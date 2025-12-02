X!

Kiirhinnang: hinnad tõusid aastaga 4,7 ja langesid novembris 0,5 protsenti

Majandus
{{1764656520000 | amCalendar}}
Allahinnatud kaubad poes.
Allahinnatud kaubad poes. Autor/allikas: Aili Vahtla/ERR
Majandus

Statistikaameti esialgsel hinnangul langes tarbijahindade harmoneeritud indeks novembris võrreldes oktoobriga 0,5 protsenti, 2024. aasta sama kuuga võrreldes aga tõusis 4,7 protsenti.

"Novembri indeksi langust mõjutasid esialgsel hinnangul puhkusereiside, lennupiletite ja hotellimajutuse odavnemine," ütles statistikaameti tarbijahindade tiimijuht Lauri Veski.

Tarbijahinnaindeks kasutab kaaludena Eesti elanike tarbimisstruktuuri Eestis. Harmoneeritud indeks võtab arvesse ka turistide tehtud kulutusi ning on võrreldav rahvusvahelise indeksiga HICP (harmonised index of consumer prices).

Novembri tarbijahinnaindeksi andmed avaldab statistikaamet reedel, 5. detsembril. Tarbijahindade harmoneeritud indeksi novembri andmed avaldab amet 16. detsembril.

Ökonomist: aastast hinnakasvu hoiab üleval toiduhindade tõus

Luminor Eesti peaökonomist Lenno Uusküla ütles, et hinnakasvu tempo on märgatavalt langenud pärast suviseid hinnatõusuhüppeid, mis olid seotud käibemaksu tõusuga. "Tugev euro, odavad kütuse ja impordi hinnad on jõudmas samm-sammult tarbijateni. See hoiab ka Eesti ettevõtete kulud madalad. Samas pärsib tugev euro vahetuskurss dollari suhtes eksporti ning omakord vähendab nõudlust ja hinnasurvet," lisas ta.

Teisalt on palgad Eestis jätkuvalt kasvamas, ning seepärast on teenuste hinnad Eestis pigem tõusuteel veel mõnda aega, sest palkade ostujõud on jätkuvalt nõrk, ütles Uusküla.

Aastast hinnakasvu hoiab üleval veel toiduhindade tõus, märkis Uusküla.

"Ka detsembris ja uue aasta alguses on oodata pigem väikest hinnatõusu või isegi hindade langust sest impordihinnad langevad," lisas Uusküla.

Bigbanki peaökonomist Raul Eamets tõdes, et hinnatõusu veavad aastases arvestuses jätkuvalt teenuste hindade kallinemine ning käibemaksu tõus. "Kuises hindade languses on ilmselt süüdi ka tanklakettide hinnasõda, mis tänaseks hakkab ilmutama vaibumise märke," lisas ta. "Lisaks on hindade languse taga turismiteenuste hindade langus."

Samal teemal

jõuluootus

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:44

Kullamäe: ei suutnud hambad ristis ära kannatada

09:40

Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Ossinovski, Jašin ja Kase

09:25

Raadiouudised (02.12.2025 09:00:00)

09:21

Andre Hanimägi: õigusabi robotiseerimine seab abivajajate kaitse ohtu

09:18

Otse kell 14: Tallinna volikogu uue koosseisu esimene istung

09:17

Drell: kaitsega läksime täiesti alt

09:10

Kontserdiarvustus | Swans. Musta luige valguses

09:04

Poola leht: rünnakuid Euroopas korraldab otse Putinile alluv GRU eriüksus

09:02

Skulptor Anna Mari Liivrand: Ida-Euroopa on lääneeurooplaste jaoks kaardistamata maa

08:57

Jõesaar: peame neid asju lõpus paremini lahendama

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01.12

Kaljulaidi sõnul ei ole USA-d mõnitava Jürgen Ligi koht valitsuses

01.12

Eesti korvpallikoondis pidi MM-valikmängus Tšehhi paremust tunnistama Uuendatud

01.12

Venemaal nurjus mandritevahelise raketi katsetus

01.12

Vene varilaevastiku ründamisele pole must-valget õigushinnangut

01.12

Tööplönn ja mahlamüts: vaata selle aasta uusi sõnu sõnaveebist

30.11

Laneman: Ukraina kasutab Pokrovskit hakklihamasinana Vene vägede hävitamiseks

01.12

Tallinna uus võimuliit lubab tõsta toimetulekutoetusi Uuendatud

01.12

Riigikogulaste visiit Uus-Meremaale ja Austraaliasse maksis 50 000 eurot

01.12

Sõja 1377. päev: Trump näeb Florida kõneluste järel rahuleppeks võimalust Uuendatud

01.12

Baltic Workboatsi kriminaalasi vajus osaliselt kokku

ilmateade

loe: sport

09:44

Kullamäe: ei suutnud hambad ristis ära kannatada

09:17

Drell: kaitsega läksime täiesti alt

08:57

Jõesaar: peame neid asju lõpus paremini lahendama

08:35

TÄNA OTSE | Östersundis MK-etapp jätkub naiste tavadistantsiga

loe: kultuur

09:10

Kontserdiarvustus | Swans. Musta luige valguses

09:02

Skulptor Anna Mari Liivrand: Ida-Euroopa on lääneeurooplaste jaoks kaardistamata maa

08:20

Kulka vaidlustas halduskohtu otsuse toetusotsus üle vaadata

08:00

Keelesäuts. Isanaljast suhteämbrini

loe: eeter

09:02

Skulptor Anna Mari Liivrand: Ida-Euroopa on lääneeurooplaste jaoks kaardistamata maa

01.12

ETV-s ja Jupiteris näeb Soome parima sarja tiitliga pärjatud "Konflikti"

01.12

Aarne Saluveer: mu ema oli karm melomaan

01.12

Marju Lauristin: ilma kultuuriajakirjanduseta kultuur ei arene

Raadiouudised

01.12

Päevakaja (01.12.2025 18:00:00)

01.12

Eesti saartalitlusvõime tagavad lähiaastatel Narva põlevkivijaamad

01.12

Ida-Viru kutsehariduskeskus viib erialad üle täielikult eestikeelsele õppele

01.12

Kaitseliit sai kätte reservväelaste fondi toel ostetud luure- ja vaatlusdroonid

01.12

Vene varilaevastiku ründamisele pole selget õigushinnangut

01.12

Raadiouudised (01.12.2025 15:00:00)

01.12

Holmi kvartalisse kerkib mitmekesine elu- ja ärikeskus

01.12

Raadiouudised (01.12.2025 12:00:00)

01.12

Kristiine ristmiku kava selgub kevadel

01.12

Raadiouudised (01.12.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo