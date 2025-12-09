Jäärats siirdub ESTDEV-i juhi kohalt välisministeeriumisse

Viimased kaks aastat tegutses Jäärats ESTDEV-i tegevjuhina, kasvatades organisatsiooni mahtu ning viis lõpuni organisatsiooni akrediteerimise Euroopa Komisjoni juures, mis on avanud Eestile uusi rahastusvõimalusi oma eesmärkide täitmiseks rahvusvahelises koostöös, teatas ESTDEV.

Välisministeeriumi kantsler ja ESTDEV-i nõukogu esimees Jonatan Vseviov ütles Jääratsi uut ametit kommenteerides, et Jääratsil on kaalukad teadmised ja kogemused Euroopa Liidu küsimustes ning ta naaseb välisministeeriumisse, kus asub tegelema EL-i üldasjade teemadega, pidades silmas ka eesseisvaid EL-i pikaajalise eelarve läbirääkimisi.

Jäärats on varem töötanud riigikantselei EL-i asjade direktorina, juhtinud Eesti EL-i Nõukogu eesistumist, osalenud Eesti liitumisläbirääkimistel EL-i ja Schengeni alaga ning olnud seotud Lissaboni leppeni viinud protsessidega.

ESTDEV-i nõukogu koguneb 15. detsembril, et arutada uue juhi valimisega seonduvat.