Soomes plaanitakse piirata sisepõlemismootoriga veokite liikumist

Soome pealinnas Helsingis ja riigi suuruselt teises linnas Espoos plaanitakse luua piirkonnad, kus tohivad sõita ainult sellised veoautod ja kaubikud, mis ei paiska õhku heitgaase.

Linnad kavandavad nullheitealasid, et vähendada liiklusest tulenevaid heitmeid ja müra, teatas Soome rahvusringhääling Yle, viidates mõlema linna ametivõimudele. Nullheiteala tähendab piirkonda, kus liiklemine on lubatud ainult sõidukitele, mis ei tekita kasutamise ajal heitgaase.

Espoo linnavalitsusele ja linnavolikogule kavatsetakse vastav ettepanek esitada sügise jooksul. See on osa uuendatud tegevuskavast süsinikuneutraalne Espoo.

Selliste alade kehtestamise eesmärk on lisaks heitmete vähendamisele ja õhukvaliteedi parandamisele piirata ka liiklusest tekkivat müra.

Espoo linnapea Kai Mykkänen ütles linnavalitsuse pressiteates, et nullheitealade kehtestamine annaks ettevõtetele signaali investeerida kiiremini puhtamasse sõidukiparki.

"Transpordiliikluse nullheitealad on kõige selgem ja realistlikum viis kiirendada üheaegselt nii liikluse heitmete kui ka müra vähendamist. Liiklusest on saanud Espoo suurim heiteallikas," ütles ta.

Yle teatel kavandatakse nullheitealasid ka Helsingisse, kus linnavõimud kavatsevad teha peagi sellekohase ettepaneku. Üleminek nullheitealadele toimuks etapiviisiliselt.

Täpsemad rakendamisviisid, selliste alade suurus ning üleminekuperioodi küsimused määratakse kindlaks edasise ettevalmistuse käigus. Planeerimisel võetakse arvesse nii soovitud mõju heitmete vähendamisele kui ka mõju ettevõtlusele ja ligipääsetavusele neis piirkondades.

Yle märkis, et Espoo ja Helsingi on selle teema algatamisel Soomes esimesed, kuid nullheitealade kasutuselevõttu kavandatakse praegu ka paljudes teistes Euroopa linnades.

Näiteks Madalmaades soovitakse nendega saavutada olulist heitmete vähenemist ning parandada linnakeskkonna inimsõbralikkust.