirja 20. novembril.

Toimetaja: Johanna Alvin

