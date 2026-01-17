ESTDEV-i juhi kohale kandideerib üle 20 inimese

"Täpne kandidaatide arv selgub esmaspäeval, aga saame praegu öelda, et kandidaate on paarikümne ringis," ütles ERR-ile välisministeeriumi avalike suhete juht Susan Lilleväli.

Ta lisas, et ESTDEV-i juhi valib nõukogu, mis koguneb peatselt, sest soov on võimalikult kiirelt otsus langetada.

Kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg oli 16. jaanuar.

ESTDEV-i juhi koht vabanes, kui senine tegevjuht Klen Jäärats siirdus tööle välisministeeriumisse.

ESTDEV- tegevusmaht on viimastel aastatel oluliselt kasvanud ning organisatsiooni akrediteerimisega Euroopa Komisjoni juures avanesid keskusele uued, senisest märksa suuremad rahastusvõimalused, mille kaudu saab Eesti paremini oma eesmärke rahvusvahelises koostöös ellu viia.