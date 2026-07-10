Euroopa Liit nõuab Metalt sõltuvust tekitavate funktsioonide muutmist

Euroopa Liit süüdistas reedel ettevõtet Meta Platforms tehnoloogianõuete rikkumises platvormidel Instagram ja Facebook. Kui ettevõte oma sõltuvust tekitavaid funktsioone ei muuda, võib ees oodata trahv.

EL-i järelevalveasutused võtsid sihikule funktsioonid, mis on nende hinnangul loodud kasutajates sõltuvuse tekitamiseks. Asutused nõuavad automaatse videote esituse ja lõputu kerimise funktsioonide muutmist, kirjutab Reuters.

Euroopa Komisjoni esialgsed järeldused põhinevad kaks aastat kestnud uurimisel, mis viidi läbi Euroopa Liidu digiteenuste õigusakti (DSA) alusel. See akt kohustab suuri veebiplatvorme tõhusamalt tõrjuma ebaseaduslikku ja kahjulikku sisu.

Sotsiaalmeediaettevõtteid jälgitakse kogu maailmas üha tähelepanelikumalt, kuna kardetakse, et nende platvormid soodustavad laste vaimse tervise kriisi. Seetõttu on mõned valitsused kehtestanud või kaaluvad kehtestada alaealistele kasutajatele sotsiaalmeediakeelde.

Euroopa Komisjoni hinnangul ei ole Meta piisavalt analüüsinud sõltuvusriske, mida põhjustavad tugevalt isikupärastatud soovitused, automaatne esitus ja lõputu kerimine. Need funktsioonid pakuvad kasutajatele pidevalt uut sisu ja õhutavad neid platvormidel kauem viibima.

Komisjoni teatel võivad Facebooki ja Instagrami lühivideod soodustada platvormide ülemäärast või kompulsiivset kasutamist.

Järelevalveasutus kritiseeris Meta seniseid tegevusi nende riskide maandamisel, märkides, et telefonis seatud ajalisi piiranguid on liiga lihtne eirata, samas kui vanemliku kontrolli seadete tõhus kasutamine nõuab märkimisväärselt aega, vaeva ja tehnilisi teadmisi.

Komisjoni sõnul peaks Meta vaikimisi välja lülitama automaatse esituse ja lõputu kerimise, võtma kasutusele tõhusad ekraaniaja pausid ning muutma oma soovitussüsteemi nii, et see keskenduks vähem kasutajate seotuse maksimeerimisele.

Meta ei ole süüdistustega nõus

"Me ei nõustu esialgsete järeldustega, sest need ei võta piisavalt arvesse meie astutud olulisi samme noorte kaitsmisel," sõnas Meta pressiesindaja Ben Walters.

"Pärast uurimise algust võtsime kasutusele teismeliste kontode funktsiooni, mis kaitseb noori ja annab kontrolli vanematele – see võimaldab neil blokeerida öise juurdepääsu Instagramile ja piirata igapäevast ekraaniaega vaid 15 minutile."

Meta lisas, et jätkab konstruktiivset koostööd Euroopa Liidu järelevalveasutustega.

"Meie lähtekoht on see, et järeldustele tuginedes on platvormide disain liiga sõltuvust tekitav ja selles tuleb teha muudatusi," ütles EL-i tehnoloogiavaldkonna juht Henna Virkkunen Reutersile. "Järgmise sammuna peab Meta kas oma disaini muutma või järgneb otsus nõuete rikkumise kohta."

Metat ähvardab trahv kuni kuue protsendi ulatuses ettevõtte globaalsest aastakäibest. Komisjon teeb lõpliku otsuse lähikuudel.

Eelmisel kuul lükati tagasi ettevõtte taotlus tühistada 29 USA osariigi peaprokuröri süüdistused, mille kohaselt tekitavad Facebook ja Instagram lastes sõltuvust.

Meta vastu esitatud EL-i süüdistused on sarnased neile, mis esitati veebruaris Tiktokile, kui järelevalveasutused nõudsid tolle rakenduses analoogseid muudatusi.

Eraldi uurib komisjon Facebooki ja Instagrami soovitussüsteemide põhjustatud nn jäneseuru efekti, kus algoritmilised soovitused suunavad kasutajaid järjest sarnase sisu juurde ja meelitavad neid seeläbi liigselt rakendustes aega veetma.

Esmaspäeval peaksid eksperdid esitama komisjonile järeldused, mis võivad sillutada teed üleeuroopalisele teismeliste sotsiaalmeediakeelule. Eeldatavasti kuulutab komisjoni president Ursula von der Leyen selle välja oma septembrikuises kõnes.