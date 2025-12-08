ERR Brüsselis: Euroopa Liit plaanib karmistada rändepoliitikat

Euroopa Liit plaanib jõulisemalt ebaseaduslikud sisserändajad välja saata ja uutele migrantide ees piirid kinni panna. Varasem rändepoliitika ei tööta tõdesid liikmesriikide siseministrid.

"Fakt on see, et kolm neljast migrandist, kes on Euroopa Liidus ebaseaduslikult - neid ei saadeta kunagi oma koduriiki tagasi," lausus Taani sisserände- ja lõimumisminister Rasmus Stoklund.

Mure lahendamiseks leppisid liikmesriigid kokku uued karmimad sammud. Üks olulisemaid on võimalus luua Euroopa Liidust väljaspool tagasisaatmiskeskused.

"See teeb võimalikuks luua tagasisaatmiskeskuse, mis oleks nagu transiitpunkt, kust ebaseaduslik rändaja saadetakse tagasi tema koduriiki või luua tagasisaatmiskeskus, kuhu võib jääda pikemalt," sõnas Stoklund.

Liikmesriigid peaks selleks eraldi kokkulepped tegema kolmandate riikidega. Uus on see, et migrante ei pea enam otse koduriiki tagasi saatma, kuid plaani ei toetanud kõik üksmeelselt.

"Kas see seadus on kooskõlas rahvusvahelise õiguse ja humanitaarõigusega? Meil on selle suhtes palju kahtlusi," lausus Hispaania siseminister Fernando Gomez.

Veel loodi nimekiri turvalistest riikidest, kust saabunud inimesed saaks kergemini tagasi saata.

"Tõepoolest ei ole ju mitte mingit alust lubada sellist ebaseaduslikku sisserändajat, kes on juba turvalises riigis olnud. Miks ta siis sinna ei jäänud?" ütles Eesti siseminister Igor Taro.

Plaani peab heaks kiitma veel ka Euroopa Parlament. Lisaks lepiti kokku rändesurve koorma jagamises.

"Ümberpaigutatavaid isikuid me vastu ei võta. Selles osas on meil selge seisukoht," kinnitas Taro.

Eesti panustab rahaliselt 280 000 eurot ja samas väärtuses muu abiga.

"Sinna kuulub meeskondade saatmine, tehnika saatmine ja abi osutamine enda vahenditega kohapeal," selgitas siseminister.