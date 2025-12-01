Šveitsi valijad lükkasid tagasi maksu ülirikastele ja naiste ajateenistuse

Šveitsi valijad lükkasid pühapäeval toimunud referendumil suure häälteenamusega tagasi kaks algatust, millest üks pakkus välja 50-protsendilise pärandimaksu ülirikastele ja teine ​​kohustusliku kodaniku- või sõjaväeteenistuse laiendamise naistele.

Umbes 84 protsenti valijatest ütles kodanikukohustuse ettepanekule ei, pärimismaksu algatuse vastu oli umbes 79 protsenti hääletas, selgus esialgsetest andmetest pärast hääletusjaoskondade sulgemist pühapäeva keskpäeval.

Maksuettepaneku kohaselt oleks kehtestatud 50-protsendiline maks pärandile, mis ületab maksuvaba 50 miljoni Šveitsi frangi (53,6 miljonit eurot) piiri ja suunatud maksust laekuvad vahendid kliimamuutuste leevendamise meetmetele. Ettepaneku tegi sotsiaaldemokraatliku partei noortetiib.

Algatus "Pühendunud Šveitsi eest" soovis laiendada meeste kohustuslikku sõjaväe- või tsiviilteenistust ka naistele ning lisada ühiskonnale kasulikke teenistusvorme, näiteks keskkonnakaitse, haavatavate inimeste abistamine ja katastroofide ennetamine.

Kodanikukohustuse ettepaneku algatas Genfis asuv ühendus servicecitoyen.ch, mida toetas 107 613 allkirjaga petitsioon ning sel oli ka Liberaalsete Roheliste, Evangeelse Partei, Piraadipartei, Keskerakonna noortetiiva ja teiste ühenduste toetus.

Kumbki algatus ei suutnud saada aga laiemat poliitilist toetust Šveitsi valitsuselt ega teistelt parteidelt ning kümme päeva enne hääletust läbiviidud küsitlus ennustas mõlemale kaotust valimiskastides.

Šveitsi miljardär nõuab rikaste kõrgemat maksustamist

Šveitsi miljardär kutsus üles rikaste kõrgemale maksustamisele pärast seda, kui tema riik lükkas ülekaalukalt tagasi ettepaneku kehtestada 50-protsendine pärandimaks 50 miljonist Šveitsi frangist suuremale varale.

Erakapitalifirma Partners Groupi kaasasutaja Alfred Gantner ütles esmaspäeval Šveitsi ajalehes Tages-Anzeiger avaldatud artiklis, et rikkuse üha suurenev koondumine on globaalne probleem. Leht intervjueeris ettevõtjat eelmisel nädalal.

"Ei saa olla nii, et vähestel inimestel selles riigis on tohutud varad ja teised ei tea, kuidas nad oma tervisekindlustust ja üüri maksavad," ütles Gantner.

Kui probleemi lahendamiseks midagi ette ei võeta, siis "koguvad Elon Muskid, Mark Zuckerbergid ja Fredy Gantnerid järgmise 20 aasta jooksul veel palju rohkem raha," ütles Gantner. Šveits on üks maailma juhtivaid varahalduskeskusi ja Šveitsi maksuameti andmetel on umbes 2500 maksumaksjal riigis vara väärtusega üle 50 miljoni frangi.

Gantner, kelle sõnul on õnnel väga oluline roll suure varanduse kogumisel, ütles, et pärandimaksud ei ole õige tee, väites, et neid saab kergesti vältida.

"Me vajame progressiivset varamaksu," ütles ta. "Näiteks võiks öelda, et üle 200 miljoni Šveitsi frangi tuleb maksta üks protsent maksu. Poole miljardi frangi puhul oleks see 1,2 protsenti, ühe miljardi puhul 1,5 protsenti ja nii edasi."

Gantner, kes survestab Šveitsi lükkama tagasi lepingu, mis süvendaks riigi majandussidemeid Euroopa Liiduga, on 2025. aasta Forbesi miljardäride nimekirjas 1045. kohal, tema vara hinnanguline netoväärtus on 3,5 miljardit dollarit.