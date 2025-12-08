X!

Keskkonnaagentuur tegi ettepaneku suurendada huntide küttimismahtu

Eesti
Hunt.
Hunt. Autor/allikas: Osoon/ERR
Eesti

Keskkonnaagentuur tegi ettepaneku suurendada huntide küttimismahtu viies piirkonnas kokku 28 isendi võrra, sest pärast selle talve esimesi hundijahte on karjade paiknemise kohta rohkem infot saadud.

Detsembri alguses tegi keskonnaagentuuri eluslooduse osakond keskkonnaametile ettepaneku suurendada huntide küttimismahtu viies piirkonnas ehk Järva, Lõuna-Läänemaa, Lõuna-Pärnumaa, Viljandi-Valga ja Võru ohjamisalal.

Keskkonnaagentuur tõi välja, et pärast esimest lund ja hundijahte on lisandunud hundikarjade arvu ja paiknemise kohta usaldusväärset teavet, mille kohaselt on lisaks teada olnud 25 pesakonnale veel kaks pesakonda Kesk-Eestis, üks Kirde-Eestis ning kaks kuni neli Eesti lõunapiiril.

See tähendab, et kokku on pesakondi vähemalt 29, sest piirialadel olevaid pesakondi arvestatakse 50 protsendi ulatuses.

Kui nüüd teadaoleva pesakondade arvu juures kütitakse kokku 96 isendit, nagu esmane küttimisettepanek ette näeb, tõuseb hundi arvukus järgmiseks sügiseks 28-38 pesakonnani.

Suurkiskjate kava kohaselt peaks tuleval sügisel olema hundipesakondi 20–30, mis tähendab, et olemasolevat küttimismahtu peaks suurendama 28–46 hundi võrra.

Ettepaneku järgi peaks suurendama olemasolevat küttimismahtu Järva ohjamisalal kuue hundi võrra, Lõuna-Läänemaal seitsme, Lõuna-Pärnumaal nelja, Viljandi-Valga alal viie ja Võru ohjamisalal kuue isendi võrra. Kokku suureneks kütitavate huntide arv 28 võrra.

Keskkonnaagentuur tõi välja, et sõltuvalt jooksvalt kogutavatest andmetest esitavad nad jahihooaja jooksul vajadusel järgmised küttimisettepanekud.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

ERILISED HELID

jõuluootus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:02

Pille Varmann: paljud inimesed kannatavad pideva viha ja ärapanemise all

10:46

Eesti maadlejad võitsid medaleid Rootsis ja Poolas

10:43

Komisjonid otsustavad ajateenijate keelenõude üle järgmisel teisipäeval

10:10

Deepstate: Vene väed vallutasid Donetski oblastis viis asulat Uuendatud

10:10

Milan pööras vahetusmehe abil kaotusseisu võiduks

10:07

Selgusid Kuldgloobuste nominendid, enim auhindu jahib "Üks võitlus teise järel"

10:07

Antarktika osooniauk oli tänavu ootamatult väike

10:04

Kadi Zavadskis: ohtlikud olukorrad raudteel on sageli seotud hajameelsusega

09:58

Leedu valitsus kuulutas Valgevene õhupallide tõttu välja eriolukorra

09:55

Ministeerium kaalub kergliikuri kasutaja vanuse alampiiri kehtestamist

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

08.12

Ajateenijatele juhilubade kompenseerimine meeldib nii kaitseväele kui ka noortele

08.12

Hoiustajad on hoiu-laenuühistutes kaotanud üle 30 miljoni euro

08.12

Tallinna ülikooli rektoriks kandideerib kolm teadlast

08.12

Kinnisvaraostjate esitatud hiliste kahjunõuete arv on viimastel aastatel kasvanud

08.12

Paramount tegi Warnerile 108,4 miljardi dollarise vaenuliku ülevõtmispakkumise

08.12

Rallilegend Raido Rüütel: ma ei ole ühtegi oma last kasvatanud

08.12

Paljud värsked volikogud on juba tõstnud vallajuhi või linnapea palka

07.12

Solmanid said linna remondiplaanis olevalt ratsabaasilt 18 000 eurot

10:10

Deepstate: Vene väed vallutasid Donetski oblastis viis asulat Uuendatud

08.12

Lukas: Isamaa ei tohi olla tige ja lõhestav

ilmateade

loe: sport

10:46

Eesti maadlejad võitsid medaleid Rootsis ja Poolas

10:10

Milan pööras vahetusmehe abil kaotusseisu võiduks

09:09

Edwards viskas 40 punkti, kuid Timberwolvesi võiduseeria katkes

08:37

Manchester United sai tabeli viimasest kindlalt jagu

loe: kultuur

11:02

Pille Varmann: paljud inimesed kannatavad pideva viha ja ärapanemise all

10:07

Selgusid Kuldgloobuste nominendid, enim auhindu jahib "Üks võitlus teise järel"

06:41

Kirjanikud pole rahul, et nemad riigilt erakopeerimise hüvitist ei saa

08.12

Kuressaare teatri uus monotükk avab ausalt noorte suhtumist õppimisse

loe: eeter

09:39

Muusik Danel Pandre: kekutasin tennisereketiga peegli ees juba lapsena

09:02

Portugalis kinnisvaramaaklerina töötav Siska: Vanilla Ninja vari saadab elu lõpuni

08:04

"Teise mätta otsast": hea lapsevanem ei pea enda elurõõmu ohverdama

08.12

Erik Roose: ERR osaleb 2026. aasta Eurovisioonil

Raadiouudised

09:45

Õpikohustuse reform muudab ka põhikooli lõpetamise tingimusi

09:45

Vihmasadu levib läänest itta

09:20

Raadiouudised (09.12.2025 09:00:00)

08.12

Kuressaare teater on sel hooajal välja tulnud kahe noortelavastusega

08.12

Päevakaja (08.12.2025 18:00:00)

08.12

Liikumispuudega inimeste ligipääs hoonetele on endiselt puudulik

08.12

Taristuminister: keskmise kiiruse kaamerad ei ole prioriteetsed

08.12

Raadiouudised (08.12.2025 15:00:00)

08.12

Eakate depressioon võib olla aladiagnoositud ja -ravitud

08.12

Raadiouudised (08.12.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo