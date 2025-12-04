X!

Politico: von der Leyen distantseerib end diplomaatide petuskandaalist

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.
Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. Autor/allikas: Dati Bendo/Euroopa Komisjon
Ursula von der Leyen distantseerib end Euroopa Liidu välisteenistust raputavatest korruptsioonisüüdistustest, kirjutab Politico.

Belgia võimud tegid teisipäeva varahommikul läbiotsimisi ning pidasid kinni EL-i endise välispoliitika juhi Federica Mogherini ja Euroopa välisteenistuse (EEAS) endise peasekretäri Stefano Sannino.

Euroopa Komisjoni ametnike sõnul on tegemist EEAS-i siseprobleemiga. Ametnikud rõhutasid, et kuigi Sannino asus sel aastal komisjonis kõrgele kohale, puudutab uurimine vaid tema varasemat ametiaega.

"Komisjon ei distantseeri end, uuritakse lihtsalt teist institutsiooni," ütles üks EL-i ametnik Politicole.

Sannino astus kolmapäeval tagasi Lähis-Ida, Põhja-Aafrika ja Pärsia lahe osakonna (DG MENA) juhi kohalt, teatas komisjon.

Kolm komisjoni ametnikku väitsid kindlalt, et teisipäeval algatatud uurimine – mis puudutab kahtlusi, nagu oleks EEAS andnud Brugge Euroopa Kolledžile pettuse teel hanke tulevaste EL-i diplomaatide koolitamiseks – ei ole von der Leyeniga seotud, kuna välisteenistus on komisjonist eraldiseisev asutus.

Üks EL-i ametnik nimetas rünnakuid komisjoni presidendi vastu ebaõiglasteks ja lühinägelikeks, kuna need toimuvad tundlikul ajal – von der Leyen püüab enne detsembris toimuvat otsustavat tippkohtumist kindlustada toetust Ukrainale.

Sündmused leiavad aset von der Leyeni ja praeguse EEAS-i juhi Kaja Kallase vaheliste pingete taustal, märgib väljaanne.

Kallas, kes väidetava korruptsiooni toimepaneku ajal ametis polnud, on samuti püüdnud end uurimisest distantseerida. Kolmapäeval rõhutas endine Eesti peaminister, et on alates EL-i välisesindajaks saamisest 2024. aasta detsembris töötanud EEAS-i puhastamise nimel.

Politico valduses olevas kirjas EEAS-i töötajatele märkis Kallas, et süüdistused Mogherini ja Sannino vastu on sügavalt šokeerivad, kuid pärinevad tema ametiajale eelnevast ajast. Ta lisas, et vahepealsetel kuudel on meeskond algatanud sisereforme, sealhulgas loonud pettustevastase strateegia ja tugevdanud koostööd EL-i korruptsioonivastase ameti OLAF-i ning Euroopa Prokuratuuriga (EPPO).

Küsimus on aga selles, kes ja mida teadis Sannino vastu suunatud väidetest.

Nelja EEAS-i töötaja sõnul, kes vestlesid Politicoga enne teisipäevaseid läbiotsimisi, tekkisid juba varasemalt küsimused selle kohta, kuidas Sannino jagas oma ametiajal diplomaatilisi ametikohti, muuhulgas kahtlustati, et ta jagas neid oma soosikutele.

Kahe asjaga kursis oleva isiku sõnul külastasid OLAF-i ametnikud peasekretäri bürood juba enne tema lahkumist EEAS-ist.

Üks EL-i ametnik väitis aga, et kui Sannino palgati uue, Lähis-Ida ja Põhja-Aafrikaga tegeleva osakonna juhiks, polnud komisjon varasematest kaebustest teadlik.

Teisipäevastest läbiotsimistest teatades märkis EPPO, et oli enne uurimist taotlenud ametiasutustelt mitme kahtlusaluse diplomaatilise puutumatuse tühistamist, ning et see taotlus rahuldati. Täpsustamata jäeti, millistele asutustele taotlused esitati.

Eelmainitud EL-i ametnik ütles, et EPPO saatis septembris EEAS-ile taotluse Sanninolt puutumatuse võtmiseks, kuid komisjoni sellest ei teavitatud.

EEAS-i ametnik ei vastanud otseselt küsimusele, kas selline taotlus saadi. Ametnik märkis vaid, et EEAS oleks sellises olukorras järginud seadust.

Teisipäevased sündmused võivad süvendada pingeid ka EL-i poliitikute ja Belgia võimude vahel. Kaks ametnikku seadsid kahtluse alla Belgia õigussüsteemi kvaliteedi, märkides, et võimud on korraldanud suure meediakäraga pressikonverentse ja pidanud kahtlusaluseid kinni, kuid pole suutnud edasi liikuda ei 2022. aasta Katari-skandaali (Qatargate) ega tänavuse, Hiina tehnoloogiahiiu Huawei lobitööd puudutava altkäemaksumenetlusega.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

