X!

PRFoods müüb Saare Kala Tootmise Läti kalatöötlejale

Majandus
PRFoodsi kalakasvatus.
PRFoodsi kalakasvatus. Autor/allikas: Margus Muld/ERR
Majandus

PRFoods müüb Saare Kala Tootmise OÜ Läti ettevõttele Brīvais Vilnis A/S, mis on üks suuremaid kalatöötlemisettevõtteid Baltimaades. Pärast tehingut PRFoodsil Eestis enam tootmisüksusi ei ole.

PRFoodsi tütarettevõte Saaremere Kala AS müüb oma sajaprotsendilise osaluse osaühingus Saare Kala Tootmine Läti ettevõttele Brīvais Vilnis A/S. Põhjuseks on PRFoodsi teatel eesmärgid, mille aktsionärid ja võlakirjaomanikud panid paika tänavu aprillis tehtud võlgade restruktureerimise otsuses.

Selle otsusega kohustus PRFoods võõrandama oma tähtsamad põhivarad, mille hulgas on ka osalus Saare Kala Tootmises, et müügist saadav tulu võlausaldajate vahel jaotada. Tehingu peavad heaks kiitma PRFoodsi aktsionärid.

PRFoodsi juhatuse liige Timo Pärn ütles ERR-ile, et pärast Saare Kala Tootmise tehase müüki PRFoodsile Eestis tootmisüksusi ei jää. Pankroti veerel olnud ettevõte kavatseb siiski jalule tõusta.

"Loomulikult on heitlikus majanduskeskkonnas keeruline ning näeme positiivset edasiminekut. On ju iga ettevõtte huvides seista oma aktsionäride huvide eest parimal võimalikul viisil," sõnas Pärn.

Tema sõnul jätkab PRFoods pärast Saaremaa üksuse müüki panustamist oma Šotimaa tootmisüksusesse.

"Šotimaa tehas on üks tugevamaid kaubamärke lõhetootjate seas ning on ka aastast 1978 ainsa kalatööstusena Royal Warrant Holder ehk ainus lõhetootja, kellel on võimalus müüa kuningakojale. Šotimaa tehas on hoidnud stabiilsust ning olnud viimastel aastatel käibe ning kasumlikkuse tõusus," lisas Pärn.

PRFoodsil on tema sõnul hea meel, et Saaremaa tehasele leiti väärikas ostja, tagamaks Saare Kala edasist kasvu ja arengut.

"Usume, et ostja Brīvais Vilnise näol on tegemist heade strateegiliste plaanidega investoritega, kes aitab Saare Kala meeskonnal saavutada soovitud tulemid," ütles PRFoodsi juhatuse liige.

Saare Kala Tootmise võõrandamise ja osanikunõuete loovutamise hind on kaks miljonit eurot.

2024.–2025. majandusaastal oli Saare Kala Tootmise käive auditeerimata aruande kohaselt 4,985 miljonit eurot ning puhaskahjum 1,048 miljonit eurot.

PRFoodsi 2024.–2025. majandusaasta käive oli 18,782 miljonit eurot, ületades eelnenud majandusaasta käivet ligi kümne protsendi võrra. Kasv tuli nii Suurbritannia turult, mis moodustas kogumüügist 74 protsenti, kui ka Eesti turult, kus müük kasvas 12 protsenti. Müügikasvu toetasid ettevõtte kinnitusel tasapisi taastuvad nõudlus ja eksport.

Kui 2023. aasta suvest kuni eelmise suveni kestnud majandusaastal jäi PRFoods 4,842 miljoni euroga kahjumisse, siis viimasel majandusaastal oli nende kasum 7,339 mijonit eurot.

2023. aasta talvel väljus PRFoods Saaremaal asuvast vikerforelli kalakasvatusest Redstorm, et võlakoormust vähendada.

2024. aasta kevadel lahkus PRFoodsi pikaaegne juhatuse esimees Indrek Kasela ametist ning pärast seda asus ettevõtte eesotsa kaheliikmeline juhatus, kuhu lisaks Pärnale kuulub ka Kristjan Kotkas.

