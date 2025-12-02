X!

Energiafirma BP loobus vesinikuprojektist Inglismaal

Energiafirma BP
Energiafirma BP Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/KACPER PEMPEL
Energiafirma BP loobus plaanist ehitada Kirde-Inglismaale asuvasse Teesside'i piirkonda vesinikutehas, kuna piirkonda peaks kerkima ka suur tehisintellekti andmekeskus.

Naftafirma BP taotles Briti valitsuselt luba projektile, kus vesinik oleks toodetud maagaasi kasutades, kuid tootmise ajal eralduv süsinik oleks püütud kinni. 

Piirkonda peaks aga tulema ka Euroopa suurim andmekeskus, projekti toetab Suurbritannia innovatsiooni ja tehnoloogia ministeerium. BP plaani toetas varem energeetikaminister Ed Miliband. 

BP teatas oma vesinikuprojektist juba 2021. aastal ning eeldas, et see suudab 2030. aastaks toota 20 protsenti Suurbritannia vesiniku tootmise eesmärgist. Keemiafirma Sabic, mis oleks olnud potentsiaalne klient, sulges aga juunis oma piirkonnas asuva tehase.

Madala süsinikusisaldusega vesiniku tootmise nõudlust piiravad veel ka kõrged kulud. BP teatas, et ei loobunud projektist kergekäeliselt, kuid andmekeskus ja vesinikutehas ei sobi samasse piirkonda. Lisati, et ka nõudlusega seotud olukord on Teesside'is läinud halvemaks.

"Selle otsuse tegi BP. Me jätkame Teesside'is vesinikuprojektide elluviimist, koos mitmete teiste projektidega, mis loovad piirkonnas hästi tasustatud töökohti," teatas Suurbritannia energeetikaministeerium. 

Teesside'i piirkonda on loodud nii-öelda tehisintellekti kasvutsoon. Tegemist on piirkondadega, kus eeldatakse, et andmekeskused vajavad suures koguses energiat.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT, The Times

