Meta maksab USA osariikidele 16,7 miljardit kahjutasu

USA sotsiaalmeediahiid Meta nõustus maksma osariikidele 16,7 miljardit dollarit kahjutasu kohtuasjas, mis puudutas lapsi ja noori sõltuvusse ajavaid teenuseid.

Lisaks seab ettevõte lastele ja noortele piirangud Facebooki, Instagrami ning teiste talle kuuluvate platvormide kasutamisele.

Edaspidi saavad noored kasutada Meta teenuseid kuni kaks tundi päevas. Kasutus blokeeritakse kesköö ja hommikul kella kuue vahel ning vanusekontrolli karmistatakse. Kahetunnine ajapiirang on kumulatiivne, mis tähendab, et see kehtib kõigi Meta rakenduste summeeritud kasutusaja kohta.

Osariikide ühises hagis süüdistati Metat oma sotsiaalmeediaplatvormide teadlikus loomises viisil, et lapsed ja noored neist sõltuvusse jääksid.

Lisaks süüdistati ettevõtet avalikkuse eksitamises seoses sotsiaalmeediateenuste riskidega ning alla 13-aastaste laste andmete ebaseaduslikus kogumises.

Facebooki ja Instagrami omanikettevõte Meta eitas süüdistusi, kuid nõustus kokkuleppe raames seadma piiranguid laste ja noorte sotsiaalmeedia kasutamisele.

Kohtuprotsessi on peetud oluliseks pretsedendiks. Seda on võrreldud 1990. aastate tubakafirmade vastaste kohtuasjadega, kus osariigid kaebasid tubakaettevõtted kohtusse terviseohtude pisendamise pärast.

Meta kohtuvaidlused jätkuvad ka pärast nüüd saavutatud kokkulepet, sest mitmed koolipiirkonnad ja eraisikud on samuti ettevõtte kohtusse kaevanud, vahendab New York Times. Meta on esimene kokkuleppele jõudnud sotsiaalmeediaettevõte, kuid eeldatakse, et ka teised, näiteks Snapchati ja TikToki emafirmad, peavad peagi sama teed minema.

Meta postitas oma veebilehel avalduse, milles kutsus YouTube'i ja TikToki üles järgima kokkuleppega loodud eeskuju.

"Me tahame tagada, et teismelised saaksid uuest valdkonna standardist kasu, kuid me ei suuda seda üksi. Need kaitsemeetmed on tõhusad vaid siis, kui ka teised turuosalised rakendavad samu võtteid," teatas ettevõte.