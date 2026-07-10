X!

Euroopa Liit nõuab Metalt sõltuvust tekitavate funktsioonide muutmist

Välismaa
Noored nutitelefone kasutamas
Noored nutitelefone kasutamas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Välismaa

Euroopa Liit süüdistas reedel ettevõtet Meta Platforms tehnoloogianõuete rikkumises platvormidel Instagram ja Facebook. Kui ettevõte oma sõltuvust tekitavaid funktsioone ei muuda, võib ees oodata trahv.

EL-i järelevalveasutused võtsid sihikule funktsioonid, mis on nende hinnangul loodud kasutajates sõltuvuse tekitamiseks. Asutused nõuavad automaatse videote esituse ja lõputu kerimise funktsioonide muutmist, kirjutab Reuters.

Euroopa Komisjoni esialgsed järeldused põhinevad kaks aastat kestnud uurimisel, mis viidi läbi Euroopa Liidu digiteenuste õigusakti (DSA) alusel. See akt kohustab suuri veebiplatvorme tõhusamalt tõrjuma ebaseaduslikku ja kahjulikku sisu.

Sotsiaalmeediaettevõtteid jälgitakse kogu maailmas üha tähelepanelikumalt, kuna kardetakse, et nende platvormid soodustavad laste vaimse tervise kriisi. Seetõttu on mõned valitsused kehtestanud või kaaluvad kehtestada alaealistele kasutajatele sotsiaalmeediakeelde.

Euroopa Komisjoni hinnangul ei ole Meta piisavalt analüüsinud sõltuvusriske, mida põhjustavad tugevalt isikupärastatud soovitused, automaatne esitus ja lõputu kerimine. Need funktsioonid pakuvad kasutajatele pidevalt uut sisu ja õhutavad neid platvormidel kauem viibima.

Komisjoni teatel võivad Facebooki ja Instagrami lühivideod soodustada platvormide ülemäärast või kompulsiivset kasutamist.

Järelevalveasutus kritiseeris Meta seniseid tegevusi nende riskide maandamisel, märkides, et telefonis seatud ajalisi piiranguid on liiga lihtne eirata, samas kui vanemliku kontrolli seadete tõhus kasutamine nõuab märkimisväärselt aega, vaeva ja tehnilisi teadmisi.

Komisjoni sõnul peaks Meta vaikimisi välja lülitama automaatse esituse ja lõputu kerimise, võtma kasutusele tõhusad ekraaniaja pausid ning muutma oma soovitussüsteemi nii, et see keskenduks vähem kasutajate seotuse maksimeerimisele.

Meta ei ole süüdistustega nõus

"Me ei nõustu esialgsete järeldustega, sest need ei võta piisavalt arvesse meie astutud olulisi samme noorte kaitsmisel," sõnas Meta pressiesindaja Ben Walters.

"Pärast uurimise algust võtsime kasutusele teismeliste kontode funktsiooni, mis kaitseb noori ja annab kontrolli vanematele – see võimaldab neil blokeerida öise juurdepääsu Instagramile ja piirata igapäevast ekraaniaega vaid 15 minutile."

Meta lisas, et jätkab konstruktiivset koostööd Euroopa Liidu järelevalveasutustega.

"Meie lähtekoht on see, et järeldustele tuginedes on platvormide disain liiga sõltuvust tekitav ja selles tuleb teha muudatusi," ütles EL-i tehnoloogiavaldkonna juht Henna Virkkunen Reutersile. "Järgmise sammuna peab Meta kas oma disaini muutma või järgneb otsus nõuete rikkumise kohta."

Metat ähvardab trahv kuni kuue protsendi ulatuses ettevõtte globaalsest aastakäibest. Komisjon teeb lõpliku otsuse lähikuudel.

Eelmisel kuul lükati tagasi ettevõtte taotlus tühistada 29 USA osariigi peaprokuröri süüdistused, mille kohaselt tekitavad Facebook ja Instagram lastes sõltuvust.

Meta vastu esitatud EL-i süüdistused on sarnased neile, mis esitati veebruaris Tiktokile, kui järelevalveasutused nõudsid tolle rakenduses analoogseid muudatusi.

Eraldi uurib komisjon Facebooki ja Instagrami soovitussüsteemide põhjustatud nn jäneseuru efekti, kus algoritmilised soovitused suunavad kasutajaid järjest sarnase sisu juurde ja meelitavad neid seeläbi liigselt rakendustes aega veetma.

Esmaspäeval peaksid eksperdid esitama komisjonile järeldused, mis võivad sillutada teed üleeuroopalisele teismeliste sotsiaalmeediakeelule. Eeldatavasti kuulutab komisjoni president Ursula von der Leyen selle välja oma septembrikuises kõnes.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

Samal teemal

teel finaali poole

palju head muusikat

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

16:46

Mõtlemisõpetaja Kaspar Kruup: ära ole oma mõtete ohver

16:36

Toidukohad ja meelelahutusasutused hakkavad kasutama korduskasutatavaid pakendeid

16:32

Sügisel algav ettevalmistav õpe toob koolidele uusi väljakutseid

16:27

Werder toob Heinale konkurendiks MM-il osalenud Austria koondise esikinda

15:50

Hispaania peatreener mängust Belgia vastu: tulemas on keeruline kohtumine

15:40

Kiviselg: Ukraina on oluliselt kasvatanud kauglöökide sihtmärkide arvu

15:30

Anu Raua kodutallu kerkib kunstiküün

15:27

Eesti Kuulsuste Koja idee eestvedaja: hääbusime toetuse puudumise tõttu

15:25

Raadiouudised (10.07.2026 15:00:00)

15:21

Rannavolleduo Hollas – Remmelg pääses teist korda EM-ile

eesti raadio äpp

taavi libe saade

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

15:00

Moskvas põleb taas Kapotnja rafineerimistehas Uuendatud

09.07

Tõrvas evakueeriti üleujutuse tõttu 10 inimest Uuendatud

01:06

Prantsusmaa jõudis esimesena poolfinaali

06:53

Tehisaru jõuab tasapisi Eesti kaupluste videovalvesse

09:19

Kerr Kriisa ei tunnista end pettuses süüdi

08:54

Süvenev kütusekriis suurendab pingeid Venemaa tänavatel

09.07

Kontaveit teenis kolmeaastase vahe järel Wimbledoni murul võidu

09.07

Keeleoskamatud hambaarstid põhjustavad tervishoiusüsteemile probleeme

09.07

Sõja 1597. päev: Ukraina andis lööke Venemaa naftabaaside pihta Uuendatud

09.07

Ligi 3000 põhikoolilõpetajat pole pärast põhivastuvõttu ennast kooli kirja pannud

ilmateade

SPORT

16:27

Werder toob Heinale konkurendiks MM-il osalenud Austria koondise esikinda

15:50

Hispaania peatreener mängust Belgia vastu: tulemas on keeruline kohtumine

15:21

Rannavolleduo Hollas – Remmelg pääses teist korda EM-ile

14:55

Kontaveit ja Bouchard pidid Wimbledonis vastaste nappi paremust tunnistama

loe: kultuur

15:18

Jalgpalli MM-i finaali vaheajašõul astub lavale ka Justin Bieber

15:05

Galerii: Jänedal algas kino-, kunsti- ja muusikafestival Kikumu

12:18

Keelesäuts. Nuhtlusmõmmik lädramussi ei kuula

12:01

Uue muusika reede: Beyoncé, Lil Till, Pinkpantheress, Siimi

loe: eeter

16:46

Mõtlemisõpetaja Kaspar Kruup: ära ole oma mõtete ohver

15:27

Eesti Kuulsuste Koja idee eestvedaja: hääbusime toetuse puudumise tõttu

14:28

Duo Tundmus: Hollandis aitab meil silma paista eelkõige bändi omalooming

12:15

Jäätisemeister Sindy Hiripitiya: šokifaktori pärast pole mõtet jäätist teha

Raadiouudised

12:40

Kliimaseaduse eelnõule laekus hulga muudatusettepanekuid

12:30

Pimedasõidu simulaator jaotab autokoolid kahte leeri

12:25

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

12:25

Raadiouudised (10.07.2026 12:00:00)

12:25

Raadiouudised (10.07.2026 09:00:00)

10:05

Prantsusmaad tabanud kuumus tõi kliimamuutuste teema teravalt poliitikasse

10:00

Põllumehed peavad väetiste hinnatõusu tõttu oma plaane muutma

09:55

Õhutemperatuur tõuseb kuni 23 kraadini

09.07

Tõrvas evakueeriti üleujutuse tõttu kümme inimest

09.07

Päevakaja (09.07.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo