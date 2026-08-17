X!

Soomes plaanitakse piirata sisepõlemismootoriga veokite liikumist

uudised
Transpordifirma DHL kasutab Saksamaal Trieri linnas juba praegu elektrimootoriga kaubikuid.
Transpordifirma DHL kasutab Saksamaal Trieri linnas juba praegu elektrimootoriga kaubikuid. Autor/allikas: SCANPIX / Berit Kessler / Alamy
uudised

Soome pealinnas Helsingis ja riigi suuruselt teises linnas Espoos plaanitakse luua piirkonnad, kus tohivad sõita ainult sellised veoautod ja kaubikud, mis ei paiska õhku heitgaase.

Linnad kavandavad nullheitealasid, et vähendada liiklusest tulenevaid heitmeid ja müra, teatas Soome rahvusringhääling Yle, viidates mõlema linna ametivõimudele. Nullheiteala tähendab piirkonda, kus liiklemine on lubatud ainult sõidukitele, mis ei tekita kasutamise ajal heitgaase.

Espoo linnavalitsusele ja linnavolikogule kavatsetakse vastav ettepanek esitada sügise jooksul. See on osa uuendatud tegevuskavast süsinikuneutraalne Espoo.

Selliste alade kehtestamise eesmärk on lisaks heitmete vähendamisele ja õhukvaliteedi parandamisele piirata ka liiklusest tekkivat müra.

Espoo linnapea Kai Mykkänen ütles linnavalitsuse pressiteates, et nullheitealade kehtestamine annaks ettevõtetele signaali investeerida kiiremini puhtamasse sõidukiparki.

"Transpordiliikluse nullheitealad on kõige selgem ja realistlikum viis kiirendada üheaegselt nii liikluse heitmete kui ka müra vähendamist. Liiklusest on saanud Espoo suurim heiteallikas," ütles ta.

Yle teatel kavandatakse nullheitealasid ka Helsingisse, kus linnavõimud kavatsevad teha peagi sellekohase ettepaneku. Üleminek nullheitealadele toimuks etapiviisiliselt.

Täpsemad rakendamisviisid, selliste alade suurus ning üleminekuperioodi küsimused määratakse kindlaks edasise ettevalmistuse käigus. Planeerimisel võetakse arvesse nii soovitud mõju heitmete vähendamisele kui ka mõju ettevõtlusele ja ligipääsetavusele neis piirkondades.

Yle märkis, et Espoo ja Helsingi on selle teema algatamisel Soomes esimesed, kuid nullheitealade kasutuselevõttu kavandatakse praegu ka paljudes teistes Euroopa linnades.

Näiteks Madalmaades soovitakse nendega saavutada olulist heitmete vähenemist ning parandada linnakeskkonna inimsõbralikkust.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Yle

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

08:40

Soomes plaanitakse piirata sisepõlemismootoriga veokite liikumist

08:36

Inglannad tegid EM-il ajalugu, edukaim medaliriik oli Itaalia

08:25

Päevakaja (16.08.2026 18:00:00)

08:05

Ronaldo: see jääb ilmselt mu viimaseks hooajaks

07:52

Trump käskis Pentagonil kärpida ühisõppusi Lõuna-Koreaga

07:19

Ülle Madise kandideerib presidendiks

07:01

Otse 16.45: Ülle Madise pressikonverents presidendiks kandideerimisest

06:54

Sutt loob looduskaitsjaid, teadlasi ja tööstureid ühendava metsandusnõukoja

06:50

Ülle Madise võttis end nõustama kommunikatsioonifirma

06:30

Venemaa vallandas sõjaedus kahelnud pangategelase

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

16.08

Sõja 1635. päev: Venemaa ründas Kiievit taas ballistiliste rakettidega Uuendatud

16.08

Karalis andis teivashüppe finaalis lahingu, aga Duplantis jäi troonile Uuendatud

16.08

Ungaris hukkus rängas bussiõnnetuses vähemalt 12 inimest

16.08

Iraan pani USA sõdurite tapmise või vangistamise eest välja preemia

15.08

Tallinna elanikke kimbutavad rotid

15.08

Venemaa karistab inimesi sõja hinda paljastavate haudade pildistamise eest

16.08

Maratonikullad rändasid Soome ja Saksamaale, Nurme Eesti parimana 31. Uuendatud

16.08

Karude arvukus metsades suureneb, sest jaht on kohtuotsuste tõttu raskendatud

16.08

Kalasadamasse rajatakse aastaringne välisuplusala

16.08

Rumeenia tulistas taas alla oma õhuruumi tunginud drooni Uuendatud

ilmateade

SPORT

08:36

Inglannad tegid EM-il ajalugu, edukaim medaliriik oli Itaalia

08:05

Ronaldo: see jääb ilmselt mu viimaseks hooajaks

01:04

Eesti teivashüppaja jäi Duplantisele silma: ta võitis ju U-20 MM-il hõbeda!

16.08

Karalis andis teivashüppe finaalis lahingu, aga Duplantis jäi troonile Uuendatud

loe: kultuur

16.08

Dramaturg Tõnis Parksepp: sõlmime hingeminevalt kokku inimese elukaare

16.08

Esa-Pekka Salonen: Eesti on praegu muusikaliselt üks huvitavamaid paiku

16.08

Helen Reiser: muuseumipileti laenutus on heategevuslik algatus

16.08

Lavakast lavale | Mirjam Aavakivi

loe: eeter

16.08

Loodushariduse spetsialist: täiskasvanute loodusring on väga teraapiline

16.08

Šotimaal elav Birgit Itse: teisi teenides ei tohi iseennast ära unustada

16.08

Helen Reiser: muuseumipileti laenutus on heategevuslik algatus

16.08

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Mare Väljatagale

Raadiouudised

16.08

Elering jätkab suursaare võrguühenduste parendamisega

16.08

Ettevõte SpaceIt plaanib saata orbiidile Eesti esimese kommertssatelliidi

16.08

Karusid on metsades järjest enam, sest kohtuotsuste tõttu on tavapärane jaht peatatud

15.08

Päevakaja (15.08.2026 18:00:00)

15.08

Ilm püsib nädalavahetusel soe ja vihmahoogudega

14.08

VÕRAfest tõi Pärnusse kokku üle 2000 võimleja ja rahvatantsija

14.08

Riik tahab kaaslaenu abil soosida maal elamist

14.08

Päevakaja (14.08.2026 18:00:00)

14.08

Narva jõepiiril pandi tööle uus drooni seiresüsteem

14.08

Fraktsioonitud saadikud arutasid Tiit Landiga võimalikku presidendiks kandideerimist

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo