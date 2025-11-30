X!

tee oma valik!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:55

Kregor Zirk: oli väga tore ujumismaailmast korraks eemale astuda

22:55

Rubio ja Witkoff kohtusid Floridas Ukraina delegatsiooniga Uuendatud

22:50

Valmis on saanud eesti-liivi sõnastik

22:50

Hiiumaal tuli kokku uus vallavolikogu

22:22

ETV spordisaade, 30. november

22:13

Olümpialootused Kaldvee ja Lill: seis ei ole nii halb kui numbrid näitavad

22:03

Aktuaalne kaamera. Nädal

22:00

Ukraina droonid halvasid Novorossiiski naftaterminali töö Uuendatud

21:42

Detsember algab plusskraadidega

21:40

"AK. Nädal" külastas Tallinna ja Riia jõuluturgu

otse uudistemajast

eesti laul 2026

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

29.11

Saks: Ukraina presidendi maine on saanud väga tõsiselt kannatada

22:00

Ukraina droonid halvasid Novorossiiski naftaterminali töö Uuendatud

29.11

Kruuda: mind ei ole vaja riiklikult taga otsida

13:47

Ilves oli suusarajal kuues, aga hüppevõistlus jäeti ära Uuendatud

29.11

Ukraina ründas kahte Vene varilaevastiku tankerit Mustal merel Uuendatud

13:45

Netanyahu esitas presidendile ametliku armuandmispalve

15:40

Zahkna ja Külm said paarissegateatesõidus kümnenda koha Uuendatud

29.11

Galerii: uus Škoda rong tegi esimese liinisõidu Uuendatud

20:05

Laneman: Ukraina kasutab Pokrovskit hakklihamasinana Vene vägede hävitamiseks

17:22

Esmaspäeval kerkib elektri hind pärast tööpäeva lõppu väga kõrgele

ilmateade

loe: sport

22:55

Kregor Zirk: oli väga tore ujumismaailmast korraks eemale astuda

22:22

ETV spordisaade, 30. november

22:13

Olümpialootused Kaldvee ja Lill: seis ei ole nii halb kui numbrid näitavad

21:31

Eesti pälvis rühmvõimlemise MM-il riikide arvestuses pronksmedali

loe: kultuur

21:15

Panso preemia pälvis sel aastal näitlejatudeng Alex Paul Pukk

14:09

Arvustus. Rohkem hullumeelsust, palun!

13:20

Galerii: Tallinnas Niguliste muuseumis süüdati jõulukuusel tuled

13:13

Ülevaade. Suveteater 2025: gesamtkunstwerk, rahvuspoliitilisus ja stambid

loe: eeter

13:37

Hannes Hanso: aastakümnete pärast jäävad meelde need asjad, mis sind päriselt proovile panid

10:41

Mikk Mägi filmist "Peetrikese jõulurobot": tegin selle nii, et mu pojale meeldiks

10:21

Olav Ehala: kahju, et abikaasa minu juubelit ei näinud

09:54

Heategevussaade "Jõulutunnel" toetab tänavu Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi

Raadiouudised

18:25

Päevakaja (30.11.2025 18:00:00)

29.11

Musta Reede kampaania suurendab Eesti e-poodide käivet mitu korda

29.11

Setomaal, Värskas toimus õpilasfirmade laat

29.11

Päevakaja (29.11.2025 18:00:00)

28.11

Eestis jääb alles üheksateist postkontorit

28.11

Saaremaa vallavolikogu uus koosseis alustas tegevust

28.11

Päevakaja (28.11.2025 18:00:00)

28.11

Tallinna uus võimuliit kaalub linnahalli tegemist konverentsikeskuseks

28.11

Tallinna linnapeaks saab Peeter Raudsepp

28.11

Raadiouudised (28.11.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo