RKAS kaalub Liivalaia kohtumaja müügitingimuste muutmist

Riigi kinnisvara aktsiaseltsil (RKAS) ei ole mitmel enampakkumisel õnnestunud leida ostjat Tallinnas Liivalaia tänaval asuvale endisele kohtumajale ning uuele katsele ei minda enne, kui pealinn on kehtestanud kinnistu detailplaneeringu. Lisaks küsitakse müügi nurjumise põhjuste kohta hinnangut ka turuosalistelt.

RKAS pani endise kohtuhoone Liivalaia tänaval esimest korda enampakkumisele 2023. aasta suvel 4,5 miljoni euro suuruse alghinnaga, kuid toona ühtki pakkumist ei laekunud ja põhjuseks pidasid asjatundjad liiga kõrget hinda.

Tänavu sügisel pani RKAS kohtumaja uuesti müüki ja seekord oli alghind 4,14 miljonit eurot ehk 360 000 eurot esimesest müügikatsest odavam. Sellest hoolimata ei õnnestunud 24. novembril lõppenud enampakkumisel kinnistule ostjat leida. Samuti ebaõnnestus Vesilennuki 14 kinnistu enampakkumine.

RKAS-i juhatuse esimees Tarmo Leppoja ütles ERR-ile, et praegune turg ei ole ärikinnisvara müügiks soodne ning tõenäoliselt ei ole turu paranemist oodata ka järgmisel aastal.

"Riigile mittevajaliku vara müügieesmärkide täitmine nõuab tublit jõupingutust ka edaspidi," tõdes Leppoja.

RKAS plaanib Liivalaia kinnistu osas küsida turuosalistelt tagasisidet, et aru saada, mis müüki takistas.

"Ise hindame, et täiendavat kindlust annaks ostjaile detailplaneeringu kinnitamine. Viime selle protsessi enne kinnistu uuesti müüki panekut lõpule ning analüüsime ka teiste müügitingimuste muutmise võimalikkust," sõnas Leppoja.

Liivalaia tn 24 detailplaneering võeti vastu mais, selle avalikustamine oli suvel ning avalik arutelu septembri lõpus.

Tallinna linnavalitsuse kommunikatsiooninõunik Jukko Nooni ütles, et kinnistu detailplaneeringu kehtestamise eelduseks on kaasrahastamise lepingu sõlmimine. Selle projekt on RKAS-ile tutvumiseks saadetud ning viimane on esitanud ettepanekud mõnede punktide sõnastamise muutmiseks.

"Selle alusel korrigeeritakse lepinguprojekti. Pärast seda, kui kaasrahastamise lepinguprojekt on mõlemale osapoolele sobiv, liigub see Tallinna linnavalitsusele heakskiitmiseks ning seejärel saab detailplaneeringu kehtestamise eelnõu koostamisega edasi liikuda," selgitas Nooni.

Vesilennuki 14 kinnistu müük ei õnnestunud RKAS-i hinnangul peamiselt detailplaneeringu järgse sihtotstarve piiratuse tõttu.

"Omandamise osas on küll näidatud välja huvi, kuid võimalikud arendusvariandid on hetkel pärssinud võimalikku ostuotsust," ütles RKAS-i kommunikatsioonijuht Annely Jõgeva, kelle sõnul on plaanis Vesilennuki kinnistu müügiga tuleval aastal jätkata.

Jõgeva sõnul õnnestus RKAS-il selleks aastaks püstitatud müügieesmärgid siiski täita, sest haridusministeeriumi Tallinna esindusena kasutuses olnud Tõnismäe 5a ning endiste rahvusarhiivi hoonete Maneeži 2 ja 4 enampakkumine läks korda.

Tõnismägi 5a sai viis pakkumist ja võitjaks osutus 4 510 000 euro suuruse pakkumise teinud Hausers Grupp.

Maneeži 2 ja 4 enampakkumisele laekus kaks pakkumist ning selle võitis 3 855 000 eurot pakkunud Meeruse Residentsid.

Sellel aastal RKAS Jõgeva kinnitusel rohkem kinnistuid müüki panna ei kavatse.