X!

Šveitsi valijad lükkasid tagasi maksu ülirikastele ja naiste ajateenistuse

Välismaa
Šveitsi mägironijad Saentise mäel 80x80 meetri suurust lippu lahti rullimas.
Šveitsi mägironijad Saentise mäel 80x80 meetri suurust lippu lahti rullimas. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / ARND WIEGMANN
Välismaa

Šveitsi valijad lükkasid pühapäeval toimunud referendumil suure häälteenamusega tagasi kaks algatust, millest üks pakkus välja 50-protsendilise pärandimaksu ülirikastele ja teine ​​kohustusliku kodaniku- või sõjaväeteenistuse laiendamise naistele.

Umbes 84 protsenti valijatest ütles kodanikukohustuse ettepanekule ei, pärimismaksu algatuse vastu oli umbes 79 protsenti hääletas, selgus esialgsetest andmetest pärast hääletusjaoskondade sulgemist pühapäeva keskpäeval.

Maksuettepaneku kohaselt oleks kehtestatud 50-protsendiline maks pärandile, mis ületab maksuvaba 50 miljoni Šveitsi frangi (53,6 miljonit eurot) piiri ja suunatud maksust laekuvad vahendid kliimamuutuste leevendamise meetmetele. Ettepaneku tegi sotsiaaldemokraatliku partei noortetiib.

Algatus "Pühendunud Šveitsi eest" soovis laiendada meeste kohustuslikku sõjaväe- või tsiviilteenistust ka naistele ning lisada ühiskonnale kasulikke teenistusvorme, näiteks keskkonnakaitse, haavatavate inimeste abistamine ja katastroofide ennetamine.

Kodanikukohustuse ettepaneku algatas Genfis asuv ühendus servicecitoyen.ch, mida toetas 107 613 allkirjaga petitsioon ning sel oli ka Liberaalsete Roheliste, Evangeelse Partei, Piraadipartei, Keskerakonna noortetiiva ja teiste ühenduste toetus.

Kumbki algatus ei suutnud saada aga laiemat poliitilist toetust Šveitsi valitsuselt ega teistelt parteidelt ning kümme päeva enne hääletust läbiviidud küsitlus ennustas mõlemale kaotust valimiskastides.

Šveitsi miljardär nõuab rikaste kõrgemat maksustamist

Šveitsi miljardär kutsus üles rikaste kõrgemale maksustamisele pärast seda, kui tema riik lükkas ülekaalukalt tagasi ettepaneku kehtestada 50-protsendine pärandimaks 50 miljonist Šveitsi frangist suuremale varale.

Erakapitalifirma Partners Groupi kaasasutaja Alfred Gantner ütles esmaspäeval Šveitsi ajalehes Tages-Anzeiger avaldatud artiklis, et rikkuse üha suurenev koondumine on globaalne probleem. Leht intervjueeris ettevõtjat eelmisel nädalal.

"Ei saa olla nii, et vähestel inimestel selles riigis on tohutud varad ja teised ei tea, kuidas nad oma tervisekindlustust ja üüri maksavad," ütles Gantner.

Kui probleemi lahendamiseks midagi ette ei võeta, siis "koguvad Elon Muskid, Mark Zuckerbergid ja Fredy Gantnerid järgmise 20 aasta jooksul veel palju rohkem raha," ütles Gantner. Šveits on üks maailma juhtivaid varahalduskeskusi ja Šveitsi maksuameti andmetel on umbes 2500 maksumaksjal riigis vara väärtusega üle 50 miljoni frangi.

Gantner, kelle sõnul on õnnel väga oluline roll suure varanduse kogumisel, ütles, et pärandimaksud ei ole õige tee, väites, et neid saab kergesti vältida.

"Me vajame progressiivset varamaksu," ütles ta. "Näiteks võiks öelda, et üle 200 miljoni Šveitsi frangi tuleb maksta üks protsent maksu. Poole miljardi frangi puhul oleks see 1,2 protsenti, ühe miljardi puhul 1,5 protsenti ja nii edasi."

