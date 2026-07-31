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Kiirhinnang: juulis tõusid hinnad 0,5 protsenti

Majandus
Hinnatõusule andsid hoogu kallinenud eluasemega seotud kulud ning majutusteenused ja toitlustus
Hinnatõusule andsid hoogu kallinenud eluasemega seotud kulud ning majutusteenused ja toitlustus Autor/allikas: Jürgen Randma/riigikantselei
Majandus

Statistikaameti esialgsel hinnangul tõusis tarbijahindade harmoneeritud indeks juulis võrreldes juuniga 0,5 protsenti. 2025. aasta juuliga võrreldes tõusis indeks kaks protsenti.

"Esialgsetel andmetel avaldasid juuli indeksile suurimat mõju kallinenud eluasemega seotud kulud ning majutusteenused ja toitlustus," kommenteeris statistikaameti tarbijahindade statistika analüütik Mark Herman Ilumets.

Tegemist on kiirhinnanguga, mis juuli hindade kohta laekuvatel andmetel täpsustub.

Tarbijahinnaindeks kasutab kaaludena Eesti elanike tarbimisstruktuuri Eestis, harmoneeritud indeks võtab arvesse ka turistide tehtud kulutusi ning on võrreldav rahvusvahelise indeksiga HICP (Harmonised Index of Consumer Prices).

Juuli tarbijahinnaindeksi andmed avaldab statistikaamet reedel, 7. augustil.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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