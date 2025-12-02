Sigade Aafrika katk ohustab Hispaania sealiha eksporti

Ajaleht Financial Times kirjutab, et sigade Aafrika katk jõudis Hispaaniasse ning välisriigid on blokeerinud ligi kolmandiku Euroopa suurima sealihatootja ekspordist.

Madrid maadleb kahe kinnitatud juhtumiga ning kahtlustatakse, et sigade Aafrika katk on jõudnud ka Barcelona piirkonda. Välisriikide valitsused on seetõttu blokeerinud kolmandiku Hispaania sealihaekspordi sertifikaatidest, vahendas Financial Times.

Hispaania ekspordib igal aastal ligi üheksa miljardi euro väärtuses sealiha ja sellega seotud tooteid. Viimane hädaolukord tekkis ajal, mil Itaalia on just toibunud seakatku puhangust, mis tõi kaasa 50 000 sea hukkamise.

Jaapan ja Mehhiko on juba peatanud Hispaania sealihatoodete impordi. Hiina, mis on Hispaania sealiha suurim ostja, peatas impordi Barcelona piirkonnast.

Aafrika seakatk on sigadele äärmiselt ohtlik ja nakkav viirushaigus. Kui farmist leitakse nakatunud siga, tuleb kõik selle farmi sead hukata, mis tähendab põllumajandustootjatele suuri kahjusid. Viimati registreeriti see viirus Hispaanias 1994. aastal.

Sealihatööstus on Hispaania põllumajanduse tugisammas ning oli mullu koos oliiviõliga riigi suurim põllumajanduslik ekspordiartikkel. Sealihatööstus annab otseselt ja kaudselt tööd 400 000 inimesele.

Hispaania põllumajandusministri Luis Planase sõnul läheb 58 protsenti Hispaania sealihaekspordist teistesse EL-i liikmesriikidesse. Võimud üritavad nüüd viiruse levikut pidurdada ning esmaspäeval saadeti Kataloonia piirkonda 80 eriolukordade eriüksuse sõdurit.