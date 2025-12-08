Reuters: EL lükkab edasi ettepaneku autode heitkoguste poliitika leevendamiseks

Euroopa Liit plaanib lükata 16. detsembrile õiguslikud ettepanekud, millega laiendataks süsiniku piirimeedet ja leevendataks 2035. aastaks kavandatud uute sisepõlemismootoriga autode müügikeeldu, selgub Reutersi käsutuses olevast Euroopa Komisjoni päevakorra kavandist. Algne plaan nägi ette, et ettepanekud avaldatakse juba sel kolmapäeval.

Brüsseli plaane jälgivad tähelepanelikult nii autotootjad kui ka mitmed liikmesriigid, sealhulgas Saksamaa ja Itaalia, mis on nõudnud, et EL vaataks üle 2035. aasta heitkoguste vähendamise poliitika. Praegune regulatsioon tähendaks uute sisepõlemismootoriga autode müügi lõpetamist alates 2035. aastast.

Algne plaan nägi ette ettepanekute avaldamist sel nädalal, kuid komisjoni ametnikud arutasid veel esmaspäeval ajakava üle. Mitmed EL-i ametnikud vihjasid, et autotööstust puudutavad muudatused võivad nihkuda koguni 2026. aastasse.

Komisjoni pressiesindaja keeldus Reutersi nähtud päevakorra kavandit kommenteerimast.

Brüssel töötab ettepanekute kallal, millega laiendatakse süsiniku piirimeedet senisest rohkematele lõpptoodetele – näiteks pesumasinatele – ning püütakse takistada välismaistel ettevõtetel süsteemist kõrvale hiilida.

Autotööstust puudutavaid ettepanekuid valmistatakse ette aga Euroopa autotootjate tugeva surve all. Tootjad nõuavad 2035. aasta reeglistiku osas suuremat paindlikkust, sealhulgas võimalust jätkata pärast tähtaega pistikhübriidide ning nn süsinikuneutraalseid kütuseid kasutavate sisepõlemismootoriga autode müüki.

Autotööstus põhjendab vajadust paindlikkuse järele elektriautode oodatust väiksema müügiedu ja Hiina konkurentide kasvava survega.

Poliitika leevendamine võib aga ohustada Euroopa Liidu kliimaeesmärke. Paindlikumad reeglid tähendaksid, et 2050. aastaks – mil EL on lubanud saavutada kliimaneutraalsuse – jääb teedele rohkem heitmeid tekitavaid sõidukeid.