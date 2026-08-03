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Politsei tõi Eestisse kriminaalmenetlusest hoidunud Andrei Vesterineni

Eesti
Andrei Vesterinen
Andrei Vesterinen Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Möödunud nädalal peeti Lätis Grebneva piiripunktis Venemaa–Läti piiril Euroopa vahistamismääruse alusel kinni Andrei Vesterinen, kes oli ligi aasta hoidunud kõrvale Eestis käimasolevast kriminaalmenetlusest.

Laupäeval andis Läti politsei tagaotsitava Valga-Valka piiril üle Eesti politseile, kus Tartu patrullpolitseinikud võttis Vesterineni piiril vastu, misjärel viidi ta Tallinna vanglasse.

Esmaspäeval kell 13 toimunud kohtuistungil otsustas kohus võtta Vesterineni kriminaalmenetluse ajaks vahi alla, sest on oht, et mees võib menetlusest kõrvale hoidmiseks uuesti põgeneda.

Kriminaalasi, milles mees kahtlustatakse, on seotud ettevõtte ArmyLaw OÜ tegevusega. Kahtlustuse kohaselt pakkus ettevõte tasulist õigusabiteenust, mille eesmärk oli aidata kutsealustel ebaseaduslikult vabaneda ajateenistuskohustusest.

Pärast korduvaid kohtuistungitele ilmumata jätmisi kuulutati Vesterinen esmalt Eestis ja seejärel rahvusvaheliselt tagaotsitavaks. Mees õnnestus kinni pidada, kui ta lahkus Venemaalt ja sisenes Euroopa Liidu territooriumile.

"Praegune juhtum näitab, et rahvusvaheline tagaotsimine ja õiguskaitseasutuste koostöö kannavad vilja ka siis, kui inimese tabamine võtab aega," kommenteeris prokurör Kristel Pihlakas.

Vesterineni kuulutas Harju maakohus tagaotsitavaks 4. septembril 2025 ning kohtumenetluse tagamiseks anti tema kohta välja vahistamismäärus. Sel esmaspäeval toimus kohtus tema küsitlemine ning kohus jättis vahistamismääruse muutmata, mis tähendab, et Vesterinen jäi kohtumenetluse tagamiseks vahi alla.

Kohtumenetlus jätkub Harju maakohtus. Kohtuotsuse kuulutamine on praegu planeeritud 6. oktoobrile.

Toimetaja: Marko Tooming

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