Gantner, kes survestab Šveitsi lükkama tagasi lepingu, mis süvendaks riigi majandussidemeid Euroopa Liiduga, on 2025. aasta Forbesi miljardäride nimekirjas 1045. kohal, tema vara hinnanguline netoväärtus on 3,5 miljardit dollarit.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Politico, Reuters

jõuluootus

tee oma valik!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:57

Otse kell 12: Svante Pääbo loeng neandertallaste pärandist

10:56

Svante Pääbo: hirm inimkonna peatse väljasuremise ees on alusetu

10:44

Šveitsi valijad lükkasid tagasi maksu ülirikastele ja naiste ajateenistuse

10:35

Pedaste, Leijen ja Uiboleht: anname koolijuhile enam vabadust juhtimiseks

10:34

ERR-i teleuudised kell 9:00

10:34

Tööplönn ja mahlamüts: vaata selle aasta uusi sõnu sõnaveebist

10:29

Lapseootel Nelli Differt jätab hooaja vahele

10:25

Kristiine ristmiku kava selgub kevadel

10:21

Uspenski maadles Soomes hõbedale, Karelson võitis Bundesligas

10:17

Tallinna abilinnapea Karl Sander Kase linnavalitsuses ei jätka

otse uudistemajast

eesti laul 2026

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

30.11

Sõja 1376. päev: Ukraina droonid halvasid Novorossiiski naftaterminali töö Uuendatud

30.11

Laneman: Ukraina kasutab Pokrovskit hakklihamasinana Vene vägede hävitamiseks

30.11

Tallinna börsilt lahkuvad nii investorid kui kaubeldavad ettevõtted

29.11

Saks: Ukraina presidendi maine on saanud väga tõsiselt kannatada

30.11

Esmaspäeval kerkib elektri hind pärast tööpäeva lõppu väga kõrgele

30.11

USA peatas sisserände kolmanda maailma riikidest

30.11

Netanyahu esitas presidendile ametliku armuandmispalve

29.11

Kruuda: mind ei ole vaja riiklikult taga otsida

30.11

Ilves oli suusarajal kuues, aga hüppevõistlus jäeti ära Uuendatud

30.11

Zahkna ja Külm said paarissegateatesõidus kümnenda koha Uuendatud

ilmateade

loe: sport

10:29

Lapseootel Nelli Differt jätab hooaja vahele

10:21

Uspenski maadles Soomes hõbedale, Karelson võitis Bundesligas

09:50

Duplantis ja McLaughlin-Levrone valiti aasta parimateks kergejõustiklasteks

09:13

Madridi Real komistas jälle

loe: kultuur

10:09

Lembit Peterson: liigun Pansoga sama laine peal, aga teise kogemusega

10:07

"Fränk" võitis India rahvusvahelisel filmifestivalil parima debüütfilmi auhinna

09:18

Arvustus. Veiko Tubina "Murdepunkt" usaldab vaikust sõnade vahel

09:06

Keeleminutid. Lõimitud aine- ja keeleõpe pole pelgalt metoodika, vaid võti võrdsete võimalusteni

loe: eeter

10:09

Lembit Peterson: liigun Pansoga sama laine peal, aga teise kogemusega

08:34

Lasteekraani jõulukalender üllatab iga päev uue looga

08:29

Keeleteadlane: sõnastikku jõudsid uudissõnad egomull, allapuhe ja käejälg

30.11

Hannes Hanso: aastakümnete pärast jäävad meelde need asjad, mis sind päriselt proovile panid

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (01.12.2025 09:00:00)

30.11

Valmis on saanud eesti-liivi sõnastik

30.11

Hiiumaal tuli kokku uus vallavolikogu

30.11

Päevakaja (30.11.2025 18:00:00)

29.11

Musta Reede kampaania suurendab Eesti e-poodide käivet mitu korda

29.11

Setomaal, Värskas toimus õpilasfirmade laat

29.11

Päevakaja (29.11.2025 18:00:00)

28.11

Eestis jääb alles üheksateist postkontorit

28.11

Saaremaa vallavolikogu uus koosseis alustas tegevust

28.11

Päevakaja (28.11.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo