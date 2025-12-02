Kiirhinnang: hinnad tõusid aastaga 4,7 ja langesid novembris 0,5 protsenti

"Novembri indeksi langust mõjutasid esialgsel hinnangul puhkusereiside, lennupiletite ja hotellimajutuse odavnemine," ütles statistikaameti tarbijahindade tiimijuht Lauri Veski.

Tarbijahinnaindeks kasutab kaaludena Eesti elanike tarbimisstruktuuri Eestis. Harmoneeritud indeks võtab arvesse ka turistide tehtud kulutusi ning on võrreldav rahvusvahelise indeksiga HICP (harmonised index of consumer prices).

Novembri tarbijahinnaindeksi andmed avaldab statistikaamet reedel, 5. detsembril. Tarbijahindade harmoneeritud indeksi novembri andmed avaldab amet 16. detsembril.

Ökonomist: aastast hinnakasvu hoiab üleval toiduhindade tõus

Luminor Eesti peaökonomist Lenno Uusküla ütles, et hinnakasvu tempo on märgatavalt langenud pärast suviseid hinnatõusuhüppeid, mis olid seotud käibemaksu tõusuga. "Tugev euro, odavad kütuse ja impordi hinnad on jõudmas samm-sammult tarbijateni. See hoiab ka Eesti ettevõtete kulud madalad. Samas pärsib tugev euro vahetuskurss dollari suhtes eksporti ning omakord vähendab nõudlust ja hinnasurvet," lisas ta.

Teisalt on palgad Eestis jätkuvalt kasvamas, ning seepärast on teenuste hinnad Eestis pigem tõusuteel veel mõnda aega, sest palkade ostujõud on jätkuvalt nõrk, ütles Uusküla.

Aastast hinnakasvu hoiab üleval veel toiduhindade tõus, märkis Uusküla.

"Ka detsembris ja uue aasta alguses on oodata pigem väikest hinnatõusu või isegi hindade langust sest impordihinnad langevad," lisas Uusküla.

Bigbanki peaökonomist Raul Eamets tõdes, et hinnatõusu veavad aastases arvestuses jätkuvalt teenuste hindade kallinemine ning käibemaksu tõus. "Kuises hindade languses on ilmselt süüdi ka tanklakettide hinnasõda, mis tänaseks hakkab ilmutama vaibumise märke," lisas ta. "Lisaks on hindade languse taga turismiteenuste hindade langus."