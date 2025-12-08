Paljud värsked volikogud on juba tõstnud vallajuhi või linnapea palka

X!

Paljude omavalitsuste volikogude üks esimesi otsuseid on olnud linna- või vallajuhi palgatõus, näiteks kerkib Tartu linnapea töötasu 1155 euro võrra. Paljud volikogud ei ole töötasusid veel paika pannud ning ka Tallinna uue linnapea palgateemat pole koalitsioon seni arutanud.

Pärast kohalike omavalitsuste volikogude valimisi on paljude piirkondade volikogud otsustanud tõsta vallavanema või linnapea palka.

Tartu linnapeana jätkavat Urmas Klaasi (Reformierakond) ootab märkimisväärne palgatõus: seni teenis ta 7445 eurot kuus, aga nüüd on volikogu teinud ettepaneku tõsta seda 1155 euro võrra 8600 euroni. Tartu abilinnapeade palganumber, mis oli varem 6569 eurot kuus, kerkib 7500 euroni. 

Tartu vallas valiti vallavanemaks uuesti Jarno Laur valimisliidust Ühtne Tartu Vald ning tema palk tõuseb vallavolikogu 3. detsembril tehtud otsusega 4250 eurolt 5500 euroni.

Eelmise Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) kuutasu oli 9616,62 eurot kuus, kuid kui palju hakkab teenima uus linnapea Peeter Raudsepp (Isamaa), pole veel teada. Isamaa abilinnapeakandidaat Riina Solman ütles ERR-ile, et seda küsimust ei ole koalitsioon arutanud.

"Meid ju alles täna nimetatakse ametisse," selgitas Solman. "Me pole palkadest ja tasudest üldse rääkinud, vaid projektidest ja teemadest, mida tahame ära teha. Arvan, et räägime sellest palju hiljem, kui hakkame eelarvet arutama."

Võrus uuesti linnapeaks valitud Kalvi Kõva (SDE) palk tõusis tuhande euro võrra 4500 euroni kuus ning abilinnapead hakkavad saama 3800-eurost kuupalka.

Haapsalu linnavolikogu esmaspäevasel istungil on samuti päevakorras linnapeale töötasu määramine ning ettepaneku kohaselt hakkab Olavi Seisonen (Isamaa) palka saama 4900 eurot kuus. Seda on 1450 euro võrra rohkem, kui oli eelmise linnapea Urmas Suklese (valimisliit Hari) töötasu.

Abilinnapeade palgaks on Haapsalu linnavolikogul plaanis kehtestada 3500 eurot.

Harjumaal Jõelähtme vallas tõuseb vallavanema palk 4150 euro juurest 5400 euroni kuus. Abivallavanemate töötasu kerkib 3150 eurolt 4100 euroni.

Kohila vallavolikogu uus koosseis otsustas tõsta vallavanem Margus Milleri (valimisliit Minu Kohila) töötasu 550 euro võrra 4200 euroni. Abivallavanema palgaks kehtestati 3600 eurot.

Narvas saab linnapea Katri Raik palka 4000 eurot kuus ning Põhjarannik kirjutas, et poliitilistel kaalutlustel ei ole seda juba neli aastat söandatud tõsta, ehkki teistes suuremates linnades makstakse linnapeale märksa heldemat tasu.

Esmaspäeval koguneb Narva volikogu linnapead valima, kuid palgateemat päevakorrapunktide seast ei leia. Põhjaranniku andmetel lükkas Mihhail Stalnuhhini ja Katri Raigi valimisliit koalitsiooniläbirääkimistel palgalisa küsimuse määramata ajaks edasi ja ehkki kaugemas tulevikus ei ole see välistatud, peaks see Raigi sõnul sõltuma koalitsiooni töö tulemustest.

Saue valla esmaspäevase istungi päevakorras on määrata vallavanema töötasuks 6125 eurot kuus. Pikalt Saue valda juhtinud Andres Laisk (valimisliit Koostöö – Meie Vald) jääb ametisse edasi, kuid seni oli tema palk 5834 eurot. Abivallavanemate kuupalgaks on Sauel plaanis kinnitada 4865 eurot kuus.

Järva vallavanemaks tagasi valitud Toomas Tammiku (Keskerakond) palk tõusis senise 3600 euro juurest 4200 euroni kuus.

Jõgeva vallavanemaks sai endine Põltsamaa vallavanem Karro Külanurm. Uus vallajuht hakkab saama 4500 eurot ehk 1000 eurot rohkem kui tema eelkäija. Abivallavanemate töötasu kasvas 2975 eurolt 3825 euroni.

Hiiumaa vald tõstis vallavanemana jätkava Hergo Tasuja (SDE) töötasu 4000 euroni ja abivallavanema töötasu 3200 euroni kuus.

Toimetaja: Karin Koppel