Tänavu kevadel avalikustas ettevõte restruktureerimiskava, mis nägi ette, et PRFoods paneb hiljemalt 2028. aasta märtsis müüki nii oma tootmisüksused kui ka põhivarad ning seniks pidi enamusaktsionär kontsernile vähemalt miljon eurot laenu andma. Lõppeesmärgiks on müüa tegutseva ja stabiilse bilansiga ettevõtted toimivate üksustena, säilitada töökohad ning suurendada müügist saadavat tulu.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

ERILISED HELID

jõuluootus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

05:57

FT andmeil tahab USA jõuludeks Ukraina rahuleppe valmis saada

00:15

Hiline penalti tõi Liverpoolile punktid, võidukad ka Barcelona ja Bayern

09.12

Kullamäe hea mäng ei päästnud Lietkabelist eurosarjas kaotusest

09.12

Sõja 1385. päev: Deepstate'i andmeil vallutasid Vene väed Donetski oblastis viis asulat Uuendatud

09.12

Viimsi/Tallinna Ülikool jõudis pika pausi järel karikafinaali

09.12

Mälksoo: rahvusvahelise õiguse jaoks ei ole praegu kõige paremad ajad

09.12

Zirk: olin pronksile väga lähedal ja ka kuld polnud kaugel

09.12

ETV spordisaade, 9. detsember

09.12

Keila jäi ENBL-i sarjas kindlalt alla Islandi klubile

09.12

Aktuaalne kaamera kell 21:00

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

09.12

Moskva lähistel kukkus alla Vene armee transpordilennuk

09.12

Eesti suursaadik Kasahstanis astus presidendi visiidi tõttu tagasi

08.12

Ajateenijatele juhilubade kompenseerimine meeldib nii kaitseväele kui ka noortele

09.12

Sõja 1385. päev: Deepstate'i andmeil vallutasid Vene väed Donetski oblastis viis asulat Uuendatud

09.12

ERR-i nõukogu kutsus Rein Veidemanni esimehe kohalt tagasi Uuendatud

09.12

Ossinovski maksis linnaosavanematele lahkumishüvitist kokku 56 000 eurot

09.12

Raudsepp: mul pole olnud Pruunsillaga ühiseid ärilisi ettevõtmisi

08.12

Kinnisvaraostjate esitatud hiliste kahjunõuete arv on viimastel aastatel kasvanud

09.12

Politico nimetas Kaja Kallase Euroopas mõjukuselt 16. inimeseks

08.12

Hoiustajad on hoiu-laenuühistutes kaotanud üle 30 miljoni euro

ilmateade

loe: sport

00:15

Hiline penalti tõi Liverpoolile punktid, võidukad ka Barcelona ja Bayern

09.12

Kullamäe hea mäng ei päästnud Lietkabelist eurosarjas kaotusest

09.12

Viimsi/Tallinna Ülikool jõudis pika pausi järel karikafinaali

09.12

Zirk: olin pronksile väga lähedal ja ka kuld polnud kaugel

loe: kultuur

09.12

Pildid ja video: Klassikaraadio kontserdisarjas "Viis laulu" astusid üles Kadri Voorand ja Mihkel Mälgand

09.12

Mika Keränen: peaksime kõik õppima rohkem kuulamist, see on sama oluline kui eneseväljendus

09.12

Kell 20 "Impulsis" Purga, Oidsalu, Nüganen, Mänd teatrite rahastamisest

09.12

Teatrijuhid "Impulsis": kuidas parandada teatrite toetussüsteemi?

loe: eeter

09.12

Parima verivorsti ja -käki konkursi kohtunik: verikäkitako on võrratu

09.12

Ukrainas tegutsev eestlanna: ootame hirmuga aega, mil saame leina endasse lasta

09.12

TAI teadur: uue põlvkonna energiajoogid piitsutavad noorte südant

09.12

Maarja Tammemägi: noortelavastuses näeb, kui valusalt võivad sõnad mõjuda

Raadiouudised

09.12

Päevakaja (09.12.2025 18:00:00)

09.12

Rannametsa-Ikla riigitee remont ebaõnnestus

09.12

Elering: Eesti vajab 2035. aastaks 1000 megavati ulatuses uusi elektrijaamu

09.12

Tartu eelarve kasvab ligi 330 miljoni euroni

09.12

Vene külmutatud varadest 18 miljardit eurot paikneb Prantsusmaal

09.12

Kliimaministeerium sai valmis tuumaenergiaseaduse eelnõu

09.12

Raadiouudised (09.12.2025 15:00:00)

09.12

Leedu kuulutas Valgevene õhupallide tõttu välja eriolukorra

09.12

Kolmapäev tuleb samuti vihmane

09.12

Narva võimuliidu püsimine muutus küsitavaks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo