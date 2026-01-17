ESTDEV-i juhi kohale kandideerib üle 20 inimese
Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse (ESTDEV) tegevjuhi kohale on avaliku konkursi raames esitanud kandideerimiseks avalduse üle 20 inimese.
"Täpne kandidaatide arv selgub esmaspäeval, aga saame praegu öelda, et kandidaate on paarikümne ringis," ütles ERR-ile välisministeeriumi avalike suhete juht Susan Lilleväli.
Ta lisas, et ESTDEV-i juhi valib nõukogu, mis koguneb peatselt, sest soov on võimalikult kiirelt otsus langetada.
Kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg oli 16. jaanuar.
ESTDEV-i juhi koht vabanes, kui senine tegevjuht Klen Jäärats siirdus tööle välisministeeriumisse.
ESTDEV- tegevusmaht on viimastel aastatel oluliselt kasvanud ning organisatsiooni akrediteerimisega Euroopa Komisjoni juures avanesid keskusele uued, senisest märksa suuremad rahastusvõimalused, mille kaudu saab Eesti paremini oma eesmärke rahvusvahelises koostöös ellu viia.
Toimetaja: Aleksander Krjukov