Instagram ja Facebook asusid Austraalia sotsiaalmeediakeelu eel kontosid sulgema

Välismaa
Laps kasutamas sotsiaalmeediat
Laps kasutamas sotsiaalmeediat Autor/allikas: SCANPIX/David GRAY/AFP
Austraalias läheneb sotsiaalmeediakeelu jõustumise tähtaeg ning Facebook ja Instagram alustasid poole miljoni alla 16-aastase kasutaja konto sulgemist.

Austraalias jõustub 10. detsembril sotsiaalmeediakeeld alla 16-aastastele, kuid Meta hoiatas kasutajaid juba eelmisel kuul, et alustab kontode sulgemist 4. detsembrist.

Austraalia veebiohutuse volinik teatas veebruaris, et platvormi hinnangul kuulub 13–15-aastastele umbes 150 000 Facebooki ja 350 000 Instagrami kontot.

Alates neljapäevast blokeerib Meta Austraalias ka uute kontode loomise alla 16-aastastele.

"Kuigi pingutame, et eemaldada 10. detsembriks kõik kasutajad, kes on meie andmetel alla 16-aastased, on seaduse järgimine pidev ja mitmetasandiline protsess," ütles Meta pressiesindaja.

"Kui olete alla 16-aastane, on teil siiski võimalik oma digitaalne ajalugu Instagramis, Threadsis ja Facebookis säilitada ja alla laadida. Enne 16-aastaseks saamist anname teada, et peagi lubatakse teil nendele platvormidele ligipääs taastada, ning teie sisu taastatakse täpselt sellisena, nagu see jäi," lisas Meta esindaja.

Alla 16-aastased ei saa enam kasutada ka Threadsi, kuna see eeldab Instagrami konto olemasolu.

Meta ei ole avaldanud Threadsi kasutajate arvu, kuid see moodustab osa Instagrami kontode koguarvust.

Eelmisel kuul hakkas Meta teavitama kasutajaid, keda peab alla 16-aastasteks, eelseisvast konto sulgemisest. Samuti jagati infot vaidlustamise võimaluste kohta neile, kelle vanus on valesti määratud.

Kommunikatsiooniminister Anika Wells ütles kolmapäeval, et kui lapsel on 10. detsembril sotsiaalmeediakonto, siis rikub see platvorm seadust. Samas tunnistas ta, et vanusekontrolli filtril kulub aega olemasolevate kontode väljasõelumiseks ja uute loomise takistamiseks.

"Enamik lapsevanemaid, hooldajaid ja õpetajaid, kellega ma räägin, ei oota täiuslikkust, kuid nad ütlevad mulle: "Aitäh, et proovite – ärge andke alla!"" sõnas ta.

"Sotsiaalmeediakonto vanusepiiri tõstmine ei ole ravim, vaid raviplaan," lisas minister.

Platvorme ähvardab kuni 49,5 miljoni dollari suurune trahv, kui nad ei võta kasutusele mõistlikke meetmeid, et takistada alla 16-aastastel kontode omamist.

Veebiohutuse volinik Julie Inman Grant ütles teisipäeva õhtul senati kuulamisel, et jälgib platvormide tegevust alates 10. detsembrist, kuid rakendab järelevalves astmelist riski- ja tulemuspõhist lähenemist, keskendudes platvormidele, kus on suurim osakaal alaealisi kasutajaid.

Valitsus on määratlenud, et Facebook, Instagram, Threads, Tiktok, Snapchat, X, Reddit, Kick, Twitch ja Youtube peavad keelu järgmiseks nädalaks rakendama.

Kõik ettevõtted peale X-i ja Redditi on teatanud, et täidavad keeldu.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Guardian

