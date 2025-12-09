PRFoods müüb Saare Kala Tootmise Läti kalatöötlejale

PRFoods müüb Saare Kala Tootmise OÜ Läti ettevõttele Brīvais Vilnis A/S, mis on üks suuremaid kalatöötlemisettevõtteid Baltimaades. Pärast tehingut PRFoodsil Eestis enam tootmisüksusi ei ole.

PRFoodsi tütarettevõte Saaremere Kala AS müüb oma sajaprotsendilise osaluse osaühingus Saare Kala Tootmine Läti ettevõttele Brīvais Vilnis A/S. Põhjuseks on PRFoodsi teatel eesmärgid, mille aktsionärid ja võlakirjaomanikud panid paika tänavu aprillis tehtud võlgade restruktureerimise otsuses.

Selle otsusega kohustus PRFoods võõrandama oma tähtsamad põhivarad, mille hulgas on ka osalus Saare Kala Tootmises, et müügist saadav tulu võlausaldajate vahel jaotada. Tehingu peavad heaks kiitma PRFoodsi aktsionärid.

PRFoodsi juhatuse liige Timo Pärn ütles ERR-ile, et pärast Saare Kala Tootmise tehase müüki PRFoodsile Eestis tootmisüksusi ei jää. Pankroti veerel olnud ettevõte kavatseb siiski jalule tõusta.

"Loomulikult on heitlikus majanduskeskkonnas keeruline ning näeme positiivset edasiminekut. On ju iga ettevõtte huvides seista oma aktsionäride huvide eest parimal võimalikul viisil," sõnas Pärn.

Tema sõnul jätkab PRFoods pärast Saaremaa üksuse müüki panustamist oma Šotimaa tootmisüksusesse.

"Šotimaa tehas on üks tugevamaid kaubamärke lõhetootjate seas ning on ka aastast 1978 ainsa kalatööstusena Royal Warrant Holder ehk ainus lõhetootja, kellel on võimalus müüa kuningakojale. Šotimaa tehas on hoidnud stabiilsust ning olnud viimastel aastatel käibe ning kasumlikkuse tõusus," lisas Pärn.

PRFoodsil on tema sõnul hea meel, et Saaremaa tehasele leiti väärikas ostja, tagamaks Saare Kala edasist kasvu ja arengut.

"Usume, et ostja Brīvais Vilnise näol on tegemist heade strateegiliste plaanidega investoritega, kes aitab Saare Kala meeskonnal saavutada soovitud tulemid," ütles PRFoodsi juhatuse liige.

Saare Kala Tootmise võõrandamise ja osanikunõuete loovutamise hind on kaks miljonit eurot.

2024.–2025. majandusaastal oli Saare Kala Tootmise käive auditeerimata aruande kohaselt 4,985 miljonit eurot ning puhaskahjum 1,048 miljonit eurot.

PRFoodsi 2024.–2025. majandusaasta käive oli 18,782 miljonit eurot, ületades eelnenud majandusaasta käivet ligi kümne protsendi võrra. Kasv tuli nii Suurbritannia turult, mis moodustas kogumüügist 74 protsenti, kui ka Eesti turult, kus müük kasvas 12 protsenti. Müügikasvu toetasid ettevõtte kinnitusel tasapisi taastuvad nõudlus ja eksport.

Kui 2023. aasta suvest kuni eelmise suveni kestnud majandusaastal jäi PRFoods 4,842 miljoni euroga kahjumisse, siis viimasel majandusaastal oli nende kasum 7,339 mijonit eurot.

2023. aasta talvel väljus PRFoods Saaremaal asuvast vikerforelli kalakasvatusest Redstorm, et võlakoormust vähendada.

2024. aasta kevadel lahkus PRFoodsi pikaaegne juhatuse esimees Indrek Kasela ametist ning pärast seda asus ettevõtte eesotsa kaheliikmeline juhatus, kuhu lisaks Pärnale kuulub ka Kristjan Kotkas.

Tänavu kevadel avalikustas ettevõte restruktureerimiskava, mis nägi ette, et PRFoods paneb hiljemalt 2028. aasta märtsis müüki nii oma tootmisüksused kui ka põhivarad ning seniks pidi enamusaktsionär kontsernile vähemalt miljon eurot laenu andma. Lõppeesmärgiks on müüa tegutseva ja stabiilse bilansiga ettevõtted toimivate üksustena, säilitada töökohad ning suurendada müügist saadavat tulu.