Fotod: Audru kiriku torn sai tagasi risti ja uue tornikuuli

Pärnu külje all Audru Püha Risti kirikus valmistutakse pühitsema värske kuldse ilme saanud kirikutorni ajaloolist risti ja torni uut kuuli. Kuul võetakse lahti ja koos ajakapsliga pannakse sellesse nii ajaloolisi kui ka tänapäevaseid tekste.

Pühitsetud rist ja kuul viiakse kirikust välja, et vintsida need üles ja sättida oma kohale torni tippu. Lisaks neile tehti kaks aastat kestnud restaureerimistööde käigus korda kiriku tornikiiver.

"Seal oli plekk roostetanud, aukudest oli vesi läbi jooksnud, puitkonstruktsioonid olid pehastunud. Torn oli muutunud avariiliseks. Me oleme rannaäärne piirkond, kõvemad tuuled ja tormid oleksid võinud tornikiivri ka oma asemelt maha lükata. See oht on nüüd kõrvaldatud ja kui siiamaani oli Audru maamärgiks roostetanud katuseplekk, siis nüüd on Audru maamärgiks punane kirikutorn ja selle kohal kõrgub kuldne rist ja kuul," lausus EELK Audru Püha Risti koguduse õpetaja Lembit Tammsalu.

Kiriku tippu saanud rist on ajalooline, kuul aga täiesti uus, sest vana oli kordategemiseks liiga kehvas seisus. Restaureerimistöid juhtinud kunstiajaloolane ja restauraator Juhan Kilumets ütles, et väärika ajalooga kirikuid restaureerida on alati huvitav.

"Audru ei ole mingi erand. Tegemist on barokk-kirikuga, mis meie maakirikute puhul on suhteliselt haruldane, ja need tornikiivri kandekonstruktsioonid pärinevad arvatavasti 18. sajandi lõpust. Kuskil ootavad oma järge veel dokumendid, mis vana torni kuuli seest välja tulid. Ajalooliselt huvitavat materjali või leiumaterjali on siin päris palju. Hea uudis on see, et need paberid on suhteliselt hästi säilinud ja seal on kolmest erinevast ajajärgust dokumente. 18. sajandi lõpust on vanimad, 1783. aasta remondi kajastus on seal. Kõige rohkem pabereid on 1910. aasta remondist. Kõige värskem dokument oli 1993. aasta remondi ühelauseline tõdemus, et on parandatud kirikutorni," rääkis Kilumets.

Vana tornikuuli ja selle seest leitud ajaloolised dokumendid plaanib kirik huvilistele vaatamiseks välja panna. Restaureerimine läks maksma ligi 260 000 eurot, suurem osa rahast tuli muinsuskaitseametilt.