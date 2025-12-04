X!

RKAS kaalub Liivalaia kohtumaja müügitingimuste muutmist

Eesti
Endine kohtumaja
Endine kohtumaja Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Riigi kinnisvara aktsiaseltsil (RKAS) ei ole mitmel enampakkumisel õnnestunud leida ostjat Tallinnas Liivalaia tänaval asuvale endisele kohtumajale ning uuele katsele ei minda enne, kui pealinn on kehtestanud kinnistu detailplaneeringu. Lisaks küsitakse müügi nurjumise põhjuste kohta hinnangut ka turuosalistelt.

RKAS pani endise kohtuhoone Liivalaia tänaval esimest korda enampakkumisele 2023. aasta suvel 4,5 miljoni euro suuruse alghinnaga, kuid toona ühtki pakkumist ei laekunud ja põhjuseks pidasid asjatundjad liiga kõrget hinda.

Tänavu sügisel pani RKAS kohtumaja uuesti müüki ja seekord oli alghind 4,14 miljonit eurot ehk 360 000 eurot esimesest müügikatsest odavam. Sellest hoolimata ei õnnestunud 24. novembril lõppenud enampakkumisel kinnistule ostjat leida. Samuti ebaõnnestus Vesilennuki 14 kinnistu enampakkumine.

RKAS-i juhatuse esimees Tarmo Leppoja ütles ERR-ile, et praegune turg ei ole ärikinnisvara müügiks soodne ning tõenäoliselt ei ole turu paranemist oodata ka järgmisel aastal.

"Riigile mittevajaliku vara müügieesmärkide täitmine nõuab tublit jõupingutust ka edaspidi," tõdes Leppoja.

RKAS plaanib Liivalaia kinnistu osas küsida turuosalistelt tagasisidet, et aru saada, mis müüki takistas.

"Ise hindame, et täiendavat kindlust annaks ostjaile detailplaneeringu kinnitamine. Viime selle protsessi enne kinnistu uuesti müüki panekut lõpule ning analüüsime ka teiste müügitingimuste muutmise võimalikkust," sõnas Leppoja.

Liivalaia tn 24 detailplaneering võeti vastu mais, selle avalikustamine oli suvel ning avalik arutelu septembri lõpus.

Tallinna linnavalitsuse kommunikatsiooninõunik Jukko Nooni ütles, et kinnistu detailplaneeringu kehtestamise eelduseks on kaasrahastamise lepingu sõlmimine. Selle projekt on RKAS-ile tutvumiseks saadetud ning viimane on esitanud ettepanekud mõnede punktide sõnastamise muutmiseks.

"Selle alusel korrigeeritakse lepinguprojekti. Pärast seda, kui kaasrahastamise lepinguprojekt on mõlemale osapoolele sobiv, liigub see Tallinna linnavalitsusele heakskiitmiseks ning seejärel saab detailplaneeringu kehtestamise eelnõu koostamisega edasi liikuda," selgitas Nooni.

Vesilennuki 14 kinnistu müük ei õnnestunud RKAS-i hinnangul peamiselt detailplaneeringu järgse sihtotstarve piiratuse tõttu.

"Omandamise osas on küll näidatud välja huvi, kuid võimalikud arendusvariandid on hetkel pärssinud võimalikku ostuotsust," ütles RKAS-i kommunikatsioonijuht Annely Jõgeva, kelle sõnul on plaanis Vesilennuki kinnistu müügiga tuleval aastal jätkata.

Jõgeva sõnul õnnestus RKAS-il selleks aastaks püstitatud müügieesmärgid siiski täita, sest haridusministeeriumi Tallinna esindusena kasutuses olnud Tõnismäe 5a ning endiste rahvusarhiivi hoonete Maneeži 2 ja 4 enampakkumine läks korda.

Tõnismägi 5a sai viis pakkumist ja võitjaks osutus 4 510 000 euro suuruse pakkumise teinud Hausers Grupp.

Maneeži 2 ja 4 enampakkumisele laekus kaks pakkumist ning selle võitis 3 855 000 eurot pakkunud Meeruse Residentsid.

Sellel aastal RKAS Jõgeva kinnitusel rohkem kinnistuid müüki panna ei kavatse.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

jõuluootus

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:17

Eesti plaanib EL-i järgmisest eelarvest saada kuus miljardit rohkem kui sisse maksab

14:16

Päikese ja geenide ühistoime ohjab D-vitamiini teket nahas

14:01

Politico: von der Leyen distantseerib end diplomaatide petuskandaalist

13:56

Elmo Nüganen: Kaljo Kiisk oli oma olekuga väga nakatav

13:53

Kristjan Tamm ei suutnud ameeriklase võiduseeriat peatada

13:52

RKAS kaalub Liivalaia kohtumaja müügitingimuste muutmist

13:51

Mehis Heinsaar: suurim viga, mida kirjanik teha saab, on püüda kirjutada kellegi teise moodi

13:43

Priit Toobal: kogu kultuurivaldkonna rahastusotsused tuleks anda kulkale

13:31

Eestlannade tulemused jäid IBU karikasarja avaetapil tagasihoidlikuks

13:19

Endine peaprokurör: Margus Kurmi prokuratuurikriitikas peitub iva

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

03.12

"Pealtnägija": Mehis Viru tegi oma kuulsaimast õpilasest ohvri kaks korda

12:01

Venemaal põleb suur naftakeemiatehas Uuendatud

03.12

President jättis välja kuulutamata töölepingu seaduse muutmise seaduse

03.12

Sõja 1379. päev: NATO liitlased lubasid osta Ukrainale suurel hulgal USA relvastust Uuendatud

03.12

Jefimova tuli rekordilise esitusega taas Euroopa meistriks

03.12

Puhaste paberitega Kulbin saavutas karjääri parima koha, Norrale kaksikvõit Uuendatud

03.12

Tallinn vabastab ametist Kesklinna vene gümnaasiumi direktori

04:53

Uuel aastal algavad Tallinna-Pärnu maanteel üha suuremad ehitustööd

03.12

Euroopa Komisjon tegi Belgia nõusse saamiseks Vene külmutatud varade kasutamisel uue ettepaneku Uuendatud

03.12

Keskkriminaalpolitsei esitas Mart Maastikule kuriteokahtlustuse

ilmateade

loe: sport

13:53

Kristjan Tamm ei suutnud ameeriklase võiduseeriat peatada

13:31

Eestlannade tulemused jäid IBU karikasarja avaetapil tagasihoidlikuks

12:55

Mbappe tõmbas Madridi Reali viikidele stiilselt pidurit

12:29

Jefimova ja Zaitsev jõudsid EM-il poolfinaali

loe: kultuur

13:56

Elmo Nüganen: Kaljo Kiisk oli oma olekuga väga nakatav

13:51

Mehis Heinsaar: suurim viga, mida kirjanik teha saab, on püüda kirjutada kellegi teise moodi

13:18

Arvustus. "Magavad mehed": pimedasse džunglisse kompama jättes

11:02

Rakvere teatris jõuab publiku ette jõululavastus "Päkapikkude parim puhkus"

loe: eeter

13:01

Produtsent Kristel Tõldsepp: kui teed jõulufilmi, saad pühade ajal puhata

12:44

Silmaarst: lapse nägemishäire jääb sageli märkamatuks

11:19

Puuvormidega tehtud kuldsed piparkoogid meenutavad endisaegset hiilgust

10:13

Pääru Oja: liiga tihti jõuavad lavale ainult kehavedelikud ja sopp

Raadiouudised

12:30

Tartu kultuurikeskus Siuru sai ehitusloa

12:25

Riigikogu arutab energiamajanduse arengukava

12:25

Reedel sajab kohati vähest vihma

12:25

Raadiouudised (04.12.2025 12:00:00)

11:00

Rõuge vald müüb Misso koolimaja

10:10

NATO: Ukrainale USA relvastuse ostmise programm läheb edukalt

09:55

Sotsiaaldemokraadid näevad Lasnamäe ujula rajamise plaanis korruptsiooniohtu

09:45

Kohati sajab vähest vihma

09:20

Raadiouudised (04.12.2025 09:00:00)

03.12

Eesti-Läti neljanda elektriühenduse trassivalikud on Saaremaal ja Muhus muutunud

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo