Kiirhinnang: juulis tõusid hinnad 0,5 protsenti

"Esialgsetel andmetel avaldasid juuli indeksile suurimat mõju kallinenud eluasemega seotud kulud ning majutusteenused ja toitlustus," kommenteeris statistikaameti tarbijahindade statistika analüütik Mark Herman Ilumets.

Tegemist on kiirhinnanguga, mis juuli hindade kohta laekuvatel andmetel täpsustub.

Tarbijahinnaindeks kasutab kaaludena Eesti elanike tarbimisstruktuuri Eestis, harmoneeritud indeks võtab arvesse ka turistide tehtud kulutusi ning on võrreldav rahvusvahelise indeksiga HICP (Harmonised Index of Consumer Prices).

Juuli tarbijahinnaindeksi andmed avaldab statistikaamet reedel, 7. augustil.