Keskkonnaagentuur tegi ettepaneku suurendada huntide küttimismahtu viies piirkonnas kokku 28 isendi võrra, sest pärast selle talve esimesi hundijahte on karjade paiknemise kohta rohkem infot saadud.

Detsembri alguses tegi keskonnaagentuuri eluslooduse osakond keskkonnaametile ettepaneku suurendada huntide küttimismahtu viies piirkonnas ehk Järva, Lõuna-Läänemaa, Lõuna-Pärnumaa, Viljandi-Valga ja Võru ohjamisalal.

Keskkonnaagentuur tõi välja, et pärast esimest lund ja hundijahte on lisandunud hundikarjade arvu ja paiknemise kohta usaldusväärset teavet, mille kohaselt on lisaks teada olnud 25 pesakonnale veel kaks pesakonda Kesk-Eestis, üks Kirde-Eestis ning kaks kuni neli Eesti lõunapiiril.

See tähendab, et kokku on pesakondi vähemalt 29, sest piirialadel olevaid pesakondi arvestatakse 50 protsendi ulatuses.

Kui nüüd teadaoleva pesakondade arvu juures kütitakse kokku 96 isendit, nagu esmane küttimisettepanek ette näeb, tõuseb hundi arvukus järgmiseks sügiseks 28-38 pesakonnani.

Suurkiskjate kava kohaselt peaks tuleval sügisel olema hundipesakondi 20–30, mis tähendab, et olemasolevat küttimismahtu peaks suurendama 28–46 hundi võrra.

Ettepaneku järgi peaks suurendama olemasolevat küttimismahtu Järva ohjamisalal kuue hundi võrra, Lõuna-Läänemaal seitsme, Lõuna-Pärnumaal nelja, Viljandi-Valga alal viie ja Võru ohjamisalal kuue isendi võrra. Kokku suureneks kütitavate huntide arv 28 võrra.

Keskkonnaagentuur tõi välja, et sõltuvalt jooksvalt kogutavatest andmetest esitavad nad jahihooaja jooksul vajadusel järgmised küttimisettepanekud